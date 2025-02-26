Arkadaşının makyaj fırçasını kullandı, tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu! İnsandan insana çok kolay bulaşıyor… ‘Türkiye’de de çok sık görülüyor’

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Singapur'da yaşayan Dr. Samuel Choudhury, bir sivilceyi kapatmak için kullandığı fırça yüzünden felç olan Avustralyalı Jo Gilchrist'in öyküsünü paylaştı.

Jo Gilchrist'in 2015 yılında verdiği bir anlık karar hayatında çok büyük sorunlara neden oldu. Arkadaşının yüzünü etkileyen Staphylococcus adlı bakteriyel bir enfeksiyondan mustarip olduğundan habersiz olan Jo, makyaj fırçasını ödünç aldı ve kullandı.

Arkadaşının yüzündeki bakteri elbette makyaj fırçasında da vardı ve Jo fırçayı kullanınca bakteriye maruz kaldı. Bakteri yüzündeki küçük bir kesikten girerek kan dolaşımı yoluyla omurgasına kadar ilerledi ve acı veren bir enfeksiyona dönüştü.

Daha da kötüsü, bakteri Metisiline Dirençli Staphylococcus Aureus (MRSA) adı verilen ve normalde Staphylococcus enfeksiyonlarını tedavi etmek için kullanılan penisilin gibi antibiyotiklere karşı tehlikeli bir direnç geliştiren özel bir türdü.

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Jo, acil ameliyata alındı ve ameliyattan sonra da yıllarca tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu.

Staphylococcus aureus, bir bakteri türüdür. Staphylococcus normalde ciltte yaşayan yaygın görülen bakterilerdir. Bu bakteriler ayrıca burun yollarında da herhangi bir problem göstermeden varlıklarını sürdürmektedir. Staph, bir kesik veya yaradan cilde girdiğinde enfeksiyonlara neden olabilir. İnsanlarda, S. aureus üst solunum yolunda, bağırsak mukozasında ve genital alanda normal mikrobiyotanın bir üyesi olarak mevcut olabilir. Prof. Dr. Zekayi Kutlubay

HERKESİN BAŞINA GELEBİLİR!

Dr. Choudhury, Jo gibi vakaların son derece nadir olduğunu, ancak bazı kişisel eşyaların paylaşılmasının potansiyel tehlikelerini gösterdiğini söyledi, “Bu durum herkesin başına gelebilir. MRSA'ya hayır deyin ve özellikle makyaj fırçalarını paylaşmayın” dedi.

MSRA doğal olarak insan derisinde yaşar ve normalde hiçbir soruna neden olmaz, ancak küçük bir kesik gibi vücudun içine girerse, acil tedavi gerektiren ciddi bir enfeksiyona neden olabilir. Bakteri el sıkışmak, havlu ve diğer kişisel bakım malzemelerini paylaşmak yoluyla insandan insana kolayca yayılabilir.

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay da bu bakterinin kolayca bulaşabileceğinin altını çizdi, “S. aureus çoğunlukla kirli eller yoluyla başkalarına bulaşır. Staph enfeksiyonları genellikle doğrudan direkt temas yoluyla bulaşır. Enfekte kişiyle temas etmek, paylaşılan eşyaları kullanmak veya enfekte yüzeylerle temasta bulunmak enfeksiyon riskini artırabilir” ifadelerine yer verdi.

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‘KÜÇÜK BİR AĞRI İLE BAŞLADI SONRA ÖLECEĞİMİ DÜŞÜNDÜM’

Bir çocuk annesi Jo Gilchrist Daily Mail’e verdiği demeçte ilk ağrının çok hafif olduğunu ve bunu küçük bir rahatsızlık olarak gördüğünü söyledi, “Sırtımda küçük bir ağrı olarak başladı ve ben bunun duruş şeklimle alakalı olduğunu düşündüm. Ancak ağrı gittikçe kötüleşmeye devam etti. İnanılmaz acı çekiyordum ve hiçbir şey işe yaramıyordu. Gerçekten öleceğimi düşündüm. Ağrı doğum sancısından bile daha kötüydü. Hastaneye gittiğimde bana resmen veda etmemi söylüyorlardı” dedi.

Omuriliğini boğan enfeksiyonun neden olduğu apseyi çıkarmak için Jo’nun acil bir ameliyat geçirmekten başka çaresi kalmamıştı. Ameliyatın ardından Jo’ya enfeksiyonun omurgasına bir daha asla yürüyemeyeceği ve tekerlekli sandalyeye mahkûm olacağı kadar ciddi zarar verdiği söylendi. Ancak Jo tüm zorluklara meydan okudu ve ağrı kesici fizyoterapinin ardından 2019 yılında zafer kazandı.

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Jo Gilchrist uzun yıllar tekerlekli sandalye ile yaşamak zorunda kalsa da sağlığına kavuştu. Jo, kendini şanslı olanlardan sayıyor.

