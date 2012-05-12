Annenizi şımartacak 5 leziz tarif önerisi

Anneler Günü için kolayca hazırlayabileceğiniz bu lezzetli menü ile annenizi mutlu edebilirsiniz. İşte, birbirinden lezzetli yemeklerin tarifleri;

Çikolata rüyası

Malzemeler

2-3 adet yumurta

150 gr bitter çikolata

85 gr tereyağı

150 gr şeker

100 gr un

15 DAKİKADA HAZIRLAYACAĞINIZ VİDEOLU ÇİKOLATA RÜYASI TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

75 gr. tereyağını bitter çikolata ile birlikte bir tencereye alın ve karıştırarak eritin. Soğumaya bırakın. Çikolataya çırpılmış yumurta, şeker ve elenmiş unu ekleyin. Porsiyonluk kaseleri kalan tereyağı ile yağlayıp karışımı kaselere paylaştırın. Kaselerin üstünü alüminyum folyo ile kapatın ve NutriCook buhar sepetine yerleştirin. NutriCook tenceresine 750 ml. su koyun. Buhar sepetini tencereye yerleştirip NutriCook’un kapağını kapatın.

Akıllı kontrol saatini 11 dakikaya ayarlayın. 2. programı seçin. Buhar çıkışı gerçekleştiğinde ateşi kısın, böylece geri sayım başlamış olur. İşaret belirdiğinde ateşi kapatın ve program seçiciyi buhar konumuna getirin. Böylece düşük basınçta buharlı pişirme otomatik olarak başlar. Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra, NutriCook’un kapağını açın. Çikolata rüyasını sıcak veya ılık olarak servis yapın.

Hellim kebabı

Malzemeler

1 adet yeşilbiber (küp doğranmış)

1 adet kırmızıbiber (küp doğranmış)

4 adet orta boy mantar (ortadan ikiye kesilmiş)

250 gr. hellim peyniri (16 eşit parçaya bölünmüş, 2x2 cm.)

16 adet kiraz domates



Limonlu sos



2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 yemek kaşığı limon suyu

2 dal taze kekik

1 çay kaşığı hardal

1 çay kaşığı balzamik sirke

KOLAYCA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ VİDEOLU HELLİM KEBAP TARİFİ İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Hellim peynirinin fazla tuzunu almak için 15 dakika suda bekletin. Bambu şişlere sırasıyla domates, yeşilbiber, peynir, mantar ve kırmızıbiberleri dizin. Şişlere dizeceğiniz malzemelerin hepsini aynı büyüklükte kesmeye özen gösterin.

Sos için tüm malzemeyi karıştırın. Mutfak fırçası yardımıyla limonlu sosu şişlerin üzerine sürün. Sağ plakanın pişirme seviyesini 4'e; sol plakanın pişirme seviyesini 3'e getirin.



Şişleri önce sağ plakaya yerleştirip sık sık çevirerek 5 dakika ızgara yapın. Daha sonra sol tarafa alın ve marinasyonu 30 saniyede bir şişlerin üzerine sürerek 10 dakika daha pişirin. Yanında ızgara baget ekmeklerle servis yapın.

Peynirli dereotlu börek

Malzemeler

1 adet yufka

150 gr lor peyniri

1/2 ActiFry kaşığı dereotu (ince doğranmış)

1 adet yumurta sarısı

1 adet yumurta beyazı

1 ActiFry kaşığı sıvı yağ

Tuz, karabiber

HEM HAFİF HEM DE ENFES PEYNİRLİ DEREOTLU BÖREK TARİFİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı

Börek harcı için lor peyniri, dereotu, yumurta sarısı, tuz ve karabiberi bir karıştırma kabında ezerek karıştırın. Yufkayı ortadan ikiye bölüp 5 cm. kalınlığında ve 10–15 cm. uzunluğunda şeritler halinde kesin. Yufkaların uç kısmına 1 tatlı kaşığı peynirli harç koyun. Üçgen şeklinde sararak yufkanın en sonuna doğru gelin. Kapatmadan önce yufkanın ucuna fırça ile yumurta beyazı sürüp yapıştırın. Derin dondurucuda en az 1 saat dinlendirin.

Pişirme haznesine sıvı yağı koyup ActiFry’ı çalıştırın. 2 dakika sonra porsiyonlar halinde börekleri ilave edip 10 dakika pişirin. Böreklerin açılmaması için bir seferde maksimum 8 adet börek pişirmenizi tavsiye ediyoruz. Böreğin harcını çeşitlendirerek farklı tarifler de yaratabilirsiniz.

Pesto sos

Malzemeler

30 gr taze fesleğen

2 diş sarımsak

20 gr çam fıstığı

200 ml veya 1 su bardağı zeytinyağı

1 tutam tuz karabiber

30 gr veya 2 çorba kaşığı permasan peyniri

MOZZARELLA PEYNİRİ İLE SERVİS EDEBİLECEĞİNİZ PESTO SOS TARİFİNİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı



Pesto Sos hazırlamak için taze fesleğen, sarımsak, çam fıstığı, zeytinyağı, tuz ve karabiberi rondoda çekin. En son parmesan peynirini ilave edin ve karıştırın.



Pesto sosu mozzarella ile servis yapabilirsiniz.



Kakaolu fındık kremalı yoğurt

Malzemeler

500 ml. süt

120 gr. yoğurt

6 kaşık kakaolu fındık kreması

6 kaşık sütlü fındık kreması

LEZZETLİ VE SAĞLIKLI BİR TATLI OLAN KAKAOLU FINDIK KREMALI YOĞURT TARİFİNİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN!

Hazırlanışı



Her bir kavanoza 1 kaşık kakolu fındık kreması ve 1 kaşık sütlü fındık kreması koyun. Süt ve yoğurdu bir kaseye alın; çatal veya çırpma teliyle homojen hale gelene kadar karıştırın. Kavanozlara paylaştırın. Kapaklarını kapattığınız kavanozları Tefal Yoğurtçum’a yerleştirin ve fişini prize takın. ON/OFF düğmesine basın. Belirlenen süre yanıp söner: 8 saat. Gerekirse dilediğiniz kıvam ve lezzet ayarı için süreyi - ve + tuşlarıyla ayarlayın. OK tuşuna basarak onaylayın. Mayalama işlemi sona erdiğinde yoğurtları soğumaya bırakıp buzdolabında saklayın.



Afiyet Olsun