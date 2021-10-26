Arisyon Kombi arıza kodları: Arisyon Kombi hata kodları ve çözümleri

Özellikle de dijital bir ekrana sahip olan kombilerde arızaların kodları kombinin ekranında görünüyor. Bu arızaların tüm kodlarının farklı anlamları bulunuyor. Kullanıcılar da bu anlamlara göre kombilerinde oluşan sorunu kolaylıkla anlayabiliyor.

Arisyon Kombi Hata Kodları ve Çözümleri

Arıza Kodu 101: Kombinizde çeşitli sebeplerden dolayı ısınma sorunu ortaya çıktığını ve bu nedenle de kombinizin arıza verdiğini gösteren bir koddur. Bu kodu gördüğünüz zaman cihazı biraz dinlendirmeniz sorunun çözülmesini sağlayabilir.

Arıza Kodu 103 – 104 – 105 – 106 – 107: Kombiniz içinde sirkülasyonun yetersiz olduğunu ve kombinin içindeki su durumunda herhangi bir sorun olduğunu gösteren bir arıza kodudur.

Arıza Kodu 110: Isıtma ile ilgili sensörde meydana gelen herhangi bir sorun ya da kısa devre gibi bir durumun olduğunu gösterir.

Arıza Kodu 112: Isıtma ile ilgili kombiye gelen dönüş yolunda bulunan sensörde bir sorun olduğu ya da kısa devre olduğunu gösterir.

Arıza Kodu 114: Kombinin dış sensörleri ile ilgili bir sorunun olduğunu ya da sensörlerde kısa devre ortaya çıktığını gösteren bir arıza kodudur.

Arıza Kodu 116: Kombinizde bulunan yerden ısıtma termostatının sorunlu ya da arızalı olduğunu belirten bir arıza kodudur.

Arıza Kodu 1P1 – 1P2 – 1P3: Kombinizin sirkülasyonunu, akışlarını ve atık boşaltım sistemlerinin arızalı olduğunu gösteren bir arıza türüdür.

Arıza Kodu 201: Kombinizin sıcak su ayarlarına etki eden sensörde bir açık ortaya çıktığını ya da sensörün herhangi bir sebepten dolayı kısa devre yapmış olabileceğini gösteren arıza türüdür.

Arıza Kodu 202: Su tankında yer alan su seviyesinde azalma olduğunu, su takında yer alan sensörlerde herhangi bir kısa devre ya da arıza olduğunu gösteren bir arıza kodudur.

Arıza Kodu 203: Kombinizin elektronik devrelerinde bulunan anahtarla sensörlerinin birçok sebepten ötürü kısa devre yapmış olabileceğini ve sensörlerde bir bozulma meydana geldiğini bildiren bir arıza türüdür.