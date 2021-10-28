Araba motor parçaları nelerdir ve görevleri nedir? Araç motor parçalarının isimleri

Motor parçalarının rollerinin ne olduğunu ve motordaki diğer bileşenlerle nasıl ilişkili olduklarını bilmek önemlidir.

Araba Motor Parçaları Nelerdir?

Araba motorları, sızdırmaz, esnek metal silindirler etrafında tasarlanmıştır. Çoğu modern araç dört ila sekiz silindire sahiptir. Ancak bazı araçlarda on altıya kadar çıkabilir. Silindirler, içten yanma için kıvılcımla birleşecek yakıtı getirmek ve üretilen egzoz gazlarını serbest bırakmak için tam doğru zamanda açılıp kapanacak şekilde yapılmıştır. Araçlardaki motorun parçaları;

Motor bloğu,

Pistonlar,

Krank mili,

Eksantrik mili,

Silindir kapağı,

Triger kayışı yani zincirdir.

Araba Motor Parçalarının Görevleri Nedir?

Motor Bloğu: Motor Bloğu motorun özüdür. Genellikle alüminyum veya demirden yapılır, silindirleri tutmak için birkaç deliğe sahiptir ve ayrıca motoru soğutmak ve yağlamak için su ve yağ akış yolları sağlar. Petrol yolları su akış yollarından daha dardır. Motor bloğu ayrıca pistonları, krank milini, eksantrik milini ve araca bağlı olarak sıralı, düz veya V şeklinde olarak da bilinen bir sıra halinde dört ila on iki silindiri barındırır.

Pistonlar: Üstte düz bir yüzeye sahip silindirik bir aparattır. Pistonun görevi, aracı hareket ettirmek için yanmadan oluşan enerjiyi krank miline aktarmaktır. Pistonlar, krank milinin her dönüşü sırasında silindir içinde iki kez yukarı ve aşağı hareket eder. 1250 RPM'de dönen motorlardaki pistonlar, dakikada 2500 kez yukarı ve aşağı hareket edecektir. Pistonun içinde, sıkıştırma oluşturmaya yardımcı olmak ve silindirin sürekli sürtünmesinden kaynaklanan sürtünmeyi azaltmak için yapılmış piston segmanları bulunur.

Krank Mili: Krank mili, motor bloğunun alt bölümünde, krank mili muyluları (milin yataklara dayanan bir alanı) içinde bulunur. Bu özenle işlenmiş ve dengeli mekanizma, biyel kolu aracılığıyla pistonlara bağlanır. Bir krikonun çalışmasına benzer şekilde, krank mili, pistonları yukarı ve aşağı hareketini motor hızında karşılıklı bir harekete dönüştürür.

Eksantrik Mili: Araçtan araca değişen eksantrik mili, motor bloğu içinde veya silindir kapaklarında bulunabilir. Birçok modern araçta, Çift Üst Eksantrik Mili (DOHC) veya Tek Üst Eksantrik Mili (SOHC) olarak da bilinen ve uzun ömür için yağda yağlanan bir dizi yatak tarafından desteklenen silindir kapaklarında bulunur. Eksantrik milinin rolü, valflerin açılma ve kapanma zamanlamasını düzenlemek ve krank milinden dönme hareketini almak ve kaldırıcıların hareketini kontrol etmek, itme çubuklarını, külbütörleri ve valfleri hareket ettirmek için yukarı ve aşağı harekete aktarmaktır.

Silindir Kapağı: Silindir cıvataları aracılığıyla motora takılır, kapak contası ile kapatılır. Silindir kapağı, emme stroku sırasında emme havasının silindirlere akışını sağlayan geçiş yollarını ve ayrıca egzoz stroku sırasında egzoz gazlarını uzaklaştıran egzoz geçitlerini kontrol etmek için valf yayları, valfler, kaldırıcılar, itme çubukları, külbütörler ve eksantrik milleri dahil olmak üzere birçok öğe içerir.

Triger Kayışı/Zincir: Eksantrik mili ve krank milleri, motorun düzgün çalışması için kesin zamanlamayı sağlamak üzere senkronize edilmiştir. Kayış, eksantrik milinden ve krank milinden kasnakları kavramak için dişlilere sahip ağır hizmet tipi kauçuktan yapılmıştır. Zincir, bisiklet zincirinize benzer şekilde dişlerle kasnakların etrafına sarılır.

Birçok görevi yıldırım hızında gerçekleştiren bu kadar çok mekanizma ile zamanla parçalar aşınmaya başlayabilir. En yaygın motor sorunları ise,

Sıkışma,

Çatlak motor bloğu,

Hasarlı pistonlar,

Kırık veya aşınmış çubuklar olarak bilinmektedir.

Araba motorları karmaşık görünebilir, ancak görevleri basittir. Aracın ileri itilme hareketini oluşturmak için birlikte çalışan çok sayıda bileşenle, uzun ömürlerini sağlamak için aracınızın uygun bakım alması zorunludur.