Arven isminin anlamı nedir? Arven ne demek?
Son dönemde popüler olan kız isimleri arasında ilk sıralarda ‘Arven’ yer alıyor. Arven isminin ne anlama geldiği, özellikle yeni doğacak bebeklerine isim arayan anne ve baba adayları tarafından araştırılıyor. Peki, Arven isminin anlamı ne? Arven ne demek?
Arven ismi, TDK'nın isimler sözlüğündeki anlamına göre; "Esin perisi" demektir. “Arven ne demek?” sorusunun TDK'ya göre karşılığı budur.
Arven İsminin Anlamı
Arven isminin anlamı, beş farklı şekilde tanımlanmaktadır. Bunlar:
- Miras.
- Yüksek, asil.
- Savaşçı, mücadeleci.
- Arkadaş, dost.
- Tecrübeli, deneyimli kimsedir.
Arven isminin anlamı bu şekilde olup, bir kız ismidir ve kökeni, İngilizce ve Fransızcaya dayanır. İsim, Kuran 'da geçmemektedir.
Arven İsminin Özellikleri
Arven isminin nitelikleri; inatçı, sempatik, çalışkan ve misafirperver oluşudur. Arven'in gizli gücü, paylaşımcılıktır. Titiz ve arkadaş canlısı bir kişidir. Evrensel barışı sağlamak için çalışacaktır. Paylaşımcılık her zaman, iki kişi arasında değildir; bu ortaklığı tüm evrene yaymalıdır. İfadesini, yaşantısını paylaşanlar arasında uyum yaratarak ortaya koyar.
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