Araba nasıl vurdurulur? Aküsü bitmiş araba nasıl vurdurularak çalıştırılır

Arabanın aküsü motoru hareket halinde değilken elektronik aksamının çalıştırılması müzik veya farları çalıştırılmasından kaynaklanmaktadır. Bu durumlarda akünün tekrar çalışabilmesi için araç itme ile vurdurularak akünün elektrik alması sağlanmalıdır.

Araba Nasıl Vurdurulur?

Arabanın elektronik aksamının motor kapalıyken çalıştırılması ile ortaya çıkan akü bitmesi ve akünün kendini şarj edememesi halinde araba vurdurularak çalıştırılabilmektedir. Arabanın vurdurularak çalıştırılabilmesi için iki kişinin uğraşması gerekmektedir. Bir kişi arabayı iterek diğer kişi ise arabayı boşa alarak arabanın itme sini kolaylaştırmaktadır. Aracı itmeye devam ederken debriyaj sonuna kadar basılarak ikinci vitese geçirilir.

Debriyaja basmaya devam edilerek araba 20 km kadar hızlandırıldığında ise debriyaj bırakılarak gaza basılır. Bu aşamada gaza hızlı bir şekilde basmak çok önemlidir. Araba bu şekilde vurdurularak çalıştırılmaktadır. Araba vurdurularak çalıştırılması araç için zararlı olabilen bir yöntemdir. Arabanın diğer bölümlerinde problemlere ve arızalara neden olabilmektedir. Arabanın vurdurarak çalıştırılması için otomatik vites araba olmaması gerekmektedir. Çünkü otomatik vites araçlar bu şekilde çalışmamaktadır.

Arabanın vurdurarak çalıştırılması aynı zamanda iterek belli hıza ulaştıktan sonra aniden durmasına da neden olmaktadır. Araba belli bir hıza ulaşmadan gaza basıldığında ise vurdurularak çalıştırma mümkün olmamaktadır. Araç iterek belli hıza ulaşır ulaşmaz seri bir şekilde gaza basmak bu yöntemi uygulamayı sağlamaktadır.

Aküsü Bitmiş Araba Vurdurularak Nasıl Çalıştırılır?

Aküsü Bitmiş araçların iterek vurdurularak çalıştırması genellikle önerilmeyen bir durumdur. Aküsü bitmiş bir aracın çalıştırılmasından ilk kullanılacak yöntem akü bağlantı kablosu ile çalıştırma yapmak olmaktadır. Aküsü bitmiş bir aracın çalıştırılmasından en son yöntem olarak vurdurularak çalıştırma uygulanabilmektedir. Takviye kablosu ile şarj ederek aküsü bitmiş aracı çalıştırmak gerekmektedir.

Aküsü Bitmiş bir araç çalıştırılması için öncelikle rampa olabilecek bir yolda daha kolay hız alabileceği için kontağı açtıktan sonra vitesi boşa alarak itmek ve belirli bir hıza ulaşana kadar debriyaja basarak ikinci vitese geçirmek aynı esnada da debriyaj an ayağı hızlıca kaldırıp gaza hızlı şekilde basmak ile mümkün olmaktadır.

Bu aşamada araç hızlandığı için akünün elektrik almasını ve motora elektrik gitmesine neden olmaktadır. Böylelikle araç çalıştırılarak akünün kendi kendini şarj etmesine olanak sağlamak gerekmektedir.

Araç bu durumda bir yere vurmuş gibi hareket ettiği için bu uygulamaya araç vurdurularak çalıştırma denilmektedir.

Aküsü bitmiş bir otomobilin kısa zamanda çalışmasını sağlayan en doğru yöntem ise takviye şarj kablosuyla başka bir cihazdan şarj etmeye çalışmak olmaktadır.

Bir aracın aküsü kendi kendini çalıştırabilecek şekildedir. Aracın motorunun kapalı haldeyken uzun süre far veya müzik özelliklerinin kullanılması akünün daha kısa zamanda tükenmesine neden olmaktadır.

Otomobilin uzun süre tamir görmeden çalıştırılabilmesi için ise akü bittiği durumlarda vurdurularak çalıştırılması önerilmemektedir. Özellikle araçların kolaylıkla arıza yapmasına ve diğer aksamlarının zarar görmesine neden olmaktadır. Araçların belirli koşullarda çalıştırılması ve motorun sıcaklığının arttırılarak akünün şarj edilmeye çalışılması sonucunda vurdurularak çalıştırma gerçekleştiği için akünün tekrar aynı arıza vermesi mümkün olmaktadır. Bu konuda akünün yenilenmesi ve temkinli şekilde aracın stop edilmesi gerekebilmektedir. Bütün bu işlemler otomatik araçlarda uygun olmamaktadır. Akü sorunları olabileceği için mutlaka araçta takviye kablosu bulundurulması gerekmektedir.

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