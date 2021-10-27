Araç Temizliği: Araba Nasıl Yıkanır?

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Araç Temizliği: Başlamadan Önce

Aracınızın içini temizlemeye karar verdiniz ve neler lazım diye merak ediyorsunuz.

İşte ihtiyacınız olan malzemeler:

Elektrikli süpürge

İki adet kova

Çamaşır deterjanı veya araba döşemesi temizleyicisi

Temizlik bezi

Deri kremi

Sünger

Havlu

Güderi

Araç koltuğunuzu çok fazla ıslatmadan temizlemeye çalışın. Biliyorsunuz; araç koltuklarını kurutmak kanepenizi kurutmaktan daha zahmetlidir. Bu yüzden ıslak bir bez yerine nemli bir bezi tercih etmek işinizi kolaylaştıracaktır.

Kumaş Araba Koltuğu Nasıl Temizlenir?

Araba koltuğu temizleme, evde kolaylıkla yapabileceğiniz bir işlemdir. Kullanacağınız temizlik ürününün koltuğunuza zarar vermeyeceğinden emin olmak için, başlamadan önce araç koltuğunuzun küçük bir bölgesinde denemeyi unutmayın.

1- Araç koltuğunuzu elektrikli süpürge ile temizleyin.

Böylece ilk olarak yüzeydeki kirlerden arındırmış olursunuz.

2- İki kova su hazırlayın.

Araç koltuk yıkama işlemi için ise önce bir kovayı soğuk su, ikinci kovayı ise sıcak su ile doldurun. Sıcak su bulunan kovanızın içine normal çamaşır deterjanı ekleyin. Bu aşamada Omo Active Sıvı Deterjan gibi kaliteli bir çamaşır deterjanı kullanabilirsiniz. Seçtiğiniz ürünün etiketini okuyun ve kullanma talimatlarını izleyin.

3- Süngeri sıcak suyun içine batırın ve araç koltuklarınızı temizleyin.

Bu işlem sırasında araç koltuklarını çok ıslatmamaya özen gösterin.

4- Durulama adımına geçin.

Soğuk su bulunan kovaya temiz bir havluyu batırın ve araç koltuklarınızı, üzerinde deterjan ve kir kalmayana kadar temizleyin. Eğer istediğiniz sonucu alamadıysanız bu işlemi tekrarlayın.

Araba Koltuğu Nasıl Temizlenir?

Otomobil koltuğu temizleme işlemi sırasında özel bir temizlik ürünü kullanmaya özen gösterin. Araba koltuğu hangi deterjanla temizlenir emin olamıyorsanız kumaş türüne uygun bir temizleyici seçtiğinizden emin olun. Koltuklarınızı sık sık elektrikli süpürge ile temizlerseniz, kirlerin birikmesini de engellemiş olursunuz. Aşağıdaki adımları uygulayarak araç koltuklarınızı temizleyebilirsiniz.

1- Aracınızın içini elektrikli süpürge ile temizleyin.

Süpürge üstündeki tozları alarak kaba temizliği halledecektir.

2- Temizlik ürününüzü kullanın.

Süpürme işlemi bittikten sonra araba döşemesi için üretilen özel araç deri koltuk temizleyici ürününü kullanma talimatında önerilen miktar kadar araç koltuklarınızın üzerine sıkın.

4- Silmek için güderi bez kullanın.

Güderi bezle araç koltuklarınızı nazikçe, deriye zarar vermeden silin.

5- Son olarak araç koltuklarınızı kurumaya bırakın.

Tamamen kuruduktan sonra tekrar direksiyon başına geçebilirsiniz.

Deri araba koltukları nasıl temizlenir diye merak ediyor olabilirsiniz. Araba deri koltuk temizliği püf noktaları içinde en önemlisi deri koltuklar için özel deri kremi kullanmaktır. Bu krem, deri koltuklarınızın ilk günkü gibi görünmesini ve parlamasını sağlayacaktır. Araç koltuk bakımı ve temizliği, yukarıdaki önerileri ve yöntemleri uyguladığınız takdirde artık zor değil. Düzenli olarak temizlendiğinde ister deri ister kumaş koltuklara sahip olun, aracınız yeni gibi görünecektir.

Detaylı Araba Temizliği Nasıl Yapılır?

Araç bakımı elbette sadece arabayı yıkamakla bitmez. Araba içi temizlik de atlanmaması gereken bir aşamadır. Özellikle çocuklarınız varsa veya arabanızın içinde pek de titiz değilseniz, dış temizliğe gösterdiğiniz özeni aracınızın içinde de göstermeniz gerekecektir:

1- İşe paspaslarla başlayın.

Paspasları dışarı çıkartıp güzelce silkeleyin ya da çok kirlilerse yıkayın.

2- Süpürgeyle tozları ve kiri uzaklaştırın.

Elektrikli süpürge veya şarjlı el süpürgesi ile aracınızın içini, zemini ve koltukların aralarını güzelce süpürün.

3- Temizlik ürününüzü kullanın.

Deri veya kumaş koltuklarınıza göre seçeceğiniz, özel döşeme temizleyicilerinin kullanım talimatlarına uyarak koltuklarınızı temizleyin.

4- Klima boşluklarını temizleyin.

Klima boşluklarındaki kir ve tozlardan kurtulmak için boya fırçası kullanın.

5- Temiz bir bezle arabanızın içindeki tozları alın.

Torpido gözünü boşaltın. İçini nemli bir bezle dikkatlice silin. Bezinizin ıslak olmamasına özen gösterin. Ardından konsolun ve direksiyonun tozunu alın.

6- Kapı içlerini temizleyin.

Maksimum temizlik için kapı içlerine Cif Sprey Kırmızı Her Yer'i sıkın ve temiz bir bezle silin. Bu sayede arabanızın en çok kirlenen yerlerinden biri olan kapı içlerinde minimum çabayla maksimum hijyen sağlayacaksınız.

Detaylı araç temizliği işlemini tamamlamak için camları da özel cam temizleme sıvıları ve mikrofiber bez kullanarak silmeyi ihmal etmeyin. Cam ve ayna silme adımlarını izleyerek arabanızın camlarını ve aynalarını temizleyebilirsiniz.

Araba Temizliği İçin Pratik Bilgiler

Arabamıza ne kadar özen göstersek de kirlenmesine ve tozlanmasına engel olamayız. Düzenli yapılmayan araba temizliği sürüş kalitesini düşürdüğü gibi sağlık açısından da zararlıdır.

Araba temizliğinde genel olarak tercih edilen araba yıkama servisleridir fakat arabasıyla ilgilenmeyi seven biri bu temizlik rutinini kendisi de kolaylıkla uygulayabilir. Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, her temizlik malzemesinin araba temizliğinde kullanılmaması gerektiğidir:

1- Ev ve araba ürünleri farklıdır.

Ev için üretilen temizlik malzemeleri, fayans, mermer gibi yüzeyler içindir ve arabanın iç yüzeyinde kullanıldığında zarar verir.

2- Araba genel olarak susuz temizlenir.

Araba temizliği genel olarak su kullanılmadan yapılır fakat ev temizlik malzemelerinin su ile durulanması gerekmektedir.

3- Arabanın içi ev ürünleri için fazla küçüktür.

Ev temizliği için üretilen maddelerin solunması zararlıdır ve araba gibi havalandırması kısıtlı yerlerde kullanımı sağlığa zarar verir.

Araba Temizliği İçin Pratik Bilgiler

Arabamıza ne kadar özen göstersek de kirlenmesine ve tozlanmasına engel olamayız. Düzenli yapılmayan araba temizliği sürüş kalitesini düşürdüğü gibi sağlık açısından da zararlıdır.

Araba temizliğinde genel olarak tercih edilen araba yıkama servisleridir fakat arabasıyla ilgilenmeyi seven biri bu temizlik rutinini kendisi de kolaylıkla uygulayabilir. Öncelikle dikkat edilmesi gereken husus, her temizlik malzemesinin araba temizliğinde kullanılmaması gerektiğidir:

1- Ev ve araba ürünleri farklıdır.

Ev için üretilen temizlik malzemeleri, fayans, mermer gibi yüzeyler içindir ve arabanın iç yüzeyinde kullanıldığında zarar verir.

2- Araba genel olarak susuz temizlenir.

Araba temizliği genel olarak su kullanılmadan yapılır fakat ev temizlik malzemelerinin su ile durulanması gerekmektedir.

3- Arabanın içi ev ürünleri için fazla küçüktür.

Ev temizliği için üretilen maddelerin solunması zararlıdır ve araba gibi havalandırması kısıtlı yerlerde kullanımı sağlığa zarar verir.

Araba bakımı için özel olarak üretilmiş temizlik malzemelerini kullanarak şu adımları takip edebilirsiniz:

Araç Temizliği: Paspaslar Nasıl Temizlenir?

Araba paspasları en çok kirlenen kısımlardır. Araba paspası iki şekilde olabilir: kauçuk paspas ve halı paspası. Kauçuk paspasların temizliği halılara göre daha kolaydır. Paspası önce dışarı çıkarıp silkeyelin. Daha sonra sabun veya paspas temizliği için üretilmiş bir yıkayıcı ile paspası fırçalayarak temizleyin, işlem sonunda kuruması için serin. Halı paspasların temizliği kauçuk paspasa göre daha farklıdır. Paspası çıkarıp silkeledikten sonra şarjlı el süpürgesiyle süpürün. Bu sayede içinde birikmiş tozlardan arınmış olacaktır. Daha sonra, halı için üretilmiş özel bir sprey kullanabilir ya da sabunla yıkayıp fırçalayabilirsiniz. Unutmayın, halı paspasın kuruması zaman alacaktır. Halının nemli kalıp küflenmesini engellemek için iyice kuruduğundan emin olmadan sermemeye özen gösterin.

Araba İçi Nasıl Temizlenir?

Paspas temizliğinden sonra sıra araba içi temizliğine gelir. Bu işlem için şarjlı el süpürgesi kullanmak idealdir. Koltuk üstlerinden başlayarak, koltuk araları, oturma yerleri, oturma yerlerinin araları ve zemin döşemesini iyice süpürün. Koltuk aralarını süpürürken ince süpürge uçlarını kullanmak işinizi kolaylaştıracaktır.

Araba temizliği sırasında eldiven kullanmak cildinizi kimyasal maddelerden koruyacaktır. Arabanın dış yüzeyini temizlerken kullanacağınız fırça gibi malzemelerin boyaya zarar verebileceğini de unutmayın.

Kapı İçleri ve Direksiyon Temizliği Nasıl Yapılır?

Araba içi temizliğinin son kısmı torpido, ön konsol, direksiyon ve kapı içleri temizliğidir. Torpido içini boşaltıp temizledikten sonra ön konsol ve direksiyonun tozunu nemli bir bezle alın. Maksimum hijyen için Cif Sprey Kırmızı Her Yer'i kapı içlerine sıkın ve nemli bir bezle üzerinden geçin. Havalandırma temizliğinde ise ince uçlu boya fırçası, havalandırma deliklerini temizlemede etkili olacaktır.

Araç Klima Dezenfeksiyonu Nasıl Yapılır?

Oto klima dezenfeksiyonu söz konusu olduğunu bunu iki başlıkla inceleyebiliriz:

1- Polen Filtresi Temizliği

Polen filtresinin görevi aracınızın içine klimadan girmeye çalışan tozları engellemek ve size daha temiz bir hava sağlamaktır. Polen filtresi temiz olmadığı zaman arabanızda kötü kokular oluşmaya başlayacağı için bu filtrenin her 10 bin kilometrede bir kez değiştirilmesi uzmanlar tarafından önerilmektedir.

2- Hava Kanalları Temizliği

Klimanızın hava kanallarını temizlemek için araç klima dezenfektanı nasıl yapılır hakkında bilgi alabilirsiniz veya araç klima temizleyicilerinden birini satın alabilirsiniz.

Kalorifer modunu çalıştırın. Temizliğin ilk aşamasında arabanızın klimasını kalorifer moduna alıp 5 dakika bekletin.

