Anne ve Babaların Tercihi King Paolo

Birbirinden şık ve sağlıklı okul ayakkabılarıyla King Polo, bu okul sezonunda anne ve babaların ilk tercihi olacak.

Okul sezonu için alışveriş telaşı sürerken sağlığın yanı sıra şıklık sunan ayakkabı tercih edenler King Paolo’yu seçiyor. King Paolo, okulda gün boyunca koşturmaca içindeki öğrencileri rahat taban yapısı ve klima sistemli modelleriyle rahatlatıyor.

King Paolo, gelişim süreçlerinde ayak sağlığına daha fazla özen göstermesi gereken gençlere ortopedik yapısıyla rahatlık sunuyor. Sağlamlığıyla öne çıkan King Paolo, yüzde 100 deriden üretildiği için esneyerek ayak sağlığını koruyor. Erkeklerde 39 -47, kadınlarda 35 – 42 numara ayakkabılar sunan King Paolo, bu okul sezonunda da gençlerin gözdesi olmaya aday.



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