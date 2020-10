Anne adayları pandemi sürecinde nelere dikkat etmeli?

Maske kullanımı, kalabalık alanlar, el hijyeni, beslenme, aşı, giyinme konusunda da bilgi veren Op. Dr. Taşkeli, “Gebeler maskelerini mutlaka takmalı, karşılarındaki bireyleri de maske takmaları konusunda uyarmalıdır” diye konuştu.

Gebelerin kalabalık ve havasız ortamlardan kesinlikle kaçınmaları konusunda uyaran Op. Dr. Taşkeli, kalabalık ve kapalı ortamlarda yemek, içecek gibi aktivitelerden uzak durulmasını istedi ve sözlerine şöyle devam etti: “Mecburiyetten dışarıda yemek yemek zorunda kalındığında açık hava tercih edilmelidir. Market, AVM vb. kapalı alanlarda 15 dakikadan fazla kalınmamalıdır. Düğün, nişan, eğlence mekanlar vb. aktivitelerde bulunulması sakıncalıdır. Kalabalık araçlar ve toplu taşımalar kullanılmamalıdır.”

Demir, C, D vitamini ve Omega-3



El hijyenine çok dikkat edilmesini isteyen Dr. Taşkeli, “Sık sık eller yıkanmalı, elleri ağız ve buruna dokunmaktan kaçınmalı, herhangi bir yüzeye temas halinde eller vakit kaybetmeden su ve sabunla yıkanmalıdır. Günde en az 1 kere burun ve ağız boşluğu temizliği yapılmalıdır. Şüpheli bir temasta hemen ağız boşluğu, burun, yüz, el ve saç temizliği yapılmalı, duş alınmalıdır” diye konuştu. Hamilelerin sebze, meyve, baklagil ağırlıklı ve protein destekli bir beslenme uygulamalarının doğru olacağını ifade eden Taşkeli, “Özellikle karbonhidrattan uzak durulmalıdır. (Şekerli besinler kilo artışı yapmakta, bağışıklık sistemini olumsuz etkilemektedir) Sebze ve meyveler iyi yıkanmalı, et ürünleri çiğ olarak tüketilmemelidir. Normal beslenmenin dışında, Demir, C, D Vitamini ve Omega-3 içeren gıdalar tüketilmelidir” dedi.



Grip aşısı yapılmalı mı?



Gebelikte grip aşısı yapılıp yapılmayacağı konusuna da açıklık getiren Op. Dr. Taşkeli, “Gebelik döneminde önerilen aşıların başında grip aşısı gelmektedir. Pandemi döneminde iki hastalığın da birlikte olması tabloyu ağırlaştırır. Gebelikte yapılacak olan grip aşısı hem anneyi hem de doğumdan sonra 6 ay boyunca bebeği korumaktadır. İlk 3 ay dahil gebeler grip aşısı yaptırabilirler” şeklinde konuştu. Havaların soğuması ile birlikte gebelerin giyinmeleri konusunda da dikkatli olmaları gerektiğini ifade eden Taşkeli, “Gün içindeki ısı değişimlerine karşı dikkatli olunmalı, çok kalın ve çok ince giyinmekten kaçınılmalıdır. Sentetik olmayan giysi ve iç çamaşırı tercih edilmelidir. Kesinlikle sigara tüketimi yapılmamalıdır. Burun tıkanıklığına karşı tuzlu su kullanılabilir. Gebeler ile birlikte yaşayanlar ve gebe yakınları Covid-19 salgınına karşı korunma kurallarına uymalıdırlar” ifadelerini kullandı.