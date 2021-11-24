Araba lastik havası kaç olmalı? Araçların hava basınç değeri ortalama kaç olur?

Lastik hava basıncı araçlarda büyük önem taşımaktadır. Özellikle araçların lastiklerinin belli bir hava basımcında olması gerekmektedir.

Araba Lastik Havası Kaç Olmalı?

Lastik hava basıncı her aracın model ve ebadına göre farklılık göstermektedir. Sıfır otomobillerin kullanım kılavuzlarında her Psi verileri kullanıcıya bilgilendirilmektedir. Araç şöför kapısının iç kısmında yakıt depo kapağının iç kısmında bulunan bagaj içi gibi alanlarda hava basınçlarının lastik ebatlarına göre Psi olması gerekmektedir.

Araçlarda bulunan lastiklerin hava basınç birimi olarak kabule dilen iki farklı birim bulunmaktadır. Bar biriminin kısaltılmışı olan b harfi ile simgelenmektedir. Günümüzde bar birimi daha yaygın kullanılmaktadır. Ayrıca bu birim Avrupa Birliği tarafından da kullanılmaktadır. Fakat bazı bölgelerde bar yerine Psi birimi kullanılmaktadır.

Araba lastik havasının yanlış olması lastiklerin aşınmasına, yakıt sarfiyatına, dönüşlerde araçların yola tutunamamasına neden olmaktadır. Bu nedenle lastiklerin hava basıncının kontrol edilmesi çok önemlidir. Araba lastik basıncını kontrol etmek için farklı yollar bulunmaktadır.

Araçların Hava Basınç Değeri Ortalama Kaç Olur?

Lastik hava basınçları tüm arabalarda genellikle farklıdır. Kullanılan aracın lastik hava basıncı kaç olduğunu kontrol etmek için şu yollar denenebilir:

- Sürücü kapısının diğerinde

- Yakıt doldurma kapağının içinde yer alan bir çıkartmada

- Araç kullanım kılavuzunda yer almaktadır.

Lastik basınç ölçerler istenildiği zaman ölçüm yapmaktadır. Bu defa kullanıcıların rahatını arttırmaktadır. Bunun dışında lastik hava basıncının ölçülmesi için lastik bayileri veya tamircileri de tercih edilmektedir.

Araçların basınç birimi bar olarak verilmektedir. Pek çok kişi lastik hava basıncını ölçmek için lastik şişirme noktalarına gitmektedir. Lastik şişirme noktasındaki makineler ise Psi birimi olduğu zaman kişiler zorlanmaktadır. 1 bar 14.5 Psi değerine eşit olmaktadır. Bu nedenle lastik ölçülerinde basınç kaç bar ise bu sayı 14.5 ile çarpılmaktadır. Böylece hava basıncının kaç Psi değerine eşit olduğu bulunmaktadır.

Lastik hava basıncı ölçerken bazı noktalara dikkat edilmesi gerekmektedir. Özellikle lastiklerin yapısı gereği bir havada 29 Psi şişirilen bir lastik 0 dere soğuk havada ölçüm yapıldığı zaman 26 Psi göstermektedir. Bu nedenle araçların üreticilerin verdiği değerlere uyulması ve hasa şartlarına bağlı olarak hava basıncı da değişmektedir.

Bazı durumlarda kum sürüşü için lastik hava basıncını düşürmek gerekmektedir. Bu sayede lastik izinin boyunu arttırarak daha iyi flatasyon sağlamaktadır. Ayrıca bu sayede çekiş önemli ölçüde artırmaktadır. Araçlardaki zorlama miktarını azaltarak, lastiklerin aşınması ve yıpranmasını önlemektedir. Bu sayede araçların lastikleri uzun yıllar kullanılabilir.