Armin isminin anlamı nedir? Armin ne demek? Armin adının özellikleri, analizi ve kökeni

Ülkemizde yaklaşık 1000 kişi Armin ismini taşımaktadır. Bu kişilerin 600'e yakını İstanbul ve İzmir gibi büyük şehirlerde ikamet ediyor.

Armin İsminin Anlamı Nedir? Armin Ne Demek?

Armin isminin üç farklı anlamı vardır.

İlk Anlamı: Savaşçı bir ruha sahip olan, mücadeleci, azimli

İkinci Anlamı: Sağduyulu, hoşgörülü, akl-ı selim

Üçüncü Anlamı: Yüksek ve yüce makam

Armin İsminin Özellikleri

Harf sayısı: 5

Uğurlu sayısı: 7

Renk sembolü: Mor

Armin İsminin Analizi

Harf analizine göre Armin isminin özellikleri şu şekilde sıralanabilir:

1- Kolay kolay vazgeçmeyen, mücadeleci bir kişiliğe sahiptir.

2- Çabalamaktan asla vazgeçmez ve kolay kolay pes etmez.

3- Aceleci değil sabırlıdır.

Armin Adının Kökeni

Yaklaşık 3 asırdır kullanılmakta olan Armin ismi Farsça kökenlidir.

Armin İsminin Yanına Yakışan İsimler

1- İbrahim

2- Salim

3- Selim

4- Erdil

5- Yılmaz

6- Erdal

7- Atakan

8- Erdi

9- Erdinç

10- Eray

Armin İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?

Armin ismi Kur’an-ı Kerim'de geçmemektedir.