Arpacığa ne iyi gelir ve nasıl geçer? Arpacık neden olur? Evde arpacığa iyi gelen doğal ve bitkisel öneriler

Göz kapaklarındaki yağ bezi kanallarının mikroplar tarafından tıkanmasına ve göz kapağında içi yağ ve iltihap dolu bir şişlik ya da kızarıklık oluşmasına ‘arpacık’ adı verilir. Arpacıkta kızarıklık ve şişliğin yanı sıra özellikle ilk günlerde göz kapağında ağrı izlenir.



Arpacığa ne iyi gelir? Evde arpacığa iyi gelen doğal ve bitkisel öneriler



Sıcak su uygulaması: Günde 15 dakika olmak üzere iki defa sıcak kompres uygulanabilir. Sıcak suyu uygularken arpacığın üzerinde çok sıkı tutulmamalı. 15 dakika beklettikten sonra yüz hafif ılık su ile tekrardan yıkanmalı. Gözün kapalı olması çok önemlidir. Bu uygulama gün içerisinde tekrar edilebilir. Sıcak kompres gözün şişmesini de engeller. Eğer lens kullanımı mevcutsa sıcak kompres uygularken mutlaka bu lensler çıkarılmalı.



Papatya çayı: Arpacığa karşı tercih edilebilecek yöntemlerden biri de papatya çayı. Papatya çayı günde 2 defa uygulanarak göz kapağında arpacık oluşumuna neden olan faktörlerin giderilmesine yardımcı olabilir.



Kekik yağı: Kekik yağı da arpacığa karşı uygulanabilir. Kekik yağı, pamuk yardımıyla gözün üzerine sürülür. Doğal bir antiseptik maddesi olarak bilinen kekik yağı, arpacığın iyileşme sürecini de hızlandırmaya yardımcı olur.



Patates: Rendelenmiş patatesi temiz bir beze sararak göz kapaklarının üzerinde bekletilir. Bu şekilde göz arpacığının hızlı bir şekilde iyileşmesini sağlamaya ve arpacığın mikrobunun kırılmasına yardımcı olur.

Sarımsak ve çay arpacığa iyi gelir mi?



Sarımsak doğal bir antibiyotik olarak bilinir. Arpacık çıkan bölgeye uygulanabilir. Bunun için sarımsağı rendeleyip arpacık olan bölgede bekletilir. Ayrıca sarımsak tüketerek de iyileşme süreci hızlandırılabilir.



Ayrıca poşet çay yöntemi de arpacığa karşı uygulabilir. Bunun için demlenmiş ve ılık poşet çay gözde bekletilir.



Arpacık neden olur?



Arpacık oluşumuna bakteriler neden olur. Göz kaleminin kirpik içine sürülmesi, rimelin kirpik köküne getirilmesi veya göz makyajıyla uyumak arpacık oluşumuna neden olabilir. Arpacık özellikle yorgunluk, uykusuzluk gibi vücut direncinin düştüğü durumlarda ortaya çıkan bir enfeksiyondur.



Arpacık ne kadar sürede geçer?



Arpacık; sıcak pansuman ve ilaç ile çoğu kez 1 hafta içinde geçer. Sıcak pansumana arpacık geçene dek veya geçmememesi halinde ısrarla 1-1.5 ay devam edilmelidir.



Gözde arpacık tedavisi nasıl yapılır?



Gözde arpacığın tedavisinde sıcak pansuman, antibiyotikli damla/jel ve haplar kullanılır. Göz kapağına günde 3 defa, 10’ar dakika sıcak pansuman uygulanmalıdır.



Arpacıktan korunmak için neler yapılmalı? Arpacıktan korunmanın yolları



Gözünüzde sık sık arpacık çıkıyorsa, her gün düzenli kirpik dibi temizliği yapmalısınız. Kirpik dibi temizliğini; bebe şampuanı ya da göz şampuanı ile yıkayarak veya göz doktorunuzun önereceği solüsyonlarla veya mendillerle silerek yapabilirsiniz. Makyaj sırasında göz kalemini göz içine sürmek, rimeli kirpik köklerine getirmek veya makyajla uyumak arpacık oluşumu riskini artırır.



Tüm bunlara dikkat etmenize rağmen sık sık arpacık çıkarmaya devam ediyorsanız, göz doktorunuzun önerisiyle antibiyotik tedavisine başlayabilirsiniz.



Not: Bu içerik sadece bilgilendirme amaçlıdır. Kesin tanı, teşhis ve tedavi için mutlaka doktorunuza başvurunuz.







