Anjiyo nedir, neden yapılır? İşte, anjiyo hakkında bilinmesi gerekenler

Anjiyo yıllar içerisinde teknik olarak gelişerek günümüzdeki halini aldı. Anjiyo kardiyovasküler ekip tarafından yapılmakta, ekip girişimsel kardiyolog, hemşire ve teknisyenlerden oluşmaktadır.

Anjiyo Nedir?

Anjiyoda kalp damarları görüntülenerek; damarların büyüklüğü, çapı, daralma olup olmadığı, daralmışsa ne kadar daraldığı, darlığın nerede olduğu, darlığın uzunluğu, darlıkta kireçlenme olup olmadığı, damarın içinde pıhtı olup olmadığı damarın düz mü kıvrımlı mı olduğu bilgileri alınır. Koroner anjiyografi tamamıyla tanısal bir yöntemdir. Çıkan sonuca göre tedavi (ilaç tedavisi, balon-stent- by-pass) planlanır.

Anjiyo Neden Yapılır?

1. Kalbi besleyen damar hastalığının, kalp kapak hastalığının veya kalp ana damarı (aort) hastalığının tanısını koymak,

2. Kalp kası işlevini değerlendirmek,

3. İleri tedavi yöntemlerini belirlemek,

Koroner anjiyografi işleminde, kasık veya koldaki atardamara x-ray (röntgen) cihazı yardımı ile radyasyon eşliğinde ince, yumuşak plastik bir kılıf (sheat) yerleştirildikten sonra uzun, plastik ve esnek ince bir boru (kateter) yardımı ile kalbi besleyen atar damarlara ulaşılır. Anjiyo boyası (kontrast madde) damar içerisine enjekte edilerek hareketli görüntü videoları bilgisayara kaydedilir. Diğer işlemler;

İntravasküler Ultrason (IVUS); Koroner damar içinde ultrason ile daha ayrıntılı görüntüler elde edilmesini sağlar,

Optik Koherans Tomografi (OCT); Özel bir ışık kaynağı ile damarın iç çeperi hakkında detaylı bilgiler verir,

Fraksiyonel Akım Rezervi (FFR); Kan akımının özelliğini ölçerek görüntülenen daralmanın ciddiyeti konusunda bilgiler verir.

Anjiyo Ne Zaman Yapılır?

Anjiyografi hemen her zaman uygulanabildiği gibi elektif dediğimiz planlı anjiyografi için hastanın 6 saat aç olması istenir. Acil durumlarda ise gerekli önlemler alınarak mümkün olan en kısa zamanda uygulanır.