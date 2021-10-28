Araba neden su eksiltir? Gazlı, benzinli ve dizel araba su eksiltirse ne yapılmalıdır

Arabalar yüzünden su eksilme birçok farklı sebepten meydana gelebilmektedir. Genelde sızıntı olarak öne çıksa dahi bu durum üzerinden değişik nedenler de ortaya çıkabiliyor. Tabii aynı zamanda araçlarda su eksilmesi gazlı veya benzinli ile dizel arabaya göre de değişkenlik gösterebilmektedir.

Araba Neden Su Eksiltir?

Birçok değişik neden ile beraber arabalarda su eksilmesi ortaya çıkabilmektedir. Özellikle bunun belli başlı nedenleri vardır ve bu nedenleri öğrenmek isteyen birçok kişi internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor.

- Radyatör üst kapağı yanmış olabilir.

- Radyatör üzerinden su sızıntısı yaşanıyor olabilir.

- Radyatör boru üzerindeki bağlantı kısımları gevşemiş olabilir.

- Motor su hortumu üzerinde çatlak ya da delik söz konusu olabilir.

- Su deposunda çatlak meydana gelmiş olabilir.

Genel olarak yukarıdaki sebeplerden dolayı motor üzerinden araçlarda su eksiltme söz konusu olabilmektedir. Ancak burada unutulmaması gereken arabalarda su eksilmesi normal bir durum değildir. Bu durum bir arıza ya da sorun olarak öne çıkar ve genelde sızıntı ile beraber etkisini gösterir. Böyle durumlarda araçların yakıtına bağlı olarak farklı çözüm yöntemleri ele alınması büyük bir öneme sahiptir.

Gazlı Araba Su Eksiltirse Ne Yapılmalıdır?

Karbüratörlü ya da sıralı sistem fark etmeden gazlı araçlarda LPG beyni su kullanmak sureti ile çalışmaktadır. Özellikle sıvı halde olan gazın çalışabilmesi noktasında yanıcı gaz hale dönüşebilmesi ısınmasına bağlıdır. Bu sebepten dolayı motor suyu kısmının dolaşım gösterebilmesi için su kullanılmaktadır. Böyle durumlarda ele alınması gereken bazı çözüm yöntemleri söz konusudur.

- Regülatör bağlantı hortumları kontrol edilmeli ve buradaki sorunlar çözülmelidir.

- Doğrudan regülatör arızası olabilir ve servis desteği alınmalıdır.

- Kelepçe ve bağlantı sorunları karşısında kontrol gerçekleştirilmelidir.

- T borusu su kaçırıyor ise kaçak söz konusu olabilir ve çözüm üretilmelidir.

Bu şekilde yukarıdaki nedenler ile beraber buna bağlı olarak ilgili bölgede çözüm yöntemleri ele alınabilir.

Benzinli Araba Su Eksiltirse Ne Yapılmalıdır?

Benzinli araçlarda genelde su eksiltme nedeni daha çok sıkıntı üzerinden meydana gelebilmektedir. Özellikle kaçak noktası genelde üst kapak contası noktasında oluşur. Genelde böyle bir sızdırmadan nedeni radyatör olarak ön plana çıkmaktadır. Radyatörde meydana gelen sorunun çözümü konusunda ise, su kaçağı önleyicisi olarak satılan ürünleri almak ve takmak gerekir. Genel olarak su kaçağı önleyicisi şeklinde bu parçaları değerlendirmek, problemin önemli oranda giderilmesine olanak sağlamaktadır.

Dizel Araba Su Eksiltirse Ne Yapılmalıdır?

Gazlı araçlar ile beraber benzinli araçların yanı sıra aynı zamanda dizel arabalar üzerinden de su eksiltme durumu yaşanan problemler içerisinde gelir. Bu durum özellikle soğutma sisteminin herhangi bir noktasında meydana gelebilir. Aynı zamanda radyatör üzerinden meydana gelen kaçaklar ile beraber dizel araçlarda su eksiltme meydana gelebilmektedir. Tabii böyle durumlarda belli başlı bazı kısımlar incelenmeli ve buna bağlı olarak çözüm ele alınmalıdır.

- Devir daim pompası kaçakları kontrol edilmeli ve buna göre çözüm bulunmalıdır.

- Su radyatör kaçaklarına karşı kaçak önleyici kullanılmalıdır.

- Yarılma ya da çatlak ile beraber delinme konusunda hortum kaçakları için değişim sağlanmalıdır.

- Blok tapaları (donma tapaları) kontrol edilmelidir.

- Kalorifer kaçaklarına karşı kontrol yapılmalıdır.

- Farklı noktalarda meydana gelen conta kaçaklarına karşı değişim ele alınmalıdır.

Bu şekilde meydana gelen birçok soruna karşı özellikle teknik servis desteği almak büyük öneme sahiptir.