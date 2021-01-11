Armutun faydaları nelerdir? Armut nelere iyi geliyor?

"A, C, K, B9 (folik asit) vitaminleri, potasyum, bakır mineralleri ve daha birçok vitamin-mineral içerir. Tüm meyve ve sebzelerde olduğu gibi diyet lifinden zengindir" diyen Diyetisyen Şeyma Yılmaz, armutun faydalarıyla şu bilgileri verdi:

- Çözünür ve çözünmez posa içerir. Çözünmez posa kabızlığı önler, kolon kanserine karşı koruyucudur. Çözünür posa ise kan kolesterolünü düşürür, kan şekerini düzenler. Armut, bağırsak sağlığının korunmasına yardımcı olur.

- Düşük glisemik indeksli bir meyvedir. Düşük glisemik indeksli besinler kan şekerinde ani değimlere neden olmaz, uzun süre tokluk sağlar. Dolayısıyla ara öğün için çok uygun bir meyvedir.

- Armut folik asit içeren bir meyvedir. Hamile kadınlarda folik asit yetersiz alındığında, düşük doğum ağırlıklı bebekler, bebeklerde nöral tüp defekti ve annede megaloblastik anemi oluşabilir. Gebelikte folik asit ihtiyacı belirgin şekilde artar ve günlük ihtiyaç iki katına çıkar. Dolayısıyla armut gebelik döneminde folik asit içeren diğer besinlerle birlikte tüketildiğinde folik asit ihtiyacını karşılamaya yardımcı olur.

- A, C vitamini ve içeriğindeki fitobesleyicilerle bağışıklık sistemine güç katar, kanserden ve kalp hastalıklarından korur.

- İdrar söktürücü özelliğiyle böbreklerin temizlenmesine, böbrekteki kum ve taşların düşürülmesine yardımcı olur. Ayrıca potasyum içeriğiyle kan basıncını düşürür.

- Alerji oluşturma riskinin minumum düzeyde olduğu meyveler arasındadır. Bu nedenle bebeklerde ek besinlere geçerken ilk kullanılan meyvelerdendir.

- Armut, kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur.

Bağırsakları kimyasal bileşiklere karşı koruyor

Beslenme ve Diyet Uzmanı Prof. Dr. Murat Baş da armut tüketmenin faydalarını anlattı. Armutun diğer birçok meyveye göre özellikle bebekler için alerjenitesi en düşük meyvelerden biri olduğunu ve bebek beslenmesi için güvenli olduğunu belirten Prof. Dr. Murat Baş, şöyle devam etti: "Armut, içerdiği C vitamini ve bakır sayesinde iyi bir antioksidan meyvedir. Bakır, serbest radikallere karşı hücrelerin savaşında yer alan birçok enzimin yapısında bulunan bir mineraldir. Armut, içerdiği posa ile bağırsakları kansere neden olan kimyasal bileşiklere karşı korur. Yine içerdiği bakırın kansere karşı koruyucu mekanizmalarda görev yapan enzimlerin yapısında olmasından dolayı, armutun kolon kanserine karşı koruyucu olduğu bilinmektedir. Armutun kalp ve damar sağlığına olan katkısı hem C vitamini içeriği hem de içerdiği antioksidan bileşiklerle ilişkilidir. Yaklaşık 35.000 civarında menopoza girmiş kadın üzerinde yapılan bir çalışmada armut gibi meyvelere beslenmelerinde yer veren kadınlarda kalp sağlığının daha iyi düzeyde olduğu belirlenmiştir. Armut, içerdiği potasyum sayesinde de hipertansiyondan koruyucu etki sağlar."