Aren İsminin Anlamı Nedir? Aren Ne Demek

Aren ismi, Farsçada parlak renkteki kum tanesi anlamındadır. Bu ifade ile kastedilen kum, çöl kumudur. Ve Aren çöl ortamında yer alan en görkemli ve parlak kum tanesinin adıdır. İsmin parlaklık anlamı, başka dillerde de mevcuttur. Buna göre eski Hitit tabletlerinde Aren sözcüğü ışık anlamında kullanılmaktadır.

Aren İsminin Anlamı

Hititçede Aren, Hititlileri temsil eden bir kavramdır. Hititli olan herkes, Aren olarak anılır. Bu ifade ile "Işığın çocukları" anlamı kastedilmektedir. Hititçe dışında çeşitli antik metinlerde Aren sözcüğü kullanılmaktadır. Bu dillerden bir tanesi olan Avesta dilinde Aren, soyluluk anlamında kullanılmaktadır.

Aren Ne Demek?

Aren sözcüğü, Arnavutçada da kullanım alanı bulmaktadır. Hatta Arnavut kelimesinin kökeninin Aren sözcüğünden geldiği belirtilmiştir. Arnavut sözcüğü, eski zamanlarda "Arenavut" olarak kullanılmaktaydı. Sözcük zaman içerisinde değişime uğrayarak, Arnavut olarak kullanılmaya başlandı.

Aren isminin analizi yapıldığında birçok farklı özellik ortaya konulmaktadır. Bunlar aydınlanmak, bilgi ve ilim sahibi olmak gibi değerlerdir. İnsanın kendisini geliştirmesi, öğrendiklerini yararlı işlerde kullanması Aren isminin işaret ettiği kavramlardır.

Aren ismine sahip kimseler yenilikçidir. Özgürlüğe karşı duyulan sempati, ismin özellikleri arasındadır. Bu kimselerde zekilik, eğlenceli ruh hali ve neşe öne çıkan özelliklerdir.