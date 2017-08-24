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Anaokulu seçerken bunlara dikkat edin!
Çocuklar anaokuluyla birlikte, üniversiteden mezun olana kadar sürecek uzun bir eğitim maratonuna başlıyor. Bu nedenle de anaokulu seçimi çok önemli. Bir çocuğun eğitimi önce ailede sonra anaokulunda başlıyor. Eğitim Danışmanı Hayati Oktay, velileri anaokulu seçerken dikkatli olması konusunda uyardı. İşte dikkat edilmesi gereken noktalar:
- Öğretmen kadrosu donanımlı ve alanında eğitim almış kişilerden oluşmalı. Eğitmenler belirli aralıklarla eğitime alınmalı.
- Sınıflar en fazla 20 kişi olmalı.
- Öğretmen sabah okula gelen her öğrencisini kontrol etmeli, gelmediyse mutlaka ailesiyle irtibata geçip nedenini öğrenmeli.
- İdeal bir anaokulundaki tüm mekân, mobilya, oyuncak ve eğitim materyallerinin çocuk güvenliği açısından gözden geçirilmiş ve önlem alınmış olması gerekli.
- Tüm sınıf, bahçe ve koridorlar, oyun alanları öğrenci mevcuduna uygun büyüklükte olmalı.
- Açık alan ve sınıflarda çocukların öğrenme ihtiyacını karşılayacak oyun, fen ve matematik, sanat ve kitap köşesi olmalı.
- Okulun her yeri, öğrenme alanı olarak tasarlanmalı. Pano, afiş, duvar oyunları ve bahçe etkinlikleri için tasarlanmış açık hava oyun alanları, kum havuzu oluşturulmalı.
- Okulun hizmet alacağı servis firması ile yapılacak sözleşmede, araç yaşı, yardımcı hostesi gibi kriterler net olarak belirtilmeli.
- Okul yönetimi araçların zorunlu sigorta ve teknik muayene bakımını ve servis aracını kullanacak şoförlerin adli sicil kayıtlarının denetimini yapmalı.
- Her aracın görevli hostesi, tüm öğrencileri indirdikten sonra aracın tamamını kontrol ederek herhangi bir eşya kalıp kalmadığını her gün aksatmadan okul yönetimine bildirmeli.
- Servisler giriş ve çıkışta okul yönetimince denetim altında tutulmalı.
- İdeal bir anaokulunda öğrencilerin sağlık durumlarını anlık olarak takip edecek, olası acil durumlarda müdahale yapabilecek bir sağlık görevlisi tam zamanlı olarak görev almalı.
- Okul içinde donanımlı bir sağlık odası bulunmalı.
- Okulda yer alan ortak alanlar gün içinde belli sıklıkta temizlenmeli.
- Çalışan personel belirli aralıklarla sağlık kontrolünden geçmeli.
- Sınıflardaki oyuncaklar haftalık olarak dezenfekte edilmeli.
- Öğrencilere sabah kahvaltısı, öğle yemeği ve ikindi olarak üç öğün beslenme verilmeli.
- Günlük yemek numuneleri mutlaka alınarak olası gıda zehirlenmelerine karşı saklanmalı ve bu her gün düzenli olarak denetlenmeli.
- Okulun fiziki şartları, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlarınca kontrol edilmeli.
- Doğal afetler, deprem, yangın gibi tehlikeli durumlarda neler yapılması gerektiği oyun şeklinde yapılacak tatbikatlarla öğrencilere anlatılmalı.