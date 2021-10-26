Arçelik bulaşık makinesi su almıyorsa ne yapmak gerekir, neden su almaz? Arçelik bulaşık makinesi su almama sorunu ve çözümü

Bulaşık makineniz su almıyorsa öncelikle bunun nedenini araştırmanız gerekir. Bulaşık makinesi bir tıkanıklık nedeni ile mi su almıyor yoksa makinenize hiç su gitmiyor mu öncelikle bunu tespit etmek gerekir.

Arçelik Bulaşık Makinesi Su Almıyorsa Ne Yapmak Gerekir?

Bulaşık makineniz su almıyorsa öncelikle kapağın tam olarak kapalı olduğundan emin olmanız gerekir. Ardından bulaşık makinenize hiç su gitmiyorsa kontrol edilmesi gereken ilk şey su bağlantısıdır. Lavabonun altında yer alan su giril hortumunu dikkatli bir şekilde inceleyerek boruda herhangi bir kıvrılma oluşmadan düzgün bir şekilde makineye bağlanmış olduğundan emin olmanız gerekir. Bunun tanında hortumun açık konumda olmasına da dikkat etmeniz gerekir.

Hangi konumun açık hangi konumun kapalı olduğuna dikkate ederek sorunun çözülüp çözülmediğini görmek için de makinenizi çalıştırabilirsiniz. Su giriş paneli ise, makinenizin kapağının hemen alt tarafında yer alır. Bu panel, makinenizin yeteri kadar su ile doldurulmasını sağlar. Genellikle bir yıkama programı ya da şamandıralı şalter sırasında tetikleyen bir zamanlayıcı ile kontrol edilir.

Arçelik Bulaşık Makinesi Neden Su Almaz?

Bulaşık makinesi su almıyor ve yıkama yapmıyorsa su valfiniz arızalı olabilir. Onarım için satın almanız gereken parçalar ise oldukça ucuzdur. Fakat valfin değiştirmeden önce borularda herhangi bir tıkanıklık olup olmadığını, kontrol etmeni gerekir. Bulaşık makineleri, şamandıralı şalter sayesinde makinedeki su seviyesini kontrol eder. Şamandıralı şalteri kullanarak da su seviyesini düzenler. Şamandıra istenen seviyeye ulaştığı zaman şamandıralı şalteri harekete geçirir.

Arçelik Bulaşık Makinesi Su Almama Sorunu ve Çözümü

Bulaşık makineniz su almıyorsa; makinenizin arka tarafında bulunan su alma hortumu kıvrılmış olabilir. Aynı zamanda makine kapağı tam olarak kapanmamış ya da musluktan su gelmiyor olabilir. Bu sorunları zamanında gidererek makinenizin ömrünü daha da uzatabilirsiniz.