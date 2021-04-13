Amla Yağı Nedir, Nasıl Yapılır Ve Neye İyi Gelir? Amla Yağı Faydaları Ve Kullanımı

Amla yağı, saç bakımı için kullanılmakta olan son derece faydalı bir yağdır. Hindistan'da bulunan amla meyvesi kullanılarak üretilen amla yağının oldukça şifalı bir bitki olduğu bilinmektedir. Özellikle de saç bakımında kullanılmakta olan amla yağı saçı besleyici özelliğinin yanında aynı zamanda da saça canlılık ve parlaklık kazandırır.

Amla Yağı Nedir?

Amla bitkisi Hindistan'da yetişmekte olan bir bitkidir. Amla yağı ise amla bitkisi kullanılarak elde edilmekte olan bitkisel bir yağdır. Hem cilt bakımında hem de saç bakımında kullanılması tercih edilen bir yağ olarak bilinir. İçerisinde yüksek oranda antioksidan bulundurur. Aynı zamanda da içerdiği vitaminler ve proteinler ile saç ve cilt bakımı için oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır. Bir diğer ismi olan Bektaşi üzümü yağı olarak da bilinir.

Amla Yağı Nasıl Yapılır ve Elde Edilir?

Amla yağı elde etmek için öncesinde amla bitkisine ihtiyaç duyulur.

Amla meyvesinin toz veya taze halde bulunan kısmı alınarak Hindistan cevizi yağı ile karıştırılır. Karıştırıldıktan sonra ise karışımın ısıtılması gerekmektedir.

Yapıldıktan sonra ise kullanım ömrü oldukça fazladır.

Amla Yağı Ne İşe Yarar?

Amla yağının özellikle cilt bakımında ve saç bakımında sıklıkla kullanıldığı bilinmektedir.

Doğal bir saç toniği olarak bilinmekte olan amla yağı saçlarınız için kullanabileceğiniz son derece doğal ve besleyici bir yağdır.

Ferahlatıcı etkisi bulunan amla yağı masaj yaparken de sıklıkla kullanılmakta olan bir yağdır.

Kabızlık yaşanması durumunda tedavi edici bir özelliği bulunmaktadır. Müshil ilaçlarına alternatif olarak kullanılan amla yağı, kabızlığı geçirici bir etkisi de bulunur.

Sakal çıkarmak için kullanılmakta olan amla yağı, sakal bölgesine masaj yapılarak uygulandığı takdir de sakalların hızlı bir şekilde çıkmasını sağlamaktadır.

Amla Yağı Neye İyi Gelir?

Amla yağı oldukça faydalı olan bir yağdır. Aynı zamanda bitkisel yağın sağladığı yararlar bilimsel olarak da kanıtlanmıştır.

Saçları güçlendirmek için kullanılan amla yağı aynı zamanda da saç diplerini besleyici bir etki oluşturur.

Saç tellerini canlandırır ve nemlendirerek kurumasına engel olur.

Saçları yumuşatarak daha sağlıklı bir görünüm kazanmasına yardımcı olur.

Kıvırcık saçlı olan kişilerin kullanması durumunda buklelerin daha düzgün görünmesine yardımcı olur.

Düzenli bir şekilde kullanılan amla yağı saçların daha parlak bir görünüm almasını sağlar.

Amla Yağı Faydaları

Masaj yağı olarak da kullanılan amla yağı içerdiği besleyici maddeler sayesinde vücuda oldukça fazla fayda sağlamaktadır.

Cildi nemlendirici ve besleyici bir etkiye sahiptir.

Sakallarının daha yoğun bir şekilde çıkmasını isteyen kişilerin sakal bölgesine süreceği amla yağı ile sakallarını çoğaltabileceği bilinmektedir.

Bağırsak sorunlarını çözmek için ve kabızlık durumundan kurtulmak için amla yağı son derece faydalıdır.

Saçın daha sağlıklı bir şekilde uzamasına fayda sağlar.

Amla Yağı Nasıl Kullanılır? Amla Yağı Kullanımı