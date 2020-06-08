Arteriyel Kan Gazı So2 nedir? Değeri kaç olmalıdır? Düşüklüğü ile yükseliği nedenleri ve belirtileri

Artiyel Kan Gazı So2 testi seldirger yöntemi ile yapılan bir testtir. Hemoglobin ölçümünde kullanılmaktadır. Soğuk sistem ile kısa sürede laboratuvara götürülen Artiyel Kan Gazı So2 testi 15 dakika içerisinde sonuç vermektedir.

Artiyel Kan Gazı So2 nedir?

Artiyel Kan Gazı So2 testi genellikle durumu kritik olan hastaların hastalığının teşhisinin konması amacıyla yapılmaktadır. Vücut içerisinde bütün oluşan metabolik olayların ortaya çıkışı Artiyel Kan Gazı So2 testi ile mümkündür. Çok hızlı sonuç veren testlerden birisidir. Bunun da en büyük faydası hastanın teşhis ve tedavisini hızlandırmasıdır.

Artiyel Kan Gazı So2 değeri kaç olmalıdır?

Sağlıklı bir vücut içerisinde gerekli olan oksijen ve karbondioksit miktarı bellidir. Özellikle vücut içerisinde sistemlerin düzgün ve düzenli çalışabilmesi için oksijen ve karbondioksit miktarları oldukça önem taşımaktadır. Genellikle solunum yetmezliği veya nefes darlığı yaşayan kişilerde asit ve baz dengesine bakılır. Bu nedenle Artiyel Kan Gazı So2 testi uygulanmaktadır.

Artiyel Kan Gazı So2 testinin normal değerleri pH 6.8 ile 7.8 değerleri arasındadır. Testin yapılması için hastadan örnek alınır. Sonuçları ise kısa sürede çıkmaktadır. Ayrıca vücudun en oksijene ihtiyaç olup olmadığı test sonucuna göre belirlenir. Genellikle ameliyata girecek hastalarda Artiyel Kan Gazı So2 testi uygulanmaktadır.

Artiyel Kan Gazı So2 yüksekliği nedenleri;

Artiyel Kan Gazı So2 testi uygulandıktan sonra çıkan sonuçlarda normal değerlerin üstünde olması durumuna Artiyel Kan Gazı So2 yüksekliği denir. Artiyel Kan Gazı So2 testinin yüksek çıkması kişilerin çok susuz kaldığını belirtir. Ayrıca sigara ve tütün ürünlerini kullanan kişilerde Artiyel Kan Gazı So2 testi sonucu yüksek çıkar.

Ayrıca kronik kalp yetmezliği olan kişilerde Artiyel Kan Gazı So2 testi çok fazla yüksek çıkar. Bu nedenle kronik kalp rahatsızlığı Artiyel Kan Gazı So2 testinin çok yüksek çıkmasının sebepleri arasındadır. Bunlar dışında fiziksel performansı arttırmak amacıyla kullanılan haplar da Artiyel Kan Gazı So2 testinin yüksek çıkmasına neden olabilir.

Artiyel Kan Gazı So2 düşüklüğü nedenleri;

Artiyel Kan Gazı So2 testi sonuçları solunum yolu ile oksijen ne kadar alındığını ve kandaki oksijen miktarı ile ile ilişkilidir. Artiyel Kan Gazı So2 testinin düşük düzeyde olması yeterince oksijen alınmadığını, normal sonuçlar ise genellikle oksijen alımının yeteli olduğunu göstermektedir. Kan gazı sonuçlarının birbiri ile ilişkilidir. Bu nedenle sonuçların birlikte ele alınması gerekmektedir. Bazı sonuçların kombinasyonları anormal değerler verebilir. Bunun sonucunda asidoz veya alkaloza neden olan bir hastalığı gösterebilir.

Artiyel Kan Gazı So2 testinin düşük çıkmasının nedenleri ise şunlardır:



- Kişilerde oluşan cilt hastalıkları,



- Çok hızlı yorulma,



- Hastalarda görülen göğüs ağrıları,



- Hastalarda yaşanan aş ağrıları,



- Hastaların ellerinin şişmesi ellerin şişmesi,



- Anormal derecede kalp atışının hızlanması,



- Fiziksel aktivitelerde yaşanan sorunlar Artiyel Kan Gazı So2 testinin düşük çıkmasının nedenleridir.