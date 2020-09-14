Annelik estetiği nedir ve nasıl yapılır? Annelik estetiği sonrası nelere dikkat edilmeli?

Annelik estetiği ile vücudun inatçı yağları ve sarkan bölgeleri güzel bir görünüme kavuşturulur. Annelik estetiği kişiye özel olarak yapıldığı için uygulanacak operasyonların çeşidinin de kişiye özel olması gerektiğini ekledi. Uzmanı Dr. Duman, “Annelik estetiği için birçok farklı operasyon bir arada uygulanabilir. Bu operasyonların sayısına ve süresine göre ameliyat süresi değişir. Ameliyat süresi ortalama olarak 3 saat ile 5 saat arasındadır” diyerek yapılacak olan operasyonları şöyle sıraladı; “Öncelikle kadınların vücutlarında olan sorunlar tespit edilir. Hangi işlemlerin yapılacağına doktorunuz tarafından, yapılacak olan muayeneden sonra karar verilir. Karın bölgesinde sarkma ve çatlak olanlar için karın germe, fazla yağları olanlar için bölgesel yağ alma, göğüslerinde büyüme olanlar için meme küçültme, göğüslerinde boşalma ve sarkma olanlar için meme dikleştirme ile birlikte meme büyütme, kollarında sarkma olanlar için kol germe gibi işlemler uygulanır.



Annelik estetiği sonrası süreç



Annelik estetiği ameliyatı yapıldıktan sonra hastalar, yapılan işleme bağlı olarak 1-3 gece arasında hastanede kalabilir. Yukarıda sayılan operasyonların tamamı tek bir ameliyatta uygulanabileceği gibi hastaların durumuna göre 3 ay arayla da yapılabilir. İlk gün hastalarda hafif ağırlar görülebilir. Bu ameliyatlardan sonra hastalar genellikle ilk gün ayağa kalkabilir. 3. Günden sonra artık tamamen hareket edebilecek durumda olurlar. Ameliyattan birkaç gün sonra normal hayata dönülmesi mümkündür. Hastaların annelik estetiği sonrası dinlenme süresi, yapılacak operasyon sayısına bağlı olarak değişir. Hastaların ilk üç gün sıvı gıdalar ile beslenmesi, sonraki günlerde ise yavaş yavaş katı gıdalara geçiş yapması gerektiğini söyleyen Duman; operasyonlar sonrası dikkat edilmesi gerekenleri de sıraladı.



Annelik estetiği sonrası dikkat edilmesi gerekenler



Daha hızlı ve sorunsuz iyileşme dönemi geçirebilmek için aşağıdaki kurallara kurallara uymanız beklenir;



- Karın germe ve göğüs estetiği ameliyatlarından sonra yaklaşık iki ay kadar ağır sporlardan uzak durmanız gerekir.



- Yapılan estetik ameliyata göre doktorunuz tarafından bir ay süreyle sporcu korsesi ve sutyen kullanmanız istenir.



- Hafif sporlar yapılması için en az bir ay beklenmesi gerekir. Ameliyatlardan iki hafta sonra hafif yürüyüşlere ve hafif tempolu egzersizlere başlayabilirsiniz.



- Karın germe ameliyatı olduysanız, kendiniz zorlamamanız ve ilk bir hafta “V” şeklinde yatmanız gerekir. Ayrıca bir süre öne eğilerek yürümenizde fayda vardır.



- Karın germe ve göğüs estetiği ameliyatları sonrası iki hafta boyunca pansuman yapılır ve bu pansumanlar 2-3 gün aralıklar ile gerçekleştirilir.



- Annelik estetiğinden sonra dren takılması gerektiyse, bunlar alınana kadar duş almamanız gerekir. Drenler alındıktan 24 saat sonra duş alabilirsiniz.



- Ameliyatın ardından dikişlerin alınmasına gerek yoktur. Çünkü tüm operasyonlarda kendiliğinden eriyen dikişler kullanılır.



- Annelik estetiğinden sonraki ilk birkaç gün ağrı hissetmeniz normaldir. Bu ağrılar hafif sızlama şeklinde olacaktır. Bu ağrıların giderilmesi için ağrı kesiciler kullanmanız gerekir.



- Ameliyatın ardından doktorun reçete ettiği kremleri, antibiyotikleri ve ağrı kesicileri düzenli şekilde ve reçete edildiği süre kadar kullanmanız gerekir."