Araba neden hararet yapar? Araba hararet yaparsa ne yapılmalı ve çözüm yolları

Arabaların hararet etmesinin çok sayıda nedeni olabilir. Hararet durumunda araba içerisinde bulunan gösterge paneli kırmızı renge döner. Nadi olsa da bazen aracın ön kısmından dumanlar yükselebilir. Araç hararet yaptığında mutlaka çözüm yollarına başvurulmalıdır.

Araba Neden Hararet Yapar?

İçten yanmalı motorların silindirleri arasında yakıt yakılma işlemi gerçekleşir. Yakılma işlemi yapıldığında bu bölümde ciddi seviyelerde ısınmalar söz konusu olabilir. Isının kontrol edilmesi için sıvı veya hava mekanizmalar devreye girer. Arabalarda bazen bu mekanizmalar doğru şekilde çalışmayabilir. Böyle durumlarda arabanın hararet yapması kaçınılmaz duruma gelir.

Soğutma için kullanılan sıvı azaldığında araba hararet yapabilir.

Soğutma fanı bozuk olduğunda hararet meydana gelebilir.

Hararet göstergesinde bozukluk olduğunda bu durum ortaya çıkabilir.

Hararet müşürü görevini yapamadığı durumunda hararete neden olabilir.

Arabanın zorlanması, vitesin yanlış değiştirilmesi gibi durumlar arabada hararete neden olabilen faktörlerdir. Vantilatör kayışı koptuğunda veya devridaim pompası bozulduğunda hararet sorunu oluşabilir.

Araba Hararet Yaparsa Ne Yapılmalı?

Araba hararet yaptığında çözüm olarak başvurulabilecek yollar bulunur. Bunlar uygulandığında hararet düşebilir.

Aracınızı serin gölgelik bir alana götürün ve kontağı kapattıktan sonra kaputu açıp bir süre bekleyin.

Su kayıplarını kontrol etmek için radyatör kapağını açıp bakabilirsiniz. Ancak bunu su sıcaklığı seviyesi düştükten sonra yapmalısınız. Aksi durumda içerideki sıcak su ellerinizi veya yüzünüzü yakabilir.

Arabanız su seviyesinin azalmasından dolayı hararet yapmış olabilir. Su seviyesi yeterli değilse üzerine ilave etmeniz gerekebilir.

Su seviyesini kontrol ettiğinize durum normal görünüyorsa aracınızı en yakın tamirciye götürmeniz gerekecektir.

Araba Hararet Yaptığında Çözüm Yolları Nelerdir?

Arabanızın hararet göstergesi alarm veriyorsa yapmanız gereken ilk iş aracınızı gölgelik bir yere park etmek olmalıdır. Hararet durumunda bazen dumanlar çıkabilir. Bunun için kaput kısmını açmalı ve soğuyana kadar beklemelisiniz. Aracınızın kontağını kapatmayı unutmamalısınız. Arabanızın hararet yapması genellikle soğutma sisteminin doğru çalışmamasıyla ilgilidir. Başka durumlar olabilir ancak normal durumlarda hararet soğutmayla ilgilidir. Soğutma bölümlerini kontrol edebilir, hava ve sıvı yeterliliğine bakabilirsiniz. Burada bir sorun görünmüyorsa, aracınızı iyileştirebilecek ustayı çağırmanız gerekecektir. Aracınız hararet yaptığında güneşte bekletmemeye dikkat etmelisiniz.

Radyatör hortumu kontrolü yapmalısınız. Arıza durumunda bunu araç tamircilerine bildirebilirsiniz.

Antifrsiz bölümünde bulunan suyun kontrol etmelisiniz değişmesi gerekiyorsa değiştirebilir, aracınız yeterince soğuduktan sonra tekrar kullanabilirsiniz.

Aracınızın sıklıkla hararet yapmaması için tüm bakımlarını periyodik zaman aralığında yaptırmanız gerekecektir. Periyodik olarak bakımını yapmadığınızda hararet sorunu ve ardından olabilecek motor arızalarıyla karşılaşabilirsiniz.

Soğutma Sistemine Neden İyi Bakılmalı?

Araba için en önemli ve temel parça, çalışmasını sağlayan motor kısmıdır. Bu nedenle arıza durumlarında çok ciddi miktarlarda ücretler ödenebilir. Motor devamlı sıcak şekilde çalıştığında, bir süre sonra işlevlerini kaybetmesine ve arızalanmasına neden olacaktır. Bunun yaşanmaması için soğutma sisteminin tam çalışması önemlidir.

Soğutma bölümü kontrolünü yapamadığınız durumlarda ayda 1 kez sıvı soğutma alanını kontrol edebilirsiniz. Diğer alanlar için teknik servise periyodik olarak bakımını yaptırmalısınız. Soğutma kısmına ne kadar iyi bakarsanız, arabanızın motor ömrü daha yüksek olacaktır.

Soğutma arızalarında zaman kaybetmeden tamir işleminin yapılması önemlidir. İsterseniz araç ekspertizlerinden aracınızın genel bakımını yaparak tüm sorunlarının ortaya çıkmasını sağlayabilirsiniz. Ekspertiz sırasında soğutma alanındaki tüm arızaları tespit etmek mümkün olabilmektedir.