HAYATINIZA MÂL OLABİLİR

Peki gerçekten başka birinin makyaj fırçasını kullanmak hayatınıza dahi mâl olabilir mi?

Zekayi Kutlubay bu soruya, “Maalesef çok çok nadir de olsa bu soruya vereceğim cevap evet mal olabilir. Kişisel ürünlerimizi bir başkasıyla paylaşmak ya da bir başkasının kişisel ürününü kullanmak ciltte veya vücudumuzda bakteriyel enfeksiyonlara ve bunun sonucunda ölümle sonuçlanabilecek hadiselere yol açabilmektedir. Bazı ciddi S. aureus enfeksiyonları (örneğin zatürre veya kan enfeksiyonları) genellikle hastaneye yatmayı ve damardan antibiyotiklerle tedaviyi gerektirir” cevabını verdi.

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İŞTE GÖZDEN KAÇMAMASI GEREKEN BELİRTİLER

“MRSA, metisiline dirençli Staphylococcus aureus anlamına gelmektedir. MRSA hastaları, metisilin, amoksisilin ve penisilin gibi beta-laktamlar olarak bilinen antibiyotiklere dirençli bir Staph aureus bakteri ile enfekte olmuştur. MRSA'nın iki tip sınıflandırması vardır; toplumdan edinilen MRSA (TE-MRSA) ve hastaneden edinilen MRSA (HE-MRSA)” diyen Zekayi Kutlubay bu bakterinin neden olduğu enfeksiyon belirtilerini sıraladı:

-- Genellikle cilt enfeksiyonlarına bağlı olarak kızarıklık, şişlik, ağrı ve sıcaklık artışı gibi yerel belirtiler görülebilir.

-- Deride çıban, kıl kökü iltihabı ya da apse gelişebilir. Ayrıca, enfeksiyon vücuda yayıldığında ateş, titreme, kas ağrıları, baş ağrısı ve halsizlik gibi genel belirtiler de ortaya çıkabilir.

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-- Staph enfeksiyonları bazen ciddi komplikasyonlara yol açabilir, örneğin zatürre (pnömoni), kemik enfeksiyonları veya kan zehirlenmesi gibi durumlar gelişebilir.

-- MRSA enfeksiyonları, yaygın olarak kullanılan birçok antibiyotiğin etkilerine direnebilir, bu nedenle tedavi edilmesi daha zordur. Bu, enfeksiyonların yayılmasına ve bazen yaşamı tehdit edici hale gelmesine izin verebilir.

TEDAVİ EDİLMEZSE ÖLÜMCÜL OLABİLİR

Enfeksiyonun tedavi edilmezse ölümcül olabileceğinin altını çizen Kutlubay, “Staph enfeksiyonlarının tedavisi genellikle antibiyotiklerin kullanımını içerir. Ancak, tedaviye başlamadan önce enfeksiyonun tipi, yaygınlığı ve hastanın sağlık durumu gibi faktörler dikkate alınmalıdır. Çoğu küçük ve yüzeysel cilt enfeksiyonları topikal (sürülen) antibiyotiklerle tedavi edilebilir. Bunlar arasında mupirosin, fucidik asit veya nadifloxasin gibi antibiyotik merhemler yer alır. Daha ciddi enfeksiyonlar için oral (ağızdan alınan) veya intravenöz (damar içine verilen) antibiyotikler tercih edilir” dedi ve ekledi:

“Özellikle hastane ortamında veya dirençli Staphylococcus türlerinin neden olduğu enfeksiyonlarda antibiyotik seçimi daha karmaşık olabilir. Cilt ve mukoza zarları genellikle enfeksiyona karşı etkili bir bariyerdir. Ancak, bu bariyerler geçilirse (örneğin, travmaya bağlı cilt hasarı veya viral enfeksiyona bağlı mukoza hasarı) S. aureus alttaki dokulara veya kan dolaşımına erişebilir ve enfeksiyona neden olabilir. Buna bağlı olarak nadir de olsa ölümcül bir enfeksiyon kaynağıdır.”

TÜRKİYE’DE DE ÇOK SIK GÖRÜLÜYOR

“Tüm dünyada enfeksiyonların sık görülen sebeplerinden biri olan bu bakteriyel enfeksiyon Türkiye’de de çok sık görülmektedir. Her 3 insandan 1’i Staphylococcus aureus ile kolonizedir” diyen Zekayi Kutlubay şunları söyledi:

“Ülkemizde de kişisel eşyaların ortak kullanımına bağlı ciddi bakteriyel enfeksiyonlar görülebilmektedir. Görülen bu vakada olduğu gibi vücudumuzda cilt bariyeri zayıflamış bir alandan bulaşıp kana karışabilen bu bakteri omuriliğe, beyine yerleşip felçlere, ciddi sekellere ve hatta ölüme neden olabilmektedir. Ama şükür ki bu oran çok çok düşüktür.”