"Anne, ben blog yazarı olmak istiyorum!"

Morning Consult tarafından hazırlanan rapor, 13-38 yaş arasındaki insanların yarısından fazlasının influencer olmak istediğini ortaya koyuyor. Çocuğunuz da onlardan biri olabilir.

Peki, çocuğunuz inatla ayaklarını yere vurduğunda, hayalinin bir mühendis ya da öğretmen olmak yerine influencer olmak olduğunu söylediğinde nasıl tepki verirsiniz?

Günümüzde çocuklar doğumlarından itibaren dijital cihazlar ve hizmetlerle çevrili. Birçoğu onlarsız bir hayatı hayal bile edemiyor. Genç nesil için bloglamak geçici bir hobi değil, akıllı telefonlar veya sosyal ağlar gibi hayatın ayrılmaz bir parçası.

Bir blog oluşturmak, sürdürmek ve tanıtmak, gelecekteki kariyerlerinde faydalı olabilecek çok çeşitli beceriler gerektiren zor bir iştir. Yazmak, çocuğunuzun yaratıcılığını ve kendisini nasıl ifade edeceğini keşfetmesine yardımcı olacak, size yaşamları hakkında değerli içgörüler sunacak ve sizi daha da yakınlaştıracaktır. Desteğiniz, hırslarını güvenle gerçekleştirmeleri için ilk adımı atmalarına yardımcı olacaktır.

Blog yazmak, uzaya roket fırlatmak gibidir. Çocuklarınız neyle karşılaşacaklarını veya sonucunun ne olacağını bilmeden yeni bir şey yaratır ve izleyicileriyle paylaşırlar. Herhangi bir uzay macerasından önce tüm sistemlerin güvenliğini ve güvenilirliğini kontrol etmek önemlidir. Bu durumda dikkat etmeniz gereken çocuğunuzun sosyal medya hesaplarıdır.

Kaspersky olarak, aşağıda ebeveynler ve genç blog yazarlarının heyecan verici yeni blog dünyasına güvenli ve güvenli bir şekilde adım atmalarına yardımcı olacak en iyi ipuçlarını bir araya getirdik.

Benim hesabım, benim kurallarım (güvenli olduğu sürece)

Sosyal medya hesabı blog yazarlarının zamanlarının çoğunu içerik yüklemek, abonelerle paylaşmak, kitleyle iletişim kurmak ve bakış açılarını ifade etmek için harcadıkları ana araçtır. Herhangi bir influencerin halka açık yüzü ve en önemli varlığıdır ve günün birinde çocuğunuzu tam teşekküllü bir markaya dönüştürebilir.

Hesap bir roketin kontrol paneli gibidir. Çocuğunuzu korumanın ve etkileyici bir birey markası olarak ayakta tutmanın anahtarıdır. Bu nedenle onu korumak ilk önceliğiniz olmalıdır.

Roketi çalıştıran anahtar olan parolayla bu işe başlamak uygun olacaktır. Anahtar ne kadar sağlam ve güvenilir olursa, başka birinin çocuğunuzun hesabına erişmesi de o kadar zor olacaktır. Nordpass, kırılması en kolay olan en zayıf ve en popüler şifrelerin listesini her yıl düzenli oarak yayınlıyor. Bazen hepimiz dikkatsiz olabiliriz. Bu nedenle bu derecelendirmeleri birlikte kontrol etmek için çocuğunuzla bir dakikanızı ayırın ve şifrelerinizin orada olup olmadığına bakın. Eğer öyleyse, mümkün olan en kısa sürede değiştirin.

Çocuğunuzun sosyal medya hesabında iki faktörlü kimlik doğrulamayı kurduğunuzdan emin olun. Bu erişimi daha güvenli hale getirecek güvenilir bir özelliktir. İki faktörlü kimlik doğrulama, siber suçlular tarafından ele geçirilmeleri önlemek için her derde deva değildir, ancak onun tarafından korunan bir profili tehlikeye atmaya çalışabilecek herhangi bir şey için zorlu bir engeldir.

Güçlü parola seçimi

Güçlü bir parola oluşturmak göründüğü kadar zor değildir. Ancak parola benzersiz olmalıdır. Çocuğunuz bir e-posta veya sosyal medya hesabındaki bir parolayı hatırlamayı kolaylaştırmak için yeniden kullanmayı cazip bulabilir. Bu nedenle yeni bir parola oluşturmasına yardımcı olmak için biraz zaman ayırın.