Klimayı kapatın ve spreyinizi alın. Klimanızı kapattıktan sonra spreyi klimanızın havalandırma deliklerinin içine doğru sıkın. Eğer spreyin daha ileriye gitmesini dilerseniz uzun sprey başlıklarını da kullanabilirsiniz.

Klimayı en düşük modda çalıştırın. Bu işlem tamamlandıktan sonra aracınızın klimasını en düşük modda çalıştırarak bakterilerden temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Bu sırada iç sirkülasyon modunun kapalı olmasına dikkat edin.

Araba Nasıl Yıkanır?

Ev temizliğinde geçerli olan yukarıdan aşağıya temizleme kuralı, temizlenen yerlerin tekrar kirlenmemesi içindir. Benzer durum araçlar nasıl dezenfekte edilir, sorusunun da yanıtını vermektedir. Ancak arabanız çok kirliyse önce jant ve tekerlekleri uygun bir fırçayla fırçalayarak kabasını alabilirsiniz. Sonrasında paylaştığımız araba yıkama teknikleri ve adımlarını takip edin:

Hortumla yıkamaya başlayın.

Arabanızı, tavanına hortum tutarak ıslatın ve üzerindeki tüm kirlerin yumuşamasını sağlayın. Gerekirse tazyikli su ile kuş pisliği gibi kirleri sökün.

Oto şampuanıyla yıkamaya devam edin.

Aldığınız oto şampuanı ve suyla arabanızı tavandan başlayarak bölge bölge yıkayın. Bunun için özel ve yumuşak bir sünger kullanın.

Önce tavanı, sonra önü, arkayı ve yanları yıkayın.

En son lastik ve jantlara gelin. Böylece süngeriniz geç kirlenir ve içine hapsolan kirler diğer bölgeleri çizmez.

Arabanızı güzelce yıkadıktan sonra sentetik güderi bir bezle kurulayın.

Böylece aracınızda su lekeleri oluşmayacaktır. Araba yıkamak aynı zamanda cilaya hazırlık işlemi olarak da görülebilir. Aracınızı parlatmak için bu işlemi sünger veya makine yardımıyla kendiniz yapabileceğiniz gibi uzmanlara da bırakabilirsiniz.

Sürüş keyfinizi artırmak ve arabanızın görünümünü korumak için araç bakımının ve temizliğinin düzenli olarak yapılması gerekir. Özellikle de kış aylarında arabanızı kardan ve buzdan korumaya özen gösterin.

Araba Yıkarken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Araba yıkamak özen gerektiren bir iştir ve bazı ince detaylarla çok daha iyi bir sonuç alabilirsiniz. Örneğin günün en sıcak saatlerinde araba yıkamanız önerilmez. Çünkü daha durulamanıza fırsat kalmadan kaporta üzerinde kuruyacak şampuan, leke bırakabilir ve boyaya zarar verebilir. Aynı nedenle arabanın tümünü şampuanlayıp durulamak yerine bölge bölge gitmek daha doğru olacaktır. Uzmanlar arabayı el ile yıkamanın doğru yöntem olduğunu söylerler. Böylece hem arabanızla bağ kurarken hem de yüzeyini detaylıca kontrol etme şansınız olur. Artık arabanızı içten dışa temizlediğinize göre tek yapmanız gereken bir sonraki hijyenik sürüşün tadını çıkarmaktır.

Araba neyle yıkanır diye merak ediyor olabilirsiniz. Bulaşık deterjanı, döşeme temizleyici gibi evde kullandığımız temizlik ürünleri araba için zararlı olabilir. Araç temizleme sırasında araba için üretilmiş ürünleri tercih edin. Yumuşak bile olsa kaportayı fırça ile değil, özel yumuşak süngerlerle yıkayın. Detaylı araç temizliği sırasında torpido gözünü, el süpürgesinin ucuna bir külotlu çorap geçirerek süpürebilirsiniz. Böylece süpürge ufak parçaları yutmayacaktır.

İstenmeyen misafirlerden kurtulmanın püf noktaları ve daha fazlası Temiz Sözlük’te!











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