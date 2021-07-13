Amipli dizanteri nedir, nasıl bulaşır? Amipli dizanteri belirtileri ve tedavisi

Amipli dizanteri, kalın bağırsağa yerleşerek yaralar oluştururlar. Kalın bağırsağın herhangi bir yerine yerleşebilirler, ancak kan akımının az olduğu yerleri tercih ederler. Kalın bağırsağa yerleşen her amip hastalık yapmaz. Bulaşıcı olan bu hastalıkta yiyecek ve içeceklere dikkat etmek büyük önem taşır.

Amipli dizanteri nedir?

Amipli dizanteri, "Entomoeba histolytica" ismi verilen amipin yol açtığı bir hastalıktır. Amip yiyecek ve içeceklerle bulaşır. Özellikle iyi yıkanmamış yeşillikler, amipli dizanteri oluşumda büyük rol oynar.

Amipli dizanteri nasıl bulaşır?

Hemen her yaşta görülebilen amipli dizanteri hastalığına sebep olan parazit, yiyecek ve içecekler yoluyla bağırsakta çoğalır ve dışkı yoluyla etrafa yayılır. Ayrıca, sinekler ve hamam böcekleri de amip kistlerinin taşınmasında rol oynar. Kuluçka süresi 4-5 günle 1-4 ay arasındadır.

Amipli dizanteri belirtileri nelerdir?

İştah azlığı, kilo kaybı, kusma ve kanlı ishal en sık görülen belirtilerindendir. Bazen hiçbir belirti göstermeyebilir.

Amipli dizanteri genelde vücut direncinin düşmesi ile ortaya çıkar, ileri derecedeki hastalarda amip kana karışarak yayılır ve karaciğer, dalak, akciğer, beyin, deri ve idrar yollarında apse yapar.

Amipli dizanteri karaciğerde ise, ateş, terleme, karaciğerde hassasiyet ve karaciğer büyümesi görülür.

Amipli dizanteri tedavisi

Tedavide metranidazol ve terasiklin grubu ilaçlar kullanