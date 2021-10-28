Arabanın tüm parçaları ve görevleri nelerdir? Araba parçalarının isimleri

Bir araba, araca güç ve nihai hareketlilik sağlamak için birlikte çalışan birkaç bileşen parçasından oluşur.

Arabanın Tüm Parçalarının İsimleri Nelerdir?

Bir araç sahibi için, aracın nelerden oluştuğunu bilmek bir zorunluluktur. Hiç değilse ani arıza durumunda belirli parçaların işlevlerini bilmek gerekmektedir. Bu sayede herhangi bir yerde yolda kaldığınızda ya da farklı problemler yaşadığınızda ilk müdahaleyi kendiniz yaparak hem aracınızı hem de kendi sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İç Parçalar;

Araba koltukları,

Gösterge Paneli,

Direksiyon,

Vites,

El freni,

Pedallar,

İç Kapı Panelleri,

Klima Sistemi,

Orta konsol,

Dikiz aynası,

Dış Parçalar;

Ön ve arka tampon,

Farlar,

Kuyruk lambaları,

Sinyal lambaları,

Kapılar ve pencereler,

Tekerlekler, Lastikler ve Frenler,

Yan aynalar,

Ön cam,

Sütunlar ve Çatı,

Çeyrek Paneller ve Yan etekler,

Izgara,

Güç aktarma organları ve şasi parçaları;

Araba süspansiyon sistemi ve direksiyon,

Egzoz sistemi,

Diferansiyel,

Tahrik mili,

Aks,

Motor Yağı Sistemleri,

İletim sistemi,

Yakıt Besleme Sistemi,

Motor Soğutma Sistemi,

Arabanın Parçalarının Görevleri Nelerdir?

Araçların her parçasının işlevini bilmek oldukça zordur. Fakat bazı temel parçaların işlevini yani görevini bildiğinizde işiniz çok daha kolay bir hale gelecektir. Her araçta bulunan önemli parçalar ve işlevleri;

Motor

Temel olarak, motor arabanın kalbidir. Herhangi bir otomobilin açık ara en önemli parçasıdır, çünkü onsuz bir araba hareket edemez. Bir motor bloklar, kafa, pistonlar ve valflerden oluşur. Yakıt, arabayı hareket ettirmeye yardımcı olan bir hava-yakıt karışımı üretmek için havanın varlığında yandığı motora girer.

Pil (Akü)

Akü, bir arabanın tüm elektrikli bileşenlerine güç sağlamak için gereken elektriği sağlar. Motor iyi durumda olsa bile, akü olmadan araba çalışmaz.

Alternatör

Alternatör, bir arabanın elektrikli bileşenleri için güç üreten bir arabanın işlevsel bir parçasıdır . Gerçekte yaptığı şey, daha sonra radyo, farlar, fren lambaları gibi otomobil aksesuarlarına ve bir otomobilin kapı kilitleri ve elektrikli camlar gibi diğer elektrikli parçalarına güç sağlamak için gereken elektriği sağlayan bir otomobilin aküsünü şarj etmektir.

Radyatör

Bir araba motorunun temel olarak metale karşı metal taşlamadan oluştuğu göz önüne alındığında, motor genellikle sıcaktır. Radyatör, çalışması sırasında araba motoru tarafından üretilen ısı miktarını soğutma işlevi görür. Radyatör genellikle motor bölmesinin ön tarafında bulunur. Araba motorunu serin tutmak için radyatörle birlikte çalışan diğer bileşen parçaları arasında termostat, su pompası ve hortumlar bulunur.

Ateşleme Sistemi

Bir araba ateşleme sistemi, bujiler, distribütör, ateşleme telleri ve bobinlerden oluşur. Ateşleme sistemi, havanın varlığında meydana gelen yakıt yanmasını sağlar.

Süspansiyon

Bir araba süspansiyonu, araba lastikleri ve yol arasındaki sürtünmeyi arttırma işlevi görür. Direksiyona daha fazla stabilite kazandırmaya yardımcı olur.

İletim

Şanzıman, aracın vitesini ve gücünü değiştirmek için motorun torku ile birlikte çalışan dişliler ve dişli takımlarından oluşan bir dişli sistemidir.

Şasi

Şasi, diğer araba parçalarının vidalandığı arabanın çerçevesidir.

Frenler

Frenlerin işlevi, gerektiğinde aracı yavaşlatmak ve tamamen durdurmaktır. Bir fren, disk ve kampanalı frenler, ana silindir, güç yükseltici ve kilitlenme önleyici frenler gibi farklı bileşenlerden oluşur. Frenler bir arabanın dört tekerleğinde de bulunur ve her arabanın birincil güvenlik özelliğidir.

Yakıt Deposu

Yakıt deposu, arabanın depolama kısmıdır. Arabaya güç veren benzini depolar. Genellikle bir çarpışma sırasında bükülemeyeceği güvenli bir alanda bulunur.