Araç gösterge işaretleri nelerdir ve anlamları nedir? Araba gösterge işaretleri

Arabanın bakımı ve muayenesini vaktinde yaptırmanın en önemli avantajı, olan veya olası problemlerin keşfedilerek, güvenliğin sağlanmasıdır. Ancak yapılan sürekli kontrollere karşın arabada aniden oluşan problemler de maddi ve manevi anlamda olumsuz etkilenmeye sebep olabilir. Araç gösterge işaretleri bu açıdan oldukça önemli fayda sağlamaktadır.

Araç Gösterge İşaretleri Nelerdir ve Anlamları Nedir?

Araç gösterge işaretleri;

- Lastik Basınç Uyarısı İkaz Lambası: Bu işaret; lastik basıncının düşmesiyle beraber zincir takılması gerektiği zaman yanar.

- Hararet Göstergesi Arıza Lambası: Bu işaret; arabanın motorunun çok fazla ısınması anlamına gelir. Motor soğutma suyunun çok ısınması muhtemeldir. Bu göstergenin yanmasıyla arabanın durdurulması ve motorun soğumasının beklenmesi gerekir. Motor soğuduktan sonra servise gidilmesi gerekir. Bu gösterge ciddiye alınmalıdır.

- ESP/ASR Sistemleri Araba Gösterge İşareti: Normal olarak bu gösterge işareti pasiftir. ESP/ASR sistemi devreye girdiği zaman, göstergede yanıp söner. Bu lamba yanarsa, ESP/ASR sistemi devre dışı kalmış veya iptal edilmiş olabilir.

- Motor Yağı Basıncı Uyarı İkaz Lambası: Gösterge işareti olarak bu kısım yanarsa, motor yağ basıncının düştüğüne işaret eder. Bu lambanın yanmasıyla beraber arabanın acil şekilde durdurularak, yetkili servise gidilmesi gerekmektedir.

- Egzoz Sitemi Kontrol Lambası Araç Göstergesi: Bu gösterge, araba ilk çalıştığı zaman yanıp söner. Eğer araba hareket halindeyse ve lamba yanarsa acilen servise girmek gerekir.

- Adaptif Hız Sabitleme Araç İkaz İşareti: Bu lamba; otomatik vites için geçerlidir. Otomatik vites kolunun hareket edebilmesi adına fren pedalına basmak gereklidir.

- ABS Fren Sistemi Uyarı Lambası: ABS göstergesinin devamlı yanması, ABS fren sistemi konusunda sıkıntı olduğuna işaret eder.

- Yakıt Miktarı Gösterge İşaret: Bu uyarının, arabaya yakın alındığı halde yanması durumunda servise girmek gerekir.

- Şarj Sitemi Uyarı Lambası: Bu uyarı lambası, akünün boşaldığına işaret eder.

- Cam Yıkama Suyu Gösterge İşareti: Bu uyarı ışığının devamlı yanması, cam suyunun bitmesi anlamını taşır.

- Emniyet Kemeri ve Hava Yastığı Sistemi Uyarı Işığı: Bu gösterge sürüş sırasına yanıyorsa ya da yanıp sönüyorsa, hava yastığında arıza olduğuna işaret eder. Kaza durumunda hava yastığı çalışmaz.

- Dizel Partikül Filtresi: Arabanın dizel olması durumunda, bu gösterge işaretiyle karşılaşılabilir. Bu araç göstergesinin yanıyor olması, dizel partikül filtresinin çok kurumla dolduğu anlamına gelmektedir.

- Fren Balatası Aşına Gösterge İşareti: Bu uyarı ışığının yanıyor olması, fren balatalarının değişmesi ve aşındığı anlamına gelmektedir. Acil olarak fren disklerinin değişimi adına servise gidilmesi gerekir.

- Diferansiyel Kilit Arıza Göstergesi: Hızın aşırı olması durumunda uyarı ışığının yanmasının ana nedenidir. Bir başka anlamı ise, arka aks diferansiyel kilidi içerisinde mekanik blokaj bulunuyor şeklindedir.

- Dizel Motor Uyarı Gösterge İşareti: Dizel arabalarda yer alan bir arıza işaretidir. Arabada kontak açıldığı zaman yanar. Söndükten hemen sonra marşa basılmalıdır. Eğer arabanın sürülmesi esnasında ışık yanarsa, aracın acilen servise götürülmesi gerekir.

Araba Gösterge İşaretleri

Araba gösterge işaretleri; yukarıdaki gibi sıralanabilir. Bu işaretlerin dikkate alınması, sağlıklı bir şekilde araç kullanmak adına gereklidir. Aksi durumda araba kullanılırken riskli ve tehlikeli durumlarla karşı karşıya kalmak mümkündür. Araç gösterge işaretlerinin ciddiye alınması ve gerekli durumlarda servise gidilmesi gerekir.