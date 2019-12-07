MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerAile Haberleri İsimler Sözlüğü HaberleriArya isminin anlamı nedir? Arya ne demek?
Geriİsimler Sözlüğü Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 07.12.2019 - 15:24 | Son Güncelleme:

Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek?
Abone Olgoogle-news

Anne ve baba adayları doğacak çocuklarına isim araştırması yaparken, Arya isminin anlamını merak ediyorlar. Konu hakkında aranan bir diğer konu başlığı da Arya isminin Kur'an-ı Kerim'de yeri var mı sorusunun cevabı. Peki Arya isminin anlamı nedir? Arya ne demek

Arya ismi, son yıllarda kullanılmaya başlanan modern bir isimdir. İsmin kökeni Hint Avrupa dillerine dayanmaktadır. Anlam olarak operadaki bir tür müzik eserini ifade etmektedir. Operada solist eşliğinde seslendirilen kısa bir müzik eseridir. Aynı zamanda denizcilikte de kullanılan bir sözcüktür.

Arya İsminin Özellikleri

Arya ismi, soyluluğu ve asaleti ifade etmektedir. Güçlülüğü, dirayetli olmayı berten bir isimdir. Bu isme sahip olan kimseler, azimli, kararlı ve sebatkar kimselerdir. Yaşamda el attıkları her işte başarılı olurlar. Bu isim neşeyi temsil eder. Aynı zamanda keskin bir zekaya işarettir.

Arya İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?

Arya ismi Arapça kökenli bir isim değildir. Ve dolayısıyla Kur'an'da geçmemektedir. İsmin dini herhangi bir anlamı bulunmamaktadır.

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle