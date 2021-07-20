Artun isminin anlamı nedir? Artun ne demek? Artun adının özellikleri, analizi ve kökeni
Çocuklarına farklı bir isim vermek isteyen ailelerin tercih ettiği Artun ismi, dilimize Farsçadan geçmiştir. Erkek çocuklarına konulan Artun adının sözlük anlamı ağırbaşlıdır. Bu isim Farsça konuşulan toplumlarda övgü sözü olarak kullanılır. Artun isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kur’an'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.
Artun ülkemizde nadir kullanılan isimler arasında yer alıyor. 2021 yılı verilerine göre Türkiye'de bu ismi kullanan kişi sayısı: 1145
Artun İsminin Anlamı Nedir? Artun Ne Demek?
Artun isminin üç farklı anlamı vardır.
İlk Anlamı: Vakarlı, olgun.
İkinci Anlamı: Kendine güveni tam olan
Üçüncü Anlamı: Azmiyle çevresindeki insanlara örnek olan kimse
Artun İsminin Özellikleri
Harf sayısı: 5
Uğurlu sayısı: 9
Renk sembolü: Siyah
Cinsiyeti: Erkek
Artun İsminin Analizi
Harf analizine göre Artun isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:
1- Yaşına göre olgun davranışlar sergiler ve çevresindeki insanların saygısını kazanır.
2- Güven ve sadakat en fazla önem verdiği duygular arasında yer alır.
3- Ketumdur. Sırrını herkesle paylaşmaz.
4- Kinci değildir. Kendisine yapılan kötülükleri affeder.
Artun Adının Kökeni
Osmanlı Döneminden bu yana kullanılan Artun ismi Farsça kökenlidir.
Artun İsminin Yanına Yakışan İsimler
1- Aslan
2- Aytekin
3- Alp
4- Aykut
5- Aytaç
6- Atilla
7- Atakan
8- Alparslan
9- Aziz
10- Aytuğ
Artun İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?
Artun ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.