Artan yemeklerle yapılacak leziz ve hızlı tarifler

Hemen hemen hepimizin buzdolabında önceki günden artmış bir iki porsiyonluk yemekler vardır. Bu artan yemekleri bozulmadan ve çöpe gitmeden tekrar yenebilecek kıvama getirmek mümkün. Hadi o zaman, başlayalım.

Akşamdan az bir miktar pilavınız arttı ve kimse ona bir daha kaşık vurmayacak. Olsun! Biz de onu birçok farklı lezzetle birleştiririz!

Artan pirinç pilavını değerlendirmek hiç bu kadar keyifli ve lezzetli olmamıştır sanırım.

PİRİNÇ SALATASI

Pirinç salatası yapmak için pilavınızın artmasını beklemeyin! Tamam artan pirinç pilavını değerlendirmek hiç bu kadar keyifli ve lezzetli olmamıştır sanırım fakat pilavınız artmasa da bu salata tarifimi mutlaka deneyin. İşte size, benim de çok sevdiğim ve sıklıkla uyguladığım pirinç salatası tarifi:

MALZEMELER

2 su bardağı haşlanmış pirinç ya da akşamdan kalmış pirinç pilavı

4 dal yeşil soğan

Tercihen 1 su bardağı haşlanmış bezelye

Yarım demet maydanoz

5 dal taze nane

10 adet kornişon turşu

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limonun suyu

4-5 yemek kaşığı zeytinyağı

2 yemek kaşığı nar ekşisi

Süslemek için zeytin, nar, kuru üzüm, çam fıstığı

HAZIRLANIŞI

Hafif dirice haşladığınız pirinçleri (ya da artan pirinç pilavınızı) derin bir salata kasesine alın. Tüm sebzeleri yıkayın ve taze soğanı, maydanozu, naneyi ince ince, kornişon turşularını küp şeklinde doğrayın. Tümünü salata kasesine ekleyin. Sosu için bir bardağın içine zeytinyağını, tuzu, karabiberi, limon suyunu, nar ekşisini koyup iyice karıştırın. Salatanızı servis tabağına alıp sosunu üzerinde gezdirin ve arzunuza göre nar, kuru üzüm, kavrulmuş çam fıstığı ve zeytin ile süsleyebilirsiniz.

NOT: Keyifli ve bir o kadar da lezzetli bir salata oluyor. Mutlaka denemelisiniz.

YOĞURT ÇORBASI

Artan pirinç pilavıyla mis gibi bir yoğurt çorbası yaptık. Üzerine de tereyağında kızdırılmış nane ve pul biberli karışımı dökünce lezzeti müthiş oldu.

Pirinçli yoğurt çorbası bence her evin en vazgeçilemez çorbaları arasında yer alıyor.

Ayrıca artan pirinç pilavıyla da mis gibi bir yoğurt çorbası yapabilirsiniz. Yok artmadıysa da üzülmeyin, pirinciniz vardır elbet. Et ya da tavuk suyunun verdiği o lezzet bu çorbanın en keyifli yanı bence.

Pirinçli yoğurt çorbasının üzerine tereyağında kızdırılmış nane ve pul biberli karışımı dökünce lezzeti müthiş oldu. hem artan pirinç pilavınız değerlendi hem de enfes bir çorbanız oldu.

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 fincan pirinç ya da pirinç pilavı

5 tatlı kaşığı yoğurt

1 tatlı kaşığı un

1 yemek kaşığı tereyağı

1 çay kaşığı nane

1,5 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

5 su bardağı et ya da tavuk suyu

HAZIRLANIŞI

Yoğurt, yumurta ve unu çırpma teliyle iyice çırpın. Daha sonra yine karıştıra karıştıra suyunu ilave edip ocağa alın. Kaynamaya başlayınca pirinci ilave edin ve yine kaynayana kadar karıştırıp pişirin. En son tuzunu da ilave edip bir iki kez daha karıştırın. Piştikten sonra ayrı bir sos tavasında hazırladığınız tereyağ, nane ve pul biberle yapacağınız terbiyeyi üzerine dökün ve ocağı kapatın.

NOT: Pirinçli yoğurt çorbanızın terbiyesi için, tereyağını eritip, üzerine nane ve pul biberini atın fokurdama olana kadar karıştırın.

