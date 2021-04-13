Argan Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Argan Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Argan yağı özellikle cilt ve saç üzerinde bıraktığı olumlu etkilerle tüm dünyada kullanılan sabit yağlar arasındadır.

Argan Yağı Nedir?

Argan yağı argan ağacının zeytin şeklindeki meyvelerin çekirdekleri kullanılarak elde edilen bir taşıyıcı yağdır. A.C ve E vitaminlerinin yanı sıra omega 6, linoleik asit ve polifoneller içeren zengin bir yağdır. Özellikle cilt ve saç bakımında kullanılan kozmetik açıdan önemli bir yağ olarak bilinir.

Argan Yağı Nasıl Yapılır Ve Nasıl Elde Edilir?

Argan ağacı Fas bölgesinde yetişen bu çevreye özgü bir ağaçtır. Boyları 15 metreyi bulabilen argan ağaçları 200 yıla kadar yaşayabilir. Argan ağacı zeytin ağacına benzemektedir ve yaprakları da sarı ve yeşil renklidir. Yine ağacın zeytine benzeyen ama sert kabuklu meyveleri bulunmaktadır. Argan yağı ise bu sert kabuklu meyvelerin çekirdeklerinden elde edilmektedir. Yöre halkı yüzyıllardır argan yağını sağlıklı olması nedeniyle kendilerine özgü doğal yöntemlerle hazırlarlar ve günümüzde de kullanmaktalar.

Argan yağı kozmetik açıdan oldukça önemli bir yağdır. Doğal üretim şekli olarak argan ağacının meyvelerinin çekirdekleri çıkartılarak kavrulur. Kavrulan çekirdekler ezilerek öğütülür. Ezilen çekirdekler hamurumsu bir hal alır. Bu hamur suyla açılarak sürekli karıştırılır. Bu işlem 2 gün boyunca devam eder. Tüm işlemler bittikten sonra argan yağı elde edilmiş olur. Bu şekilde doğal üretim yöntemi uygulandığında 100 kilo kadar çekirdek kullanarak ortalama 1,8 kilogram argan yağı elde edilir. Kozmetik endüstriyel üretim de ise argan meyvelerinin çekirdekleri soğuk sıkım yöntemi uygulanarak argan yağı elde edilmektedir.

Argan Yağı Ne İşe Yarar?

Kozmetik açıdan önemli taşıyıcı yağlardandır. Birçok kozmetik üründe etkileri nedeniyle yer alır. Özellikle cilt ve saç için doğal bir nemlendiricidir. Tırnak sağlığı açısından da kullanılan argan yağının bulunduğu kozmetik ürünler oldukça ilgi görmektedir.

Argan Yağının Faydaları

Argan yağını cilt, saç ve tırnaklarınızın sağlığı için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Aran yağının en bilinen faydaları ise;

Saç ve cilt için doğal ve etkili bir nemlendiricidir.

Saç diplerinde oluşan kepeklenmeyi önler.

Saçların daha canlı ve parlak bir görünüm kazanmasını sağlar.

Saçların daha güçlü olmasında etkilidir.

Tarama, fön gibi işlemlerde saçların dayanıklı olmasında faydalıdır. Bu işlemlerde kırılma, kopma olmasını engeller.

Boya uygulamalarının daha uzun ömürlü olmasında etkilidir.

Cide parlak ve canlı bir görünüm kazandırır.

Cilt üzerindeki yaşlanma etkilerini hafifletir ve önler.

Ciltteki sebum oranını dengeler.

Akne ve siyah noktaları engeller.

Dudaklarda oluşan çatlamalarda tedavi edicidir.

Ciltte hasarlı hücrelerin tedavisini kolaylaştırır.

Tırnak etlerindeki problemlerde etkilidir.

Hamilelik ve kilo problemlerinde oluşan deri çatlaklarında etkilidir.

Argan Yağı Nasıl Kullanılır? Argan Yağı Kullanımı

Argan yağını saç ve cilt için kolaylıkla kullanabilirsiniz. Kolay uygulama şekli ile hem saç hem de cilt bakımında etkili bir yöntemdir. Argan yağı kullanarak cilt bakımı yapmak için 2-3 damla yağı elinizle masaj yaparak cildinize yaymanız yeterlidir. Tırnak bakımı için yağı sürdükten sonra bir eldiven giyerek etkiyi hızlandırabilirsiniz. Saç sağlığı için argan yağını iki farklı şekilde uygulayabilirsiniz. İlk olarak ;

Argan yağını duşa girmeden yarım saat önce elinizle saçınıza ve diplerine masaj yaparak yedirin. Daha sonra bir saç bonesi ya da streç film yardımıyla kapatın. Yarım saat sonunda doğal içerikli bir şampuan kullanarak yıkayabilirsiniz. Diğer bir yöntem olarak da duş sonrası az miktarda argan yağını saçlarınıza masaj yaparak yedirerek yaymaktır. Bu yöntemde az miktarda uygulama yapılması önemlidir. Aksi halde hızlı yağlanma gibi bazı problemler yaşanabilir.