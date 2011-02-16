“Anne Yine mi Ödev?”

Her akşam ödev kabusu yaşıyorsunuz değil mi? İster istemez dehşet bir koşturmanın içine girdik hep birlikte. SBS’ye hazırlananlar, ilkokula yeni başlayanlar... Kimi matematik çalışıyor kimi okuma ama çocuklarımızın ortak noktaları aynı. Masaya oturulacak, önlerinde kağıda konsantre olunacak, dikkat dağılmayacak, ders çalışılacak, ödev yapılacak. Ve bundan zevk alacaklar! Hepimize yardımcı olacağını umduğum çocuk ve ders konusunda tüm merak edilenleri, Pedagog Demet Polat ve Pedagog Handan Keskin bizler için yanıtladı.

Ödev Yapmak İstemeyen Çocuğa Karşı Yaklaşım Biçimleri

- Ödevleri küçük bölümlere ayırarak yaptırın. Böylece “bunu da bitirdim” hissi onu motive edecektir.

- Onu övmekten kaçınmayın. Her zaman olumlu yönlerini öne çıkarın.

- Çocuklar sürekli model alır. Öğrenmeye verdiğiniz değeri kendi yaşamınızla da gösterin. Onun yanında sık sık kitap okuyun.

- Ders çalışma alışkanlığının gelişmesi için her gün aynı saatte derse oturmasına özen gösterin.

- Ezberletmeyin, anlamaya çalışmalı. Çalışmaya, anlaması ve yapması en zor olandan başlatın. Sıkıldığında 10-15 dakika ara vermesine izin verin.

Zaman zaman başarısız olmasına da izin verilebilir. Tüm çabalara rağmen ödev yaptırılamıyorsa bırakın başarısız olsun. “Oyun mu - ders mi?” kararına yardım etmek için bu deneyimler kullanılabilir. Ödev bittiğinde daha çok manevi ödüller verin ve övgüde bulunun. Çocuğun, çalışma davranışını içselleştirene kadar övgü ve cesaretlendirmeye ihtiyacı vardır. Daha sonra ise iyi notlar aldıkça ve öğrenmenin zevkine vardıkça kendiliğinden çalışmaya değer verir ve bunu yapmak ister.

Her çocuk başarmak ister. Eğer istemiyorsa, hayatının o döneminde kafasını meşgul eden daha büyük problemleri var demektir. Bu durumda önce kendisini rahatsız eden problem bulunmalı ve çözüme kavuşturulmalıdır.

Masabaşı Çalışma Süresi Ne Kadardır?

Her seviyeye göre 10 dakika eklenerek hesaplanır.

Örnek: İlköğretim

1. Sınıf öğrencisi: 1x10=10

2. Sınıf öğrencisi: 2x10=20

3. Sınıf öğrencisi: 3x10=30

Dikkat Eksikliği Varsa Ne Yapmak Lazım?

Elle düzeltip, “Şöyle oturarak yapalım, dikkatimizi kağıda verelim” gibi emir vermeyen fakat doğruyu gösteren yönergeler kullanmak uygundur. Bir yandan da dersle ilgili dikkatini çekecek sözler söylemek gerekir. Ödev saatinde televizyon ve bilgisayarın açık olmasına fırsat vermeyin. Hatta ödev saatlerini törensel bir havaya sokun ki; çocuğunuz ortama uyum sağlamakta zorluk çekmesin. Aralar verin. Ödev saati geldiğinde bunu hatırlatan vurgular yapın. "Ödev saatine 10 dakika kaldı. Süren beş dakika geçti, acele et" tarzındaki cümlelerle zamanın ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir olgu olduğunu fark ettirmeye çalışın.

Ödev Yaparken Yakınında Olun

Doğru yaptığından emin olana kadar ilk sınıf seviyelerinde yanında olmak gerekir. Başında oturmaktan ziyade aynı odada bulunmak daha doğrudur. Sormak isteyeceği soruları olabilir. Fakat yaş seviyesi yükseldikçe kendi odasında yalnız çalışmaya alışmalıdır. Zaten kendisi de böyle isteyecektir.

Ödev Esnasında Çatışma Yaşamamak için…

Uzun süreli çalışma yaptırmamak gerekir. Baştan ödeve göre süre planlamak gerekir. Bunun kararı çocukla beraber verilmelidir. Aralıklı bir çalışma yapılmalıdır. Sinirlenmeden ve onu yargılamadan konuşulmalıdır. Onunla bir anlaşma yapmak istediğinizi söyleyebilirsiniz. Nasıl sizlerin sorumluluğu varsa onun da sorumluluğunun ödevler olduğunu hatırlatabilirsiniz.

Karşılıklı anlayış içinde çocuğa, ödevleri yapma konusunda nasıl bir programlama yapmak istediğini sorun. Ona çözüm yolları önerin. Burada önemli olan çocuğun karar vermesidir. Verdiği karara güvenin ve destek olun. Onun kararlarına uygun bir program yapın ve bu kararları yazılı olarak görebileceği bir yere asın. Programına uyduğu her durumu onaylayın övün. İlk etapta alışılmış davranışlardan vazgeçmek zor olabilir. Bu nedenle ona destek olun ve sabredin.

Ödevler Zevkli Hale Nasıl Getirilebilir?

Ödev bittiğinde onun zevk aldığı şeyleri yapmak ve ödev sırasında bunun sözünü vermek, önemlidir. Ödev yaparken renkli kalem ve silgiler kullanmak. Ödevin her bölümü bittiğinde önceden oluşturulan renkli bir tabloya çentik atmak vb. yöntemler kullanılabilir.

Hazırlayan: Mehtap Erel