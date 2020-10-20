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Haber Giriş: 20.10.2020 - 11:56 | Son Güncelleme:

Artweeks@Akaretler 4. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor

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Artweeks@Akaretler 4. kez sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor
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Sanatseverleri ve koleksiyonerleri, yerli ve yabancı sanatçıların eserleri ile bir araya getiren Artweeks@Akaretler 28 Ekim’de başlıyor. Bu yıl 4. kez düzenlenecek olan Artweeks@Akaretler 8 Kasım 2020 tarihine kadar Akaretler Sıraevler’in 25-27, 35, 37-39 ve 55 numaralı binalarında, birbirinden özel eserleri ağırlamaya hazırlanıyor.

Farklı disiplinlerden sanat yapıtlarını bir araya getiren Artweeks@Akaretler’in 4. edisyonuna; Anna Laudel, The Empire Project, Ferda Art Platform, Gama, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat, Pi Artworks, Pilevneli ve x-ist galerileri katılıyor.

Ara Güler Müzesi özel bir seçki ile 35 numaralı binada yer alacak. Ekrem Yalçındağ küratörlüğünde Volkan Demirel-Baha Toygar koleksiyonundan bir seçki 37-39 nolu binada, Şerife Ercantürk Bilgili’nin kişisel sergisi de 55 numarada sanatseverlerle buluşacak.

Uzun bir aradan sonra Artweeks@Akaretler; sanatçılara ve galerilere sanatseverlerle bir araya gelme fırsatı sunuyor. Pandemi nedeniyle sağlık önlemlerinin hassasiyetle uygulanacağı Artweeks@Akaretler; 28 Ekim itibariyle Akaretler Sıraevler’ de 25 – 27, 35, 37 – 39 ve 55 numaralı binalarda ücretsiz olarak sanatseverleri bekliyor.

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