Örneğin güvenli bir seçenek parolayı kişiselleştirmektir. ‘Hikaye Algoritması’ yöntemini deneyebilirsiniz. Bu yöntem sizin için anlamlı olan ve yalnızca parolayı hatırlamanıza yardımcı olmakla kalmayıp, aynı zamanda onu güçlü bir kombinasyon haline getirecek tanıdık ifadeler veya kelimeler kullanmaya dayanmaktadır. İlk olarak, herhangi bir cümleyi, şarkı sözlerini, bir filmden alıntıyı veya başka herhangi bir tanıdık cümleyi düşünmeniz gerekir. Ardından ilk beş kelimeden ilk harfi alın ve her harfin arasına özel bir karakter ekleyin. Sonuç olarak, çağrışımların gücünü kullanarak her sosyal ağ için özelleştirebileceğiniz bir dizi sembole sahip olacaksınız. Örneğin, bir Facebook şifresi için sonuna 'mavi' kelimesini ekleyebilirsiniz, Twitter için ise 'kuş' vb. ekleyebilirsiniz.

Bu tür şifreleri hatırlamak zorsa (ki bu oldukça doğaldır), onları güvende tutacak ve hatta sizin için yenilerini bulabilecek bir Şifre Yöneticisi kullanmayı düşünebilirsiniz.

Gizlilik sizin kişisel hazinenizdir

Çocuğunuz, sosyal medya hesapları aracılığıyla kendisi için önemli olan konuları tartışabilir ve görüşlerini ifade edebilir. İzleyiciler, kişisel yaşamlarından bir parça paylaşmaya istekli olan influencerleri takip etmekle ilgileniyorlar. Ancak bu kendilerini bağlı hissetmelerine ve yeni aboneler çekmelerine yardımcı olurken, güvenliklerini de tehdit edebilir. Örneğin ne tür bir köpek almak istediğini konuşmak ve takipçilerinden fikir almak eğlencelidir. Kim bir köpek yavrusu seçimine katılmak istemez ki? Ancak çocuğunuzun yeni evcil hayvanıyla birlikte fotoğrafa evinizin adresini içeren bir coğrafi etiket yerleştirmek güvenli olmaz.

Çocuğunuzun hedefi bir blog yazarı olmaksa, onunla mahremiyet konusunu - ne söyleyebileceklerini ve kişisel ayrıntıları paylaşmamanın ne zaman daha iyi olacağını - konuştuğunuzdan emin olun. Örneğin belge görüntülerinin ve fotoğrafların, özellikle de kimliklerin, biletlerin ve diğer belgelerin çevrimiçi olarak paylaşılması iyi bir fikir değildir. Ayrıca coğrafi etiketleri gizli tutmanız ve konumunuz ve seyahat planlarınızla ilgili bilgileri (tarihler, program veya uçuş numarası gibi) paylaşmamanız da önerilir. Çocuğunuz öğeleri incelemeyi, tanıtmayı veya hediyeler almayı planlıyorsa, ona bir posta kutusu kiralamayı düşünün.

Çocuğunuzun abonelerle paylaştığı her şeyin herkesin kullanımına açılacağını unutmayın. Örneğin, bazıları çocuğunuzun açıklığından faydalanarak kart bilgilerini çalmaya çalışabilir veya ev adresini bulduktan sonra hesabını haklayabilir. Tetikte olmak önemli olsa da, çocuğunuzu çevrimiçi yolculuklarında koruyabilecek güvenilir bir güvenlik çözümü vardır.

Güçlü kal – sakin ol (nefret eden nasıl olsa edecek)

Blogger olmak, büyük bir izleyici kitlesinin önünde sahneye çıkmak gibidir. Tek fark, dünyanın dört bir yanından sınırsız sayıda insanın alanınıza girip izleyebilmesidir. Kulağa biraz korkutucu geliyor ama aynı zamanda heyecan verici, değil mi?

Blog yazmak, aslında çocuğunuzun yeteneklerini sergilemesi ve aboneleri çekmesi için bir fırsattır. İdeal bir dünyada herkes yaptığı işle bağ kurar ve her yeni gönderiye veya videoya olumlu ve cesaret verici tepkiler yağdırırdı. Gerçekte ne yazık ki bu her zaman böyle değil.

Çocuğunuzun blogger olma hırsı varsa, onu her türlü olumsuzluğa hazırlamanız önemlidir. Uzman görüşleri, blog yazarlarını kötü veya incitici yorumları dikkate almamaya, üzülmemeye veya daha da önemlisi hayallerinden vazgeçmemeye teşvik ediyor.

Çocuğunuzu, trollerin veya saldırganların daima bir karşı tepki aradığı konusunda uyarmak önemlidir. Asıl amaçları duyguları incitmek veya kışkırtmaktır. Saldırganlar ne kadar çok ilgi görürse, o kadar olumsuz yazılar yazmaya devam edeceklerdir.

