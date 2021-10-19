Ankastre fırın nasıl temizlenir? Fırın içindeki yağ ve yanık lekeleri nasıl çıkar

Günümüz mutfak modelleri içerisinde ankastre modelleri en çok tercih edilen modellerdir. Fırın, ocak ve davlumbazdan oluşan ankastre setler düzenli bir şekilde temizlenmelidir. Düzenli bir şekilde temizlenmeyen ankastrelerin temizlenmesi daha zor hale gelir. Bu nedenle ankastre temizliğini bilmek ve bu temizliği düzenli bir şekilde yapmak ankastrenin kullanım kalitesini artıracaktır.

Ankastre Fırın Nasıl Temizlenir?

İki bardak suya yarım bardak amonyağın karışımı ile fırın temizleme kimyasalımız hazır sayılır. Fırın içerisinde yer alan termometre ve tel çıkarılır. Bazı fırınlarda termometre yoktur. Daha sonra fırının her yerine hazırladığınız amonyaklı suyu sürün. Sürme işleminde fırın parçalarına dikkat edilmesi gerekir. Yağ çok fazla ise bu durumda amonyaklı su karışımı iki veya üç kere uygulanmalıdır. Temizlenmeyen fırın içerisinde yer alan yağlar zamanla sertleşir ve temizlenemez hale gelebilir.

Fırın telinin temizliği ise lavaboda yapılabilir. Fırın telinin her yerine amonyaklı suyu sürün ve bekletin. Birkaç saat sonra fırın telini ve fırını temizleyin. Amonyaklı su birkaç saat içerisinde bütün yağı eritecektir ve fırın pırıl pırıl olacaktır. Nemli bir bez ile silme işlemi yapıldıktan sonra bez boş bir kap içerisinde durulanmalıdır. Silerken yumuşak bir bez tercih edilmelidir. Sert veya yüzeyi sert olan her hangi bir bez fırının çizilmesine neden olur ve estetik anlamda görüntüsü bozulur.

İkinci yöntem ise sirke karışımlı sabunlu su formülüdür. Bir bardak suya yarım bardak sirke karıştırın. Biraz da karbonat ekleyin ve fırın camını silin. Fırın içini ve fırın camını kimyasalımız kısa sürede temizleyecektir. Cam temizliğinde sirkeli sabunlu su oldukça etkili olacaktır. Amonyaklı su ile yağlar temizlendikten sonra camı parlatmak için limonlu su veya sirke karışımla sabunlu su formülü kullanılabilir.

Sirke başlı başına bir temizlik maddesidir ve tek başına kullanılabilir. Sabunlu su ile karıştığı zaman metal ve parlak yüzeyleri parlatır. Birçok cam temizleyici temizlik maddesinde sirke ana madde olarak kullanılır. Sirke sabunlu su, sirke ve limon karışımı her zaman için temizlik maddesi olarak kullanılabilir. Metal veya plastik bütün yüzeylerde sirke katkılı sabunlu su formülü sorunsuz bir şekilde kullanılabilir.

Fırındaki kötü kokunun giderilmesi için limonlu su kullanabilirsiniz. Limonlu su aynı zamanda parlaklık verir. Fırın temizliğinde amonyaklı beyaz krem temizlik maddesi de kullanılabilir. Amonyaksız olan beyaz krem sabun parlaklık vermez. Fırın, davlumbaz ve ocak temizliğinde amonyak en önemli kimyasaldır. Karışım hazırlamak yerine amonyak karışımlı temizlik maddeleri de satın alınabilir.

Kireç sökücü diğer adıyla por çöz solunum yoluna zarar verebilir. Bu nedenle bu maddelerin kullanımına dikkat edilmelidir. Çamaşır suyu ile Tuz ruhu (HCL) karıştırılmamalıdır. Bu iki kimyasal karıştığı zaman öldürücü bir gaz meydana gelir ve anında zehirleme özelliğine sahiptir. Kimyasal karışımı zehirlenmeye neden olabilir. Fırın, ocak ve davlumbaz temizleme işleminde rast gele kimyasal kullanılmamalıdır.

Fırın İçindeki Yağ Ve Yanık Lekeleri Nasıl Çıkar?

Ocakta pişen yemeğin yağı davlumbaz yardımı ile dışarı atılır. Davlumbaz ızgarası bu nedenle yağ kaplar. İç kısımdaki filtre de yağlanır. Filtre belirli aralıklarla temizlenmesi gerekir. Amonyaklı sıvı krem sabun, sirkeli karbonatlı sabunlu su veya marketlerde satılan ve ev tipi olarak geçen yağ çözler davlumbaz temizliğinde pratik çözüm sunmaktadır. Davlumbaz kapak temizliği lavaboda yapılabilir. Dış kısımdaki yağlar düzenli temizlenmediğinde davlumbaz çevresindeki yağlar tortulaşmaya başlar ve bu durumda temizlik işlemi çok daha zor hale gelebilir. Ankastre temizliğinde en önemli püf nokta temizliğin düzenli bir şekilde yapılmasıdır.

Temizleme işleminde dikkat edilmesi gereken hususlardan biri fırın, davlumbaz ve ocağın faal olmaması gerektiğidir. Özellikle fırının fişi çekilmiş olması ve fırının kapalı olması elektrik akımına kapılmayı önler. Temizlik işleminde fırının tam anlamıyla durulanması gerekir. Islak kalan ve bu halde kullanılan fırınlarda elektriksel anlamda problemler meydana gelir. Ocak temizliğinde de parçaların zarar görmemesine dikkat edilir.