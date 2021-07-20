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İsimler Sözlüğü
Haber Giriş: 20.07.2021 - 04:26 | Son Güncelleme:

Armin isminin anlamı nedir? Armin ne demek? Armin adının özellikleri, analizi ve kökeni

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Armin isminin anlamı nedir? Armin ne demek? Armin adının özellikleri, analizi ve kökeni

İlk anlamı özgürlük yanlısı olan Armin ismi Farsça kökenlidir. Ancak bu isim resmi dili Arapça olan ülkelerde de yaygın bir şekilde kullanılır. İsmin diğer bir anlamı ise feraset sahibi, açık görüşlü ve sağduyuludur. Armin adı ülkemizde 2000'li yılların başından itibaren popüler olmuştur. Armin isminin anlamı ve kökeni nedir? Bu isim Kuran'da geçiyor mu? İşte, merak edilen tüm detaylar.

Ülkemizde yaklaşık 1000 kişi Armin ismini taşımaktadır. Bu kişilerin 600'e yakını İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde ikamet ediyor.

 Armin İsminin Anlamı Nedir? Armin Ne Demek?

 Armin isminin üç farklı anlamı vardır.

 İlk Anlamı: Savaşçı bir ruha sahip olan, mücadeleci, azimli

 İkinci Anlamı: Sağduyulu, hoşgörülü, akl-ı selim

 Üçüncü Anlamı: Yüksek ve yüce makam

 Armin İsminin Özellikleri

 Harf sayısı: 5

 Uğurlu sayısı: 7

 Renk sembolü: Mor

 Armin İsminin Analizi

 Harf analizine göre Armin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

 1- Kolay kolay vazgeçmeyen, mücadeleci bir kişiliğe sahiptir.

 2- Çabalamaktan asla vazgeçmez ve kolay kolay pes etmez.

 3- Aceleci değil sabırlıdır.

 Armin Adının Kökeni

 Yaklaşık 3 asırdır kullanılmakta olan Armin ismi Farsça kökenlidir.

 Armin İsminin Yanına Yakışan İsimler

 1- İbrahim

 2- Salim

 3- Selim

 4- Erdil

 5- Yılmaz

 6- Erdal

 7- Atakan

 8- Erdi

 9- Erdinç

 10- Eray

 Armin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

 Armin ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.

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