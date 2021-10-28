Arabada yağ lambası neden yanar ya da geç söner? Yağ göstergesi yanıp sönüyor ne yapmalıyım

Araç çalıştırıldığı anda yana yağ lambasının kısa bir süre sonra sönmesi gerekmektedir. Araç çalıştığında lamba yanmıyorsa yine sorun var demektir.

Arabada Yağ Lambası Neden Yanar ya da Geç Söner?

Araçlar kişilerin günlük yaşamlarını kolaylaştıran ulaşım araçlarıdır. Ama bu araçların sağlıklı kullanılması için tüm bakımlarının zamanında yapılması gerekir. Zamanında yapılmayan bakımlar ise büyük sorunlar yaratırlar. Araçlarda sorunlar yaşandığında bazı ikazlar görülmektedir. Arabada yağ lambası da sorun olduğunda ikaz verir.

Araçta yağ lambası araç ilk çalıştığında yanmaktadır. Daha sonra ise lambanın sönmesi gerekir. Yağ lambasının yanması ise önemli bir sorundur. Motor yağı sayesinde motor içerisinde çalışan metallerin sürtünme oranı azalır. Yağ lambası yandığında motordaki yağ oranı azalmış demektir. Aynı zamanda yağ basıncının düşük olduğu sinyali verilir.

Araç bu şekilde kullanmaya devam edildiğinde yataklara sarar. Araç kullanılmaz duruma gelir ve büyük masraf açar. Yolculuk öncesi aracın yağ ve su oranını kontrol ettirmek gerekmektedir. Yağ lambasının yanması çok önemli bir konudur. Lamba yanmasının nedeni yağ pompasının görevini yerine getirmemesi olabilir. Bu şekilde araç kullanılmaya devam ederse, motor yatakları aşırı ısınır ve sarma yapar.

Yağ pompası aracın en önemli kısmıdır. Motora orantılı olarak yağ basmaktadır. Yağ pompasında arıza oluştuğunda ise motor yağı devir yapmaz. Bu durumda aracın yağ lambası sürekli yanar. Bu durumda aracın durdurulması gerekir. Motorun yatak sarması nedeniyle motorun sesi farklılaşır. Motor bu şekilde çalıştığında piston kolu krank milinden ayrılıp bloğu delebilir.

Yağ Göstergesi Yanıp Sönüyor Ne Yapmalıyım?

Araç kullanımı sırasında yağ göstergesi yanıp sönüyorsa araç hemen durdurulmalıdır. Aracın yağı kontrol edilir. Aracın yağ seviyesi düşük ise yağının tamamlanması gerekmektedir. Araç yağı tamamlansa bile yağ göstergesi yanmaya devam edebilir. Bu da yağ pompasının arızalı olduğunu gösterir.

Her çalışan sistemde olduğu araçlarda da yıpranma yaşanmaktadır. Parçalar zaman içinde yıpranır. Araçların periyodik bakımlarının düzenli olarak yapılması gerekir. Araçların yağ bakımlarının periyodik olarak yağ bakımlarının yapılması gerekir. Bakım geciktiğinde aracın içindeki yağın yapısı bozulur. Tortular ve çapaklar yağ pompa süzgecini tıkar.