Çocuğunuzun akıl sağlığını korumak için olumsuz yorumlarla nasıl baş edeceğini öğrenmesi gerekir. Çocuğunuza trol gönderilerini görmezden gelmeyi, olumsuz yorumları silmeyi veya hakaretleri moderatörlere bildirmeyi öğretebilirsiniz. Yorumları kapatmak da iyi bir fikir olabilir.

Neyse ki, birçokları için blog yazmak sadece bir hobi değil, aynı zamanda tam teşekküllü bir kendini ifade etme yolu ve çeşitli sorunları tartışmak için benzer düşünen insanlarla tanışma fırsatı. Bu, herhangi bir olumsuzluk karşısında ödüllendirici bir faaliyet haline de getirebilir.

Bir kanalı sahiplenmek çocuğunuzun yalnızca yaratıcı beceriler geliştirmesine yardımcı olmakla kalmaz, aynı zamanda ona yeni bir şey yaratma yeteneği de verir. Bu süreci keyifli ve heyecan verici bir deneyime dönüştürmeye yardımcı olmak için güvenliği unutmamak önemlidir.

Başlamaya hazır olup olmadığınızı kontrol etmek için aşağıdaki ipuçlarını izleyebilirsiniz:

Hesap koruması

Anahtar kural – asla birden fazla hesap için aynı parolayı kullanmayın. Her sosyal medya hesabı benzersiz bir şifre gerektirir.

Parolanın gücünü kontrol edin. Yeterince uzun mu? Başka bir çevrimiçi hizmetin parolasından mı kopyalandı? Bu adreste güçlü bir parola ayarlamak için daha fazla ipucu bulabilirsiniz.

Çocuğunuzun hesabında iki faktörlü kimlik doğrulama var mı? Bunun nasıl yapılabileceğini burada görebilirsiniz.

Karmaşık ve benzersiz bir parola belirlemek için parolaları güvende tutacak ve her hesap için benzersiz seçenekler oluşturmaya yardımcı olacak bir Parola Yöneticisi

Gizlilik

Çocuğunuza ana e-posta adresinin ve telefon numarasının gizli olması gerektiğini tembihleyin. Online alışveriş ve verilerinizi yabancılarla paylaşmanızı gerektiren diğer durumlar için ek bir e-posta hesabı oluşturmak ve ek bir SIM kart satın almak iyi bir fikirdir.

Sosyal gizlilik ayarlarını kontrol edin. Çocuğunuzla nelerin gizli kalması gerektiği ve takipçileriyle neleri paylaşabilecekleri hakkında konuşun. Çocuğunuzun yabancılarla hangi bilgileri paylaşacağına karar vermek size kalmış. Ayrıca sosyal ağ hesaplarının gizlilik ayarlarını değiştirmek iyi bir fikir olabilir.

Gönderilerin yalnızca seçilen arkadaşlar ve aile tarafından görülebilmesi için çocuğunuzu sosyal medya sitelerindeki gizlilik ayarları konusunda dikkatli olmaya teşvik edin.

Yerleşik bir norm haline gelmesi için erken yaşlardan itibaren çocuğunuzun çevrimiçi etkinliklerine kendinizi dahil edin. Hatta onlara kendinizi daha az resmi ve otoriter hissettirmek için mentorluk yapabilirsiniz.

Yabancılarla iletişim

Çocuğunuzun hobisinin bir parçası olun. Sadece onların güvenliği için değil, aynı zamanda umursadığınızı göstermek için. Kim bilir, belki siz de yeni bir şeyler öğrenirsiniz.

Bir blogger olarak çocuğunuz birçok farklı insanla karşılaşacaktır. Başlangıçta yabancılarla hangi konuların konuşulabileceğini ve hangi bilgileri asla paylaşmamaları gerektiğini konuşun. Tüm takipçiler arkadaş canlısı veya meşru kullanıcılar değildir. Bu nedenle çocuğunuz şüpheli kullanıcıların onlarla iletişime geçmesine hazırlıklı olmalıdır. En iyi çözüm, mesajlara yanıt vermeyi durdurmak veya şüpheli kullanıcıları engellemek olacaktır.

Kırmızı bayraklar, çocuğunuzun kişisel ve mahrem hayatına, kişisel sırlarına veya bilgilerine çok fazla ilgi gösterilmesinin yanı sıra hassas verileri paylaşma isteklerini içerebilir.

Çocuğunuzun çevrimiçi deneyimini ve özellikle kendisini rahatsız veya tehdit altında hissettiren her şeyi onlarla tartışmak en iyisi olacaktır.





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