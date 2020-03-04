Arel isminin anlamı nedir? Arel ne demek?

Arel konulması tercih edilen erkek isimlerinden birisidir. Arel ismi köken itibariyle Türkçe bir isimdir. İslamiyet'te Arel ismi geçmemektedir.

Arel İsminin Anlamı Nedir?

Anlamı ise herkes tarafından bilinmemektedir. Türk Dil Kurumunda Arel isminin bir tek anlamı bulunmaktadır. Temiz ve dürüst kişi demektir. Arel ismi sıklıkla kullanılırken kelime köken anlamı olan dürüstlük anlamında pek fazla kullanılmamaktadır.

Arel Ne Demektir?

Diğer çoğu isim gibi Arel isminin anlamını da sözlüklerde ve Türk Dil Kurumunda bulmak mümkündür. Arel isminin anlamı temiz ve dürüst kimse demektir. Genellikle dürüst kişiler için kullanılan ama sözlük anlamına uygun olarak ülkemizde çok kullanılmayan bir isimdir. Fakat erkek çocuklarında sıklıkla kullanılan bir isimdir.

Türk Dil Kurumuna Göre Arel Ne Demektir?

Türk Dil Kurumunda tüm sözcüklerin kelime anlamlarını bulmak mümkündür. Türkçe kökenli olan Arel ismi ise erkek çocuklarına konulan bir isimdir. Türk Dil Kurumunda da Arel isminin kelime anlamı mevcuttur. Türk Dil Kurumuna göre Arel kelimesinin anlamı verilmiştir:

- Temiz, dürüst kimse

- Erkek çocuklarına verilen isim