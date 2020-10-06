Anne sütü bebekler için şifa kaynağı

Uzm. Dr. M. Erkan Altuncu, ‘’Tüm bebeklerin en temel ihtiyacı, sıcacık anne kucağı ve anne sütüdür. Çünkü emzirmek anne ile bebek arasındaki bağı güçlendirir. Anne sütü bebeğin zeka gelişimini ve bağışıklığını destekleyerek, onun sağlıklı bir şekilde büyümesinde etkili olan bir besindir. Emzirme döneminde anne iyi beslenirse bebeği de iyi beslenir. Çünkü annenin besinlerden aldığı vitamin ve mineraller anne sütüne taşınır. Bu nedenle ilk altı ay bebekler sadece anne sütü ile beslenmelidir. Doğumdan sonra hemen emzirmeye başlamak, süt yapımının uyarılması ve devamı bakımından çok önemlidir. Bebeğin ilk gün aldığı süt ‘’Kolostrum’’ yani ağız sütü çok faydalıdır. Anne sütünün içeriğinde bulunan antikor ve immunglobulin bebeği bakteri ve virüslerden korur. Mineral ve vitamin miktarı yüksek olan bu besinden bebeklerin faydalanmasını sağlamak için anneler bebeklerini sık sık emzirmelidir’’ dedi.



Anne sütü, ishal, zatürre ve alerjik hastalıkları önleyebilir



İlk altı ay sadece anne sütü ile beslenen bebeklerin ishal, zatürre gibi bulaşıcı hastalıklara ve alerjik hastalıklara da az yakalandığını belirten Altuncu, ‘’Bebek doğduğu andan itibaren saat başı emzirilmelidir. Sonraki günlerde ise iki saat ara ile 15-20 dakika emzirmek onlar için yeterli olabilmektedir. Çok sık beslemek bazen de gaz şikayetlerini artırabilmektedir. Anne sütünün yeterliliği bebeğin kilo alması ile anlaşılır. Bebekler düzenli olarak ayda en az 650 gr alırlar. Bebeğin düzenli aralıklarla sağlık kontrolüne götürülmesini tüm ailelere öneriyoruz’’ ifadelerini kullandı.



Çok fazla yemek tüketmek süt üretimini artırmaz



Emzirme sürecinde annelerin aşırı kilo alımından muzdarip olduğunu belirten Dr. Altuncu, "Annelerin aşırı şeker ve karbonhidrat içeren yiyecekleri tüketmek yerine; günde 12-15 su bardağı kadar sulu gıdalar, az şekerli limonata, komposto, çorba tüketmesi, günde en az 2 su bardağı süt veya yoğurt, 1 köfte kadar et ve 1 adet yumurta, 3 dilim ince kepekli ekmek veya 3 porsiyon unlu yiyecek ile 2 adet meyve alması bebeğin beslenmesi için yeterli olacağı gibi aşırı kilo alımının da önüne geçmiş olacaktır. Anneler emzirirken hijyene önem vermeli ellerini sabunlu suyla iyice yıkamalı ve emzirirken sigara içmemelidir. Çay ve kahve gibi besleyici değeri olmayan içecekleri tüketmemelidir. Bebeklerin ilk 4-6 ayda, hastalık durumu veya çok sıcak havalar dışında su ihtiyacı bulunmamaktadır. Eğer su verilmesi gerekirse de kaynatılmış ve şekersiz su verilmesi gerekmektedir. Anne sütü, süt saklama poşetlerinde buzdolabında 24 saat, buzlukta ise 6 ay süre ile muhafaza edilmektedir. Anne sütü hiçbir zaman kaynatılmamalıdır" açıklamalarında bulundu.