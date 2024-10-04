Araştırmacılar, soğuk algınlığını hızla iyileştiren yeni bir yöntemi keşfettiler! ‘Çocuklarda hastalığın süresini iki gün kısaltıyor’

Derleyen: İsmail SARI / isari@hurriyet.com.tr | Fotoğraflar: iStock
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 13:27
Yapılan yeni bir araştırma, hipertonik tuzlu burun damlalarının çocukların soğuk algınlığı süresini iki gün kısaltabileceğini gösterdi. Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Dr. Steve Cunningham, çocukların yılda ortalama 10 ila 12 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirtti. Tuzlu su damlalarının, hem semptomları hafiflettiği hem de aile bireylerinin hastalanma riskini azalttığı vurgulandı. Peki tuzlu su damlaları bunu nasıl başarıyor? Ne kadar süre kullanmak gerekiyor? İşte detaylar…