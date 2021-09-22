Amiral battı nasıl oynanır? Oyunun amacı nedir? Amiral battı kaç kişiyle oynanır?

Amiral battı oyunu 1900 yılların başında ortaya çıkmıştır.

Amiral Battı Nasıl Oynanır?

Amiral battı bir masa oyunudur aynı zamanda kareli kağıtlar üzerinde de oynanabilmektedir. Amiral battı oyun tahtası 10’a 10 karelerden oluşmaktadır. Sütunlara a’dan J harfine kadar sırayla harfler satırlara 1’den 10’a kadar sayılar yazılmalıdır. Daha sonrasında oyun oynanmaya başlanır;

Her iki oyuncunun da 1 adet 5 delikli amiral gemisi, 1 adet 4 delikli savaş gemisi, 2 adet 3 delikli muhrip gemisi ve 1 adet 2 delikli hücumbotu bulunmalıdır.

İki oyuncuda ellerinde bulunan savaş tahtasına kendi gemilerini stratejik olarak yerleştirilmelidir.

Gemiler yan yana veya uç uca yerleştirilse bile çapraz olarak yerleştirilemez.

Gemiler yerleştirildikten sonra iki tarafta sırayla atış yapmaya başlar.

Rakipler sırayla koordinatları söylerler ya da fazladan olan boş oyun tahtasında atış yaptıkları yerleri işaretler rakip oyuncuda kendi oyun tahtasına bakarak isabetli mi yoksa boş mu atış yaptığını söyler.

İsabetli atış yapıldıysa atış yapılmaya devam edilir. Ne zaman ıska bir atış yapılırsa sıra karşı tarafa geçer.

İlk olarak rakibinin gemilerinin tamamını yok eden oyuncu oyunu kazanmış olur.

Amiral Battı Kuralları

Amiral battı oyununun birçok farklı versiyonu bulunmaktadır. Farklı oyun türlerine göre farklı kuralları bulunmaktadır. Amiral battı oyununda gemiler yatay veya dikey şekilde konumlandırılması gerekmektedir. Amiral battı çeşitlerine göre oyun içinde yer alan gemi sayısı veya gemi çeşitleri farklılık gösterebilmektedir.

Amiral Battı Oyun Amacı Nedir?

Amiral battı bir masa ve strateji oyunudur. Rakibinin gemilerini kendi gemileriniz batmadan bulmaya ve yok etmeye çalışırsınız. Kim daha önce rakibinin gemilerinin tamamını yok ederse oyunu kazanmış olur.

Amiral Battı Kaç Kişiyle Oynanmaktadır?

Amiral battı oynanması için en az iki kişinin olması gerekmektedir. Amiral battı genel olarak iki kişi ile oynansa da daha fazla kişi ile de oynanabilmektedir.