×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
HAMİLELİK BEBEK ÇOCUK ERGENLİK EBEVEYN YAŞAM YAZARLAR
HABERLERAile HaberleriEbeveyn HaberleriSağlık Haberleri

Araştırmacılar, soğuk algınlığını hızla iyileştiren yeni bir yöntemi keşfettiler! ‘Çocuklarda hastalığın süresini iki gün kısaltıyor’

Güncelleme Tarihi:

#Sağlık#Soğuk Algınlığı#Tuzlu Su Faydaları
Araştırmacılar, soğuk algınlığını hızla iyileştiren yeni bir yöntemi keşfettiler ‘Çocuklarda hastalığın süresini iki gün kısaltıyor’
Oluşturulma Tarihi: Ekim 04, 2024 13:27

Yapılan yeni bir araştırma, hipertonik tuzlu burun damlalarının çocukların soğuk algınlığı süresini iki gün kısaltabileceğini gösterdi. Edinburgh Üniversitesi'nden Prof. Dr. Steve Cunningham, çocukların yılda ortalama 10 ila 12 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirdiğini belirtti. Tuzlu su damlalarının, hem semptomları hafiflettiği hem de aile bireylerinin hastalanma riskini azalttığı vurgulandı. Peki tuzlu su damlaları bunu nasıl başarıyor? Ne kadar süre kullanmak gerekiyor? İşte detaylar…

Haberle ilgili daha fazlası:
#Sağlık#Soğuk Algınlığı#Tuzlu Su Faydaları

BAKMADAN GEÇME!