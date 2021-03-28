Arı sütü nedir, nasıl tüketilir? Arı sütünün faydaları

Arı sütü, genç bal arılarının salgı bezlerinden üretiliyor. %66’sı sudan, %14,5’i karbonhidrattan, %4,5’i lipidden ve %13’ü aminoasitten oluşuyor. Ayrıca B1, B2, B3, B12, biotin, inositol, asetilkolin, folik asit, A, C, D, E vitaminleri, bazı mineraller, enzimler, hormonlar, antibakteriyel ve antibiyotik bileşenler içerdiğini belirten Diyet Uzmanı Merve Tığlı Çınar, arı sütü faydalarını ve nasıl tüketilmesi gerektiğini anlattı.

Arı sütünün faydaları

Arı sütü içinde bulunan aktif bileşikler sayesinde anti-viral, anti-bakteriyel, anti-inflamatuar ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkilere sahip.

İştah üzerinde düzenleyici etkisi nedeniyle de iştah açıcı olarak kullanılabilen arı sütü, kan şekerini düşürücü etkide bulunur.

Çocukların öğrenme ve algılama işlevlerinin arttırılmasına yardımcı olurken, gama globülin ile de bağışıklık sisteminin güçlendirilmesinde rol oynayarak büyümelerine destek olur.

Özellikle propolis ile birlikte kullanıldığında gribe karşı çok iyi bir koruma sağlar.

Kolesterolü düşürücü etkisi de olan arı sütü, bedensel ve zihinsel yorgunluğa karşı enerji kaynağıdır. Vücuda zindelik kazandırır. Sporcular için oldukça iyi bir seçenektir.

Kolit gibi mide hastalıklarının tedavisinde olumlu etkiler gösterebilir.

Yapılan araştırmalarda arı sütünün kemik dokusunu geliştirici ve destekleyici etkisi tespit edilmiştir.

Damar genişletici ve tansiyon düşürücü etkisi vardır. Ayrıca sinirsel hastalıklarda olumlu etkileri olduğu belirtilmektedir.

Hücre yenileyici etkisi ve nemlendirici özelliği nedeniyle saç ve cilt bakımında kullanılmaktadır. Saç dökülmesine karşı etkilidir.

Besin ögesi içeriği nedeniyle sağlıklı beslenme açısından önemlidir.

Arı sütü nasıl tüketilir?

Bazı kişiler saf haliyle tüketmekte zorlanabilir. Eğer bununla ilgili bir sorunla karşılaşılırsa arı sütü saf bal ile karıştırıp tüketilebilir. Ayrıca keten tohumu, öğütülmüş üzüm çekirdeği gibi takviyelerle tüketimini kolaylaştırır.

Arı sütü tüketimi için en çok tercih edilen yöntem; sabah ve akşam saf arı sütünü dilinizin altına alarak yaklaşık 30 saniye tutmak, daha sonra isteğe bağlı olarak bir miktar su ile yutmaktır.

Arı sütü tüketimi kimler için sakıncalı?

İki yaşından küçük çocuklar, arı sütüne ve arı ürünlerine alerjisi olanlar, özellikle saman alerjisi olanlar bu besini kullanmamalıdır. Ayrıca fazla kiloya sahip olanlar, diyet yapacak olanlar, metabolik hastalığa sahip olanlar, kanser hastaları ve herhangi başka bir hastalığa sahip olan kişiler tüketim miktarları ve tüketim şekilleri hakkında mutlaka konusunda uzman bir diyetisyene danışmalıdırlar.