Araba Modelleri Ve İsimleri - En Çok Tercih Edilen Klasik, Lüks, Spor Ve Küçük Araba Modelleri

En çok tercih edilen arabalar sınıflarına ve özelliklerine göre değişmektedir.



En Çok Tercih Edilen Klasik Araçlar



Klasik arabalar zaman ilerledikçe daha popüler olmaktadır. Klasik arabalar güzel görünüşleri ile oldukça göz kamaştırıcıdır. İnsanlar hobi olarak klasik arabalarda ilgilenebilmektedir. Klasik araba denilince akla gelen ve en çok tercih edilen arabalar;

Fiat markasının 500 1957 modeli küçük bir araba olsa da sempatik görüntüsü ile fazlasıyla tercih edilmektedir.

Volkswagen markasının Beetle modeli halk ağzıyla vosvos arabalara herkes sahip olmak istemektedir.

Porsche markasının 911 modeli 1963 yılında çıkan klasik araç yüzyılın otomobilleri arasında yer almaktadır.

Cadillac markasının Eldorado modeli 1952 yılında piyasaya sürülmüş ve günümüzde oldukça popüler klasik arabalardandır.

En Çok Tercih Edilen Lüks Araçlar



İnsanlar araba kullanırken uzun yola giderken konforlu araç tercih etmektedir. Lüks araç deyince göz önüne birçok araç çıkmaktadır. Lüks araç tercih edilirken konforundan hızına kadar birçok özelliğe dikkat edilmektedir. En çok tercih edilen lüks araçlar;

Mercedes markasının Benz C serisidir. Mercedes Benz C serisinde farklı arabalar bulunsa da seride yer alan her araba son derece lükstür.

Audi markasının A3 sedan modelidir. Audi A3 özelleştirilmesi ile konfor seviyesini en üst seviyelere taşımaktadır.

BMW markasının 5 serisi

Volvo markasının XC60 modelidir. Bir araba da olması gereken her özelliğin bulunduğu XC60 modeli hem sürüş konforu hem de teknoloji açısından kendini ispatlamıştır.

Porsche markasının Macan modelidir.

Lexus markasının NX modeli lüks araba denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan Lexus NX modeli ile lüks anlayışına yeni özellikler katmıştır.

En Çok Tercih Edilen Spor Araçlar



Spor araçlar fazla konforlu olmasa da hız yaptığı için ve şık görüntüsü ile tercih edilmektedir. Hız meraklısı insanlar spor arabaları hemen hızlanması ve hissiyatı hoşlarına gitmektedir. En çok tercih edilen spor arabalar;

Ford markasının Mustang modeli. Dünya üzerinde en çok tercih edilen spor araba Ford Mustang modelidir. Ford Mustang 3 kere dünya da en çok tercih edilen spor araba modelidir.

Lamborghini markasının Huracan modeli. Spor araba dendiğine akla gelen ilk isimlerden biri lamborghini markasının Huracan modelidir. Hem görüntü hem hız olarak son derece kendini kanıtlamış bir arabadır.

Ferrari markasının 458 Italia modeli. Spor araba dendiğinde herkesin bildiği Ferrari arabalarının hızı göz ardı edilemez.

Porsche markasının 918 Spyder modeli.

Chevrolet markasının Corvette serisi arabaları

En Çok Tercih Edilen Küçük Araçlar



Küçük arabalar şehir içi kullanımı için en uygun araba modeli olarak görülmektedir. Küçük arabalar şehirde her yere kolaylıkla girip çıktığı için insanlar şehir içi kullanımı için küçük araç tercih etmektedir. Büyük şehirlerde oluşan park sorunlarına karşılık olarak küçük arabalar tercih edilmektedir. En çok tercih edilen küçük araba modelleri;

Honda markasının Jazz model arabası hem şık duruşu hem performansı ile fazlasıyla tercih edilmektedir.

Volkswagen markasının Polo modeli uzun yıllardır küçük araba modelleri arasında en fazla tercih edilmektedir.

Volkswagen markasının Golf modeli hem şıklığı hem konforuyla en çok tercih edilen küçük arabalar arasında yer almaktadır.

Hyundai markasının i20 modeli son zamanların en çok tercih edilen araba modellerindendir.