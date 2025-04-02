Annesi 'Artık yeter' dedi, iki yılda 60 kilo verdi! Bu değişiklikleri yaşamayı asla beklemiyordu

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Avustralyalı bir TikToker ve influencer olan Roma Jayne, her zaman kilosuyla mücadele etmişti. Sağlıklı beslenmeye çalışıyor, farklı diyetler deniyor ve düzenli egzersiz yapıyor ama bir türlü kilo veremiyordu.

2022'de ailesi ile gittiği bir plaj gezisinde, herkes denize girerken Emma Roma Jayne arabada kaldı. Toplum içinde şort giymeye çekiniyordu, kendine güvensiz olduğu için içgüdüsel olarak bundan rahatsız oluyordu.

Bu plaj gezisinden sonra annesi Roma Jayne’e “Bu doğru değil. 22 yaşındasın. Artık yeter. Hayatının tadını çıkarmalı ve istediğin zaman plaja gidip kendini rahat hissetmelisin" dedi.

Annesinin kilo verme ameliyatıyla fazla kilolarından kurtulduğunu, kedisine de bu ameliyatı olmasını önerdiğini söyleyen Roma Jayne, 2023 yılında obezite ameliyatı oldu ve o zamandan beri yemekle ve vücuduyla ilişkisi tamamen değişti.

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ÖNÜMÜZDEKİ 10 YILI HALA AYNI SORUNLARLA MÜCADELE EDEREK GEÇERMEK İSTEMEDİM

Business Insider'a konuşan Roma Jayne, “İlk başta, bunun bir hile gibi olduğunu düşündüm çünkü kilo vermek için çok çalışmak gerektiğini düşünüyordum ancak kilo verme ameliyatına yeme dürtümü durdurmanın ve ardından yaşam tarzımı değiştirmenin bir yolu olarak baktım, çünkü önümüzdeki 10 yılı hala aynı sorunlarla mücadele ederek geçirmek istemiyordum” dedi.

Ameliyattan sonraki bir yıl içinde yaklaşık 50 kilo vermişti.

Şimdi 24 yaşında ve o zamandan bu yana geçen bir yıl içinde 10 kilo daha verdi. Bu süre zarfında yaşam tarzında yaptığı büyük değişikliklerle kilosunu korudu. Artık haftada altı gün egzersiz yapıyor ve yüksek proteinli, düşük karbonhidratlı, dengeli bir diyetle besleniyor.

Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya göre, kilo vermek için kullanılan zayıflama iğnelerinin daha fazla kişiye reçete edilmesiyle kilo kaybı hızla artıyor. Bu nedenle obezite cerrahisine ilgi giderek daha az yaygın hale geldi.

Kilo verme ameliyatının hayatı boyunca verdiği en iyi karar olduğunu, hayatını tamamen değiştirdiğini söyleyen Roma Jayne, kilo verdikten sonra bariz olan değişikliklerin yanı sıra hiç beklenmedik 7 değişikliği anlattı

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İNSANLAR DAHA ARKADAŞ CANLISI

Roma Jayne, “Lafı dolandırmaya gerek yok, daha kiloluyken kesinlikle farklı muamele görüyordum, insanlar o kadar arkadaş canlısı değildi ama şimdi bana karşı çok iyiler.”

Kilo vermeden önce kendini görünmez hissederken, şimdi insanların ona kapılarını açtığını, sokakta selam verdiğini ve onunla sohbet ettiğini söyledi.





AYAKLARI KÜÇÜLDÜ

En garip değişikliklerden biri ayaklarımın küçülmesiydi,” diyen Roma Jayne, kilo verme sürecinde kilo verdikçe ayakları küçüldüğü için hepsi farklı numaralarda dört çift ayakkabı satın aldı. Ayakları 40 numaradan 38 numaraya düştü.

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2014 yılında Türk Cerrahi Dergisi'nde yayınlanan bir çalışmada, tamamı obezite cerrahisi geçiren 212 katılımcının %80'inin ameliyattan bir yıl sonra en az bir numara daha küçük ayakkabı satın aldığı tespit edildi. Araştırmacılar bu durumun ayaktaki yağ kaybının yanı sıra daha az ağırlığın aşağıya ittiği kemerlerin daha yüksek hale gelmesinden kaynaklanabileceğini öne sürdüler.

SESİ DEĞİŞTİ

Roma Jayne, ayrıca ameliyatından bu yana sesinin daha gür ve daha net çıktığını söyledi.

Kilo kaybının ses üzerindeki etkileri konusunda çok fazla araştırma yok. Birkaç küçük, sınırlı çalışma, obezite cerrahisinden sonra insanların seslerinde küçük değişiklikler olabileceğini öne sürdü, ancak farklılıklar fark edilecek kadar belirgin değil.

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CİLDİ DAHA PÜRÜZSÜZ VE SAĞLIKLI OLDU

Roma Jayne, daha önce sivilcelerle mücadele etmişti ancak kilo verdikten sonra düşük karbonhidratlı bir diyet uyguladığı ve şekeri kestiği için cildinin daha temiz ve sağlıklı olduğunu fark etti.





YEME ZEVKLERİ DEĞİŞTİ

Roma Jayne, eskiden avokadodan nefret ederdi, şimdi ise bayılıyor. Ayrıca eskiden çok fazla meyve yerken şimdi çok daha az meyve yiyor ama çok daha fazla sebze tüketiyor.

Nutrition Journal'da 2023 yılında yayınlanan bir araştırma, kilo alma ve obezitenin insanların tat algısını ve tercihlerini değiştirebileceğini ortaya koydu. Ancak araştırmanın yazarları bu sonuçların kesin olmadığını ve daha fazla araştırma yapılması gerektiğini söyledi.

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BAZI ARKADAŞLARINI KAYBETTİ

Roma Jayne, kilo verdiğinde, bazı arkadaşlarının kendini çok fazla kıskandığını hissetti.

“Fark ettim ki ben daha kiloluyken onlar benim arkadaşımdı çünkü kendilerini daha iyi hissetmelerini sağlıyordum. Ama şimdi kendi yolculuğuma çıktığım, kendimi geliştirdiğim ve bu sağlıklı değişiklikleri yaptığım için birdenbire bununla ilgili bir sorun yaşamaya başladılar ve bazı arkadaşlıklarım bu yüzden sona erdi."





KENDİNE DAHA ÇOK GÜVENİYOR

“Daha kiloluyken, kendimi diğer insanlardan korumak için bedenimi bir kalkan olarak kullandım. Şimdi kendime çok daha fazla güveniyorum ve kendimle guru duyuyorum, takdir ediyorum ve sevgi besliyorum,” diyen Roma Jayne, kendisini doğru insanlarla çevrelemenin de öz güvenini artırdığını söyledi ve ekledi:

“Şimdiye kadar olduğum en öz güvenli halimdeyim ve her geçen gün kendime daha fazla güvenmeye devam ediyorum.”