“Anne olmuş bir kadının en büyük ihtiyacı dış seslerden biraz uzaklaşmak ve kendi içindeki sese güvenebilmek"

“Bu Çocuk Aç” sloganıyla kamuoyuna duyurulan kampanya hakkında konuşan bebek ek gıda markası Hero Baby’nin Türkiye Pazarlama Direktörü Gökçe Uysal Kurer, Kıdemli Marka Müdürü Emre Karaca, Marka Müdürü Elif Yaren Kamacı ve Markanın Yaratıcı Reklam Ajansı Atom İstanbul’un Kreatif Direktörü Ceylan Demir, projelerinin içgörüsünü şu sözlerle anlattılar:

“Yeni anne olduğunuzda, pek çok şey sizin için ‘ilk’ demek oluyor. Doğum, emzirme, beslenme, uyku, bağlanma ve dahası…

Bazen anneler için aile büyükleri, komşu teyzeler, amcalar, dedeler, arkadaşlar, sosyal medya ve daha pek çok kaynak durmaksızın akan bir dış ses maruziyetine dönüşebiliyor.

Herkes kendine uygun olan yolun en doğrusu olduğuna inanarak, çoğu zaman iyi niyetlerle tecrübesini paylaşmak istiyor. Oysaki yeni anne olmuş bir kadının en büyük ihtiyacı, dış seslerden biraz uzaklaşıp kendi kalbinin sesini dinlemek. Çünkü ancak o ses, kendi benzersiz yolculuğunun pusulası olabilir.

Bu projeyi hayata geçirirken annelerin duyduğundan emin olduğumuz ‘dış sesleri’ derledik. ‘Bu çocuk aç’ dediğimiz nakaratın öncesindeki duygusal açlıkları göstermek istedik. Bugün biliyoruz ki; ten teması, bolca kucaklamak, mutlulukla beslenmek en doğal oksitosin ve seratonin kaynağı. Projemizi beğenen, paylaşan, ‘siz neler duydunuz?’ sorumuza kendi yanıtlarını veren ve kısa sürede bizimle kocaman bir çember olan tüm annelere çok teşekkür ederiz.”