KADINBUDU KÖFTE

Pilav yaptığımızda bazen ne dökülecek kadar az ne de sofraya çıkarılacak kadar çok miktarda kalır tencerede. Bu durumda kadınbudu köfte tarifini yapmak için pirinç haşlamak yerine kalan pilavınızı kullanabilirsiniz.

Belki biraz zahmetli gibi görünse de aslında misafir sofralarının en tercih edilen köftesidir kadınbudu köfte.

Pilav yaptığımızda bazen ne dökülecek kadar az ne de sofraya çıkarılacak kadar çok miktarda kalır tencerede. Bu durumda kadınbudu köfte tarifini yapmak için pirinç haşlamak yerine kalan pilavınızı kullanabilirsiniz.

MALZEMELER

400 gr kıyma

1 adet yumurta

1 orta boy soğan

1 çay bardağı pirinç

1 tutam maydanoz

Tuz

Karabiber

1 çorba kaşığı zeytinyağı

2 adet yumurta (pane için)

1 kase un (pane için)

1 kase galeta unu (pane için)

Sıvı yağ (kızartmak için)

HAZIRLANIŞI

Pirinci yıkayıp, su ilave edin ve haşlayalım. Haşlanan pirincin suyunu süzüp soğumaya bırakın. Kıymanın yarısını, zeytinyağında kavurun. Tuz serpip karıştırın ve soğumaya bırakın. Bu arada soğanı rendeleyin, maydanozu ince ince kıyın. Bir kaba kavurduğunuz kıymayı, haşlanan pirinci, kıymanın kavrulmayan diğer yarısını, yumurtayı, maydanozu, karabiberi, tuzu ilave edip yoğurun ve 30 dakika buzdolabından dinlendirin. Dinlenen kıymalı harçtan limon büyüklüğünde parçalar alıp köfte şeklini verin. Pane yapmak için, bir kasede yumurtaları çırpın. un ve galeta ununu da ayrı ayrı tabaklara koyun. Hazırladığımız köfteleri önce una sonra yumurtaya daha sonrada galeta ununa bulayın. Sonra kızgın sıvı yağda arkalı önlü pişirin. Fazla yağını çekmek için kağıt havlu üzerine alın.

PİRİNÇ ÇORBASI

Akşamdan kalan pirinç pilavını mis gibi bir çorba yaparak değerlendirelim... Hadi bakalım şimdi soğuk algınlığı ve grip korksun sizden.

Herkes kalan pirinç pilavından çorba yapılabileceğini bilir aslında. Hele ki havanın soğuk olduğu şu zamanlarda tavuk suyuyla yapılmış bir pirinç çorbası nasıl da şifa verir değil mi? Hele içine koyduğunuz sebzelerle birlikte tam bir şifa çorbası oluyor. Hadi bakalım şimdi soğuk algınlığı korksun sizden.

MALZEMELER

4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet küçük boy havuç

3 adet orta boy domates (yazdan hazırladığınız domates sosunu kullanın tabi ki)

1 adet yeşil biber

1 yemek kaşığı domates salçası

1,5 çay bardağı pirinç pilavı ya da pirinç

5 su bardağı sıcak tavuk suyu

1/2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

5-6 dal maydanoz

HAZIRLANIŞI

Kuru soğan ve havucu küp şeklinde doğrayın. Ortadan ikiye kesip çekirdeklerini çıkardığınız yeşil biberi yarım ay şeklinde ince ince kesin ve domatesleri rendeleyin. Zeytinyağını derin bir tencerede aşıp kızdırın. Havuç ve kuru soğanları ekleyip orta ateşte hafif yumuşayana kadar kavurun. Doğranmış yeşilbiber ve rendelenmiş domatesi de koyup kavurmaya devam edin. Domates salçasını ekleyip kokusu çıkana kadar karıştırın. Sıcak tavuk suyu, tuz, karabiber ve pirinç ya da pirinç pilavını ekleyin. Kısık ateşte pişirin. Kıyılmış maydanoz ilave edip ocağı kapatın.

Püf Noktası: Tavuk suyu yerine et suyu da kullanabilirsiniz.

Akşam yenen patates yemeğinden artanı, püre haline getirip harika bir kol böreği yapabilirsiniz.

