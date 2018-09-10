Ananas tatin nasıl yapılır?
Mucize Lezzetler'in bugünkü menüsünde Ananas Tatin var! Gülçin Çavdarcı'nın enfes tarifi ile sizlerle...
MALZEMELER:
1 adet Ananas
2 yemek kaşığı tereyağı
1/4 su bardağı esmer şeker
4 yemek kaşığı portakal suyu
1 yemek kaşığı file badem
2 top sade dondurma
YAPILIŞI:
Ocakta tereyağı ile şeker tavada eritilir.
Portakal suyu ilave edilir ve ısınana kadar pişirilir.
Ananas dilimleri tavaya alınır her iki tarafı esmerleşinceye kadar pişirilir. Dilimler esmerleşince tavadan alınır.
File badem ile süslenir, bir top dondurma ananasların ortasına koyulur, bekletmeden servis yapılır.
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