Antoryum (Anthurium) nedir? Evde antoryum çiçeği bakımı

Antoryum nedir?

Antoryum diğer adıyla Flamingo çiçeği, ateş kırmızısı rengiyle iç mekanlarda en çok aranan bitkiler arasında yer alıyor. Antoryum, Kuzey Meksika’dan Kuzey Arjantin ve Karayiplerin bazı bölgelerinde yetiştirilen bir bitki türüdür. Yüksekliği 50- 80 cm civarında olan Antoryum çiçeği gerçekten göz alıcı!

Antoryum çiçeği bakımı

Antoryum çiçeği doğrudan gün ışığına maruz bırakılmamalıdır. Aksi halde yaprakları kuruyabilir. Bunun yerine evin gün ışığı filtrelenmiş bir köşesinde bulundurabilirsiniz.

Toprağının nemli olması yeterlidir. Çok fazla suyu sevmez. Bu nedenle, toprak nemliyse 1-2 gün sonra sulama yapınız.

Bitkiyi sularken kullanılan kap her sulamada aynı ölçüde, sulamalar aynı günde ve aynı miktarlarda su dökülmelidir.



Çok rüzgarlı bir alanda hava akımından etkilenebileceği göz önünde bulundurularak, rüzgar almayan alanlarda yetiştirilmelidir.

Çok fazla soğuk ve sıcak havada bırakmak çiçeğin yapraklarına ve köklerine zararlıdır.

Yılda en az bir kere saksı değişimi yapılmalı ve vitamin mineral desteği yapılmalıdır.

Antoryum bulunduğu yerde başka cisimlerle temasta bulunmamalıdır.



Antoryum çiçeğinin saksı değişimi nisan ve mayıs aylarında yapılabilir.

Antoryum çiçeğini yaprakları solduktan sonra budayabilirsiniz. sararmış veya çürümüş yaprakları makas yardımıyla budanmalıdır. Çiçeklerin budandığı yerin hava almasına engel olmanız gerekir. Bunda genellikle mum damlatma yöntemi kullanılır.

Antoryum çiçeği nasıl çoğaltılır?

Antoryum bitkisinin boyu çok fazla uzamaz. Gelişimi de hızlı değildir. Bu bakımdan sabır gerektiren bir bitkidir

Çoğaltılması sırasında köklerinden ayrılan antoryum dalı, hızlı bir başka bir saksının içine dikilerek çoğaltılır.

Bu yönteme kökten ayırma yöntemi denilmektedir. Kökten ayrılan bitki en kısa zamanda büyüyerek çiçek açar, aynı zamanda diğer budanmış bitki de tekrar kök vermeye başlar.

Antoryum çiçeğinin çoğaltılması için nisan ve mayıs ayları en uygun zamandır.

Antoryum çiçeği, soğuğu sevmeyeceğinden, kış aylarında sulamadan önce suyunuzu oda sıcaklığında dinlendirmenizde fayda var.