PATATES YEMEĞİ İLE KOL BÖREĞİ

Akşam yenen patates yemeğinden artanları ezerek püre yaptım. Hem az kalan yemeğim değerlenmiş oldu hem de bugün için keyifli ve çok lezzetli bir böreğimiz oldu. Yanına da demledik çayımızı…

Yeri gelmişken söylemeden edemeyeceğim. Yemek içmek güzel tabi ki ama önemli olan, hiç bir şeyi israf etmeden, artan her yemeğimizi geri dönüşüm sağlayabilecek alternatifler arayarak, tekrar sunuma hazırlamaktır.

MALZEMELER

5 adet hazır yufka

Göz kararı püre haline getirilmiş patates yemeği (ya da patatesleri haşlayarak, içine tereyağ, tuz, karabiber ve kimyon koyup püre haline getirebilirsiniz. İçine 1 adet yemeklik doğranmış soğanı da zeytinyağında kavurarak ekleyebilirsiniz.)

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurtanın akı (sarısı üzerine sürülecek)

1/2 çay bardağı sıvı yağ

Göz kararı susam

HAZIRLANIŞI

Öncelikle akşamdan kalan patates yemeğinizi patates ezici yardımıyla püre haline getirin. Bir kaseye yumurta akını, yoğurdu ve sıvı yağı koyup iyice çırpın. Yufkayı komple açıp yarısına yoğurtlu sosu fırça yardımıyla sürün. Diğer yarısını üzerine kapatıp tekrar sos sürün. Yufkanın düz tarafına bir sıra ezilmiş patates koyun. Sonra sıkıca yuvarlamaya başlayın ve kol böreğinin ortasını oluşturun. Diğer yufkaları da aynı şekilde hazırlayıp yağlı kağıt serilmiş tepsiye yerleştirin. Üzerine yumurta sarısı ile 3 yemek kaşığı sıvı yağı karıştırıp sürün. Susamla süsleyin. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakika pişirin. Afiyet Olsun.

Püf Noktası: Patates yemeğini suyuyla birlikte ezin ki lezzeti tam olsun. Ayrıca; patates yemeğiniz yok ama yine de börek yapmak isterseniz, patatesleri haşlayın içine tereyağ, tuz, karabiber ve kimyon koyup püre haline getirebilirsiniz. İçine 1 adet yemeklik doğranmış soğanı da zeytinyağında kavurarak ekleyebilirsiniz.

Çorba, evde kalan yemeklerden bile hazırlanabilecek ve biraz özen gösterilirse herkesin beğeneceği bir yemek olacaktır.

KALAN YEMEKLERDEN ÇORBA NASIL YAPILIR?

Diyelim ki 3–4 kaşık kalmış sebze yemeğimiz var. Bunun için 4 su bardağı su ile biraz tuz hazırlayalım. Bundan sonra çorbayı hazırlamak için üç ayrı seçeneğiniz var.

Birinci Seçeneğiniz;

2 çorba kaşığı un ile 1 çorba kaşığı zeytinyağı bir tencereye koyun ve orta ateşte un sararana kadar kavurun. Ateşten alıp suyu yavaş yavaş katarak unu ezin. Tekrar ateşe koyup karıştırarak bozadan hafif bir koyuluğa gelene kadar pişirin.

Artan sebze yemeğinizi küçük parçalara bölün ya da mikserden geçirin ve pişen çorbaya katıp bir taşım kaynatın. Eğer yemeğin suyu yağlı, salçalı ve lezzetliyse, hazırladığınız çorba suyunu yemeğin suyu ölçüsünde azaltın. Üstüne isteğinize ya da çorbaya uygunluğuna göre, kıyılmış maydanoz, nane, biber ekleyebilirsiniz. Çorbayı hazırladığınız gün tek öğünde tüketin.

İkinci Seçeneğiniz;

Yarım çorba kaşığı zeytinyağı ile bir adet küp şeklinde doğranmış domates ya da yarım çorba kaşığı salçayı kavurun. Yavaşça suyunu katıp kaynamaya başlayınca da yarım su bardağı kırık pirinç ya da bulguru katıp bir defa karıştırın. Pirinç ya da bulgur yumuşayıncaya kadar pişirin.

Artan sebze yemeğinizi küçük parçalara bölün ya da mikserden geçirin ve pişen çorbaya katıp bir taşım kaynatın. Eğer yemeğin suyu yağlı, salçalı ve lezzetliyse, hazırladığınız çorba suyunu yemeğin suyu ölçüsünde azaltın. Üstüne isteğinize ya da çorbaya uygunluğuna göre, kıyılmış maydanoz, nane, biber ekleyebilirsiniz. Çorbayı hazırladığınız gün tek öğünde tüketin.

Üçüncü Seçeneğiniz;

Yarım çorba kaşığı zeytinyağı ile 1 domates rendesi ya da yarım çorba kaşığı salçayı kavurun. Yavaşça suyunu katıp kaynamaya başlayınca da 2 çorba kaşığı şehriye katıp bir defa karıştırın. Şehriyeler yumuşayıncaya kadar pişirin.

Artan sebze yemeğinizi küçük parçalara bölün ya da mikserden geçirin ve pişen çorbaya katıp bir taşım kaynatın. Eğer yemeğin suyu yağlı, salçalı ve lezzetliyse, hazırladığınız çorba suyunu yemeğin suyu ölçüsünde azaltın. Üstüne isteğinize ya da çorbaya uygunluğuna göre, kıyılmış maydanoz, nane, biber ekleyebilirsiniz. Çorbayı hazırladığınız gün tek öğünde tüketin.

Akşam yemeğinden artan patlıcan yemeği ile lezzetli bir börek yapmaya ne dersiniz?

ARTAN PATLICAN YEMEĞİNDEN BÖREK

Patlıcan yemeğim arttı ve ne yapacağımı düşünürken dolaptaki yufkalar gözüme çarptı ve “neden olmasın?” dedim. Akşam yemeğinden artan patlıcan yemeği ile lezzetli bir börek yapmaya ne dersiniz?

Ben yaptım, epeyce de güzel oldu. Yaptığım patlıcan yemeğini iki akşam üst üste yedik, en son az biraz kaldı ve artık kimsenin yemeyeceğini düşünürken bir anda aklıma börek yapabileceğim geldi. İsraf etmeyi hiç sevmiyorum, artan her şeyi bir şekilde yeniden değerlendirmem lazım, çünkü rahatsız oluyorum.

Yeri gelmişken söylemeden edemeyeceğim. Yemek içmek güzel tabii ki ama önemli olan, hiç bir şeyi israf etmeden, artan her yemeğimizi geri dönüşüm sağlayabilecek alternatifler arayarak, tekrar sunuma hazırlamaktır.

MALZEMELER

3 adet yufka

1 su bardağı süt

1/2 su bardağı zeytinyağı

1 adet yumurta

2 kase kadar patlıcan yemeği

Göz kararı susam

HAZIRLANIŞI

Süt, yumurtanın beyazı ve zeytinyağını iyice çırpın. 1 yufkayı komple tezgaha yayın ve sütlü karışımı fırça yardımıyla sürün. En son ortadan ikiye katlayın. Katladığınız yufkanın düz kenarına iç malzemesini koyun ve rulo şeklinde tamamını sarın. Sarma işlemini yaptıktan sonra yaklaşık 4 parmak genişliğinde keserek, yağlı kağıt döşenmiş tepsiye dizin. Üzerine yumurta sarısı sürün ve susam serpin. 180 derecede ısınmış fırında yaklaşık 25-30 dakika kadar pişirin.

Püf Noktası: Bu böreği, artan ıspanak yemeğinizle de yapabilirsiniz. Harika olur.

Artan bulgur pilavı bir sonraki güne yetmeyecek ya da artık yenmeyecek gibiyse şüphesiz çok sağlıklı ve lezzetli bir salataya dönüştürmek sizin elinizde!

BULGUR SALATASI

Artan bulgur pilavınızla çok lezzetli ve sağlıklı bir bulgur salatası yapabilirsiniz. Öncelikle pilavınızı ılık hale gelene kadar hafif ısıtın. Kesinlikle çok fazla ısınmamalı, bu yüzden mutlaka kontrol etmelisiniz. Daha sonra da genişçe bir cam kaseye boşaltabilirsiniz.

1. MALZEME: KIRMIZI SOĞAN

Bulgur pilavınızın miktarına göre, küp şeklinde doğranmış kırmızı soğan ilave edin. Benim pilavım büyükçe bir kase kadardı ve 1 adet orta büyüklükte soğan kullandım.

Bu arada beyaz soğanda kullanabilirsiniz tabi ki fakat kırmızı soğan çok yakışıyor.

2. MALZEME: KÖY BİBERİ

2-3 adet köy biberini yine küçük küpler şeklinde doğrayıp pilavınıza ilave edin. Bu aşamada kırmızı kapya biberde doğrayabilirsiniz. Ben elimde olmadığı için sadece yeşil biber kullandım.

3. MALZEME: KORNİŞON TURŞU

4-5 adet kornişon turşuyu da küçük küpler halinde doğrayın ve karışıma ekleyin. Arzu eden adeti arttırıp çok daha fazla doğrayabilir.

4. MALZEME: SARIMSAK TURŞUSU

Ben elimde olduğu için yaklaşık 5-6 diş sarımsak turşusunu ince ince doğrayıp ilave ettim. siz normal sarımsak ta kullanabilirsiniz.

Hatta Nisan ayı (taze sarımsak dönemi) gibi bu salatayı yapacaksanız eğer taze sarımsak kullanmanızı öneririm.

Sırada sos hazırlığı var.

Ben sosumu yine evde bulunan malzemelerle blender da hazırladım.

Neler mi koydum?

3-4 yaprak taze fesleğen

3-4 yemek kaşığı zeytinyağı

1 çay kaşığı karabiber

1/2 limon suyu

2 yemek kaşığı balsamik sirke

Sosunu da ekledikten sonra, yine evde bulunan yeşilliklerimi de doğrayıp ekledim ve afiyetle yedik. Siz de evinizde bulunan başka malzemeleri ilave ederek değerlendirebilirsiniz.

Kek, her mutfağın vazgeçilmezidir. Yapımı kolaydır, her misafire sunulabilir. Üstelik hiçbir çocuk keke hayır demez. Buna rağmen bazen yaptığımız kekin tamamını bitiremeyiz ve özene bezene hazırladığımız kek bir kenarda kalıverir ve bayatlar.

ARTAN EV YAPIMI KEKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMLERİ!

Kek, her mutfağın vazgeçilmezidir. Yapımı kolaydır ve her misafire seve seve sunulabilir. Üstelik hiç bir çocuk da keke hayır demez. Buna rağmen bazen yaptığımız kekin tamamı bitmez ve özene bezene hazırladığımız kek bir kenarda kalıverir ve bayatlar. Çöpe mi atalım peki? Hayır asla atmayın. Artan ev yapımı keklerin geri dönüşümleri sizi mest edecek. Buyurun bakın, hayretler içerisinde kalacağınız neler neler yapılabiliyor.

KAKAOLU KEKİNİZ ARTTIYSA TRUFF YAPMAYA NE DERSİNİZ?

Bunun için biraz parça çikolataya, kremaya, dövülmüş fındığa ve cevize ihtiyacımız var. Keki rondodan geçirip, çikolatayı da benmari usulü eritelim. Tüm malzemeyi bir kaba alıp yoğuralım. Ceviz büyüklüğünde toplar yaptıktan sonra zevkinize göre hindistan cevizine, kakaoya, dövülmüş Antep fıstığına bulayarak servis edebilirsiniz.

HER ÇEŞİT ARTAN KEKİNİZİ KUP YA DA PASTA YAPARAK DEĞERLENDİREBİLİRSİNİZ.

Kekiniz ister kakaolu olsun, ister sade.. Muzlu, vanilyalı, çilekli veya çikolatalı puding pişirelim. Kalan kekimizi ufalayalım. Seçtiğimiz pudingle uyum sağlayacak meyveleri yıkayıp doğrayalım. Kup bardağının alt kısmına puding, ortasına ufalanmış kek ve meyve sonra tekrar puding koyalım. Soğuttuktan sonra üzerini meyvelerle veya krem şantiyle süsleyelim.

TİRAMİSU TADINDA KUP

Artan kakaolu kekle tiramisu tadında harika kuplar yapmak o kadar kolay ki! Kakaolu kekiniz arttı ve birazda katılaştıysa artık yenmeyeceği anlamına geliyor maalesef. Ama sakın üzülmeyin, bu tarifle o artan kekler efsane olacak inanın!

Tabi kekinizin sadece kakaolu olması gerekmiyor, sade ya da limonlu kekle de ve belki biraz kuru ya da mevsim meyveleriyle tatlandırarak aynı tarifi yapabilmeniz mümkün. Hem ev halkı bu tarifinizde artan kekleri kullandığınızı hiç anlayamayacak emin olun. Hatta çocuklar bu tatlıyı çok sevecek ve tekrar isteyecekler...

MALZEMELER

4 yemek kaşığı kahverengi toz şeker

2 adet oda sıcaklığına gelmiş yumurta

1 çay kaşığı tuz (silme)

3 yemek kaşığı labne peynir

1 paket (200 gr) krema

4-5 dilim kakaolu kek

1 avuç kadar ceviz

Süslemek için file antep fıstığı ve bitter damla çikolata

HAZIRLANIŞI

Şeker, yumurta ve tuzu derince bir kaseye alın ve yumurtaların çiğ kalmasını önlemek için benmari usulü sıcak su dolu kaseye oturtarak şeker iyice eriyene kadar mikserle iyice çırpın. Labne peyniri de ekleyip karıştırmaya devam edin. Bu arada kremayı ayrı bir kasede iyice katılaşana kadar mikserle çırpın. Sonrasında yumurtalı karışıma aktarıp spatula ile pürüzsüz bir karışım elde edene kadar karıştırın. Cevizleri ve kekleri rondodan geçirin. Kuplara önce kek karışımını, sonra kremayı, sonra yine kek karışımı ve yine kremayı koyun. Üstlerini antep fıstığı ve parça çikolata ile süsleyebilirsiniz. Zevkinize göre başka şekilde de süsleyebilirsiniz.

Püf Noktası: Kekinizin sadece kakaolu olması gerekmiyor, sade ya da limonlu kekle de ve belki biraz kuru meyvelerle tatlandırarak aynı tarifi yapmanız mümkün.,

Bu tarifi borcam içerisinde hazırlayıp pasta gibi de servis edebiliriz.

YALANCI CEZERYENİN DAMAKTA BIRAKTIĞI O LEZİZ TADA BAYILACAKSINIZ!

Bir kaç adet havucu rendeleyip soteleyelim. İçine ufalanmış kek parçaları, iri dövülmüş ceviz, toz şeker, vanilya ve biraz su ekleyelim. Yoğurup yuvarlak toplar yapalım ve hindistan cevizine bulayalım.

”KEKTEN KURABİYE OLUR MU?" DEMEYİN.

Kekinizi rondodan geçirip un kıvamına getirin ve kurabiye hamurunuzla harmanlayın.

Bir başka yöntem ise rondodan geçirilmiş kek parçalarına yumurta, süt ve yağ katarak yoğurup, şekillendirip fırında pişirmektir.

5. AYÇÖREĞİNİ SEVMEYEN VAR MI?

Sade ya da çikolatalı kekiniz arttıysa işte bu gördüğünüz ay çöreğini deneyin derim.

Bu tarifle hem artan ya da artık yenmeyeceğini düşündüğünüz (mesela yumuşayan zeytinler, kuruyan peynirler..) Malzemeleriniz değerlenmiş oluyor hem de çok lezzetli bir ekmek ortaya çıkıyor.

ZEYTİNLİ VE PEYNİRLİ EKMEK

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir kek: Zeytinli, peynirli ekmek. Zeytinli, peynirli ekmek tarifi, evinizde artan malzemeleri değerlendirmek için en ideal kek tarifidir. Böylece hem artan ya da artık yenmeyeceğini düşündüğünüz (yumuşayan zeytinler, kuruyan peynirler.. vb) malzemeleriniz değerlenmiş oluyor hem de çok lezzetli bir ekmek ortaya çıkıyor.

Hem sağlıklı hem de lezzetli bir kek de diyebilirsiniz aslında. Üstelik zeytinli, peynirli ekmek tarifi misafirlerinize bile ikram edebileceğiniz görsellikte bir kek gibi oluyor. İsraf etmek yerine tekrar tüketilebilecek gıdalar yaratmanın verdiği hazzı tahmin bile edemezsiniz. Yeter ki isteyin ve uygulayın.

MALZEMELER

3 adet yumurta

1 su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı süt

3 su bardağı un

2 su bardağı rendelenmiş peynir

1/2 demet dereotu

1 su bardağı siyah zeytin (yeşil zeytin de olur)

1 paket kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

HAZIRLANIŞI

Derin ve geniş bir kapta yumurtaları iyice çırpın. Sıvı yağ ve sütü ilave edip, çırpmaya devam edin. Un, kabartma tozu ve tuzu ayrı bir kapta karıştırıp sıvı karışımın içine eleyerek ilave edin. Hepsini birden tekrar çırparak karıştırın. Peynir, yeşillik ve zeytini ekleyip spatula ile karıştırmaya devam edin. Dikdörtgen fırın kabınızı yağlayıp karışımı dökün ve 180 derecede ısınmış fırında 40 dakika kadar pişirin.

Akşamdan az bir makarnanız kaldı ve hiç kimseye de yetmiyorsa eğer, içine çeşitli malzemeler koyarak nefis yemekler yapabilirsiniz.

MAKARNA SALATASI

Artan makarna ile leziz bir salata yapabiliriz. Bugün size artan makarna ile salata yapımı hakkında bilgi vermek istiyorum, tabi bir de tarifim olacak.

Akşamdan az bir makarnanız kaldı ve hiç kimseye yetmiyorsa eğer, içine damak zevkinize göre çeşitli malzemeler koyarak enfes bir salata yapabilirsiniz. Hem makarnanız ziyan olmamış olur, hem de akşam için doyurucu ve harika bir salata olmuş olur.

MALZEMELER

2 adet havuç

1 su bardağı bezelye

1 adet sarı dolmalık biber

Yarım paket kadar artmış ya da haşlanmış her çeşit makarna

3 yemek kaşığı süzme yoğurt

HAZIRLANIŞI

Havuçları ve bezelyeleri haşlayın. Havuçlar haşlandıktan sonra küp şeklinde doğrayın. Sarı dolmalık biberi de küp şeklinde doğrayın. Derince bir kaba bütün malzemeleri koyup üzerine yoğurdu ekleyin ve iyice karıştırın. Üzerine arzunuza göre zeytinyağ gezdirebilirsiniz.

Not: Arzu ederseniz dereotu ya da maydanoz da ilave edebilirsiniz.

TAVADA PİŞİRİLEN EN PRATİK MAKARNA BÖREĞİ

Makarna böreğinin belki de en pratik tarifi budur, tavada kolayca hazırlanabiliyor. Üstelik akşamdan artan makarnanızı da değerlendirmiş oluyorsunuz. Aniden misafir geleceğini öğrendiniz ve çarçabuk ne yapabileceğinize karar veremediniz. İşte tam da bu duruma uygun bir tariftir makarna böreği. Öyle kolay ve öyle lezzetli ki...

Ayrıca; bir gün önce pişirdiğiniz makarnanın tekrar ısınması eski tazeliğini bir miktar bozabiliyor. Bu durumda makarnanızın yine taptaze yenebilmesi için güzel bir makarna böreği yapabilirsiniz. Makarnanız artmadıysa da üzülmeyin, yeni makarna haşlayarak tarifine göre yapmanızda hiç bir sakınca yok.

MALZEMELER

1 adet yumurta

1 su bardağı süt

1 adet yufka

250 gram beyaz peynir

5 dal maydanoz

1/2 paket çubuk makarna

HAZIRLANIŞI

Çubuk makarnanızı kaynar suda haşlayın ve süzün. Yumurta ve sütü derin bir kap içinde çırpın ve makarnayı da üzerine döküp iyice karıştırın. Peynirleri de elinizle parçalayarak bu karışıma ilave edin. En son maydanozları ince ince kıyın ve karışıma ilave edin. Bu arada teflon tavanızı hafif yağlayın. Bir adet yufkayı tavanın içine kenarları dışarıya sarkacak şekilde yerleştiriniz. Hazırladığınız iç malzemesini yufkanın içine boşaltın ve yufkanın dışarıda kalan kısımlarını makarnanın üzerine kapatın. Üzerine çok az sıvı yağ gezdirin ve tavanın kapağını kapatın. Kısık ateşte, altı ve üstü kızarana kadar pişirin.

Püf Noktası: Arzunuza göre bu tarifi fırında da pişirebilirsiniz.

Kaynak: www.tulayca-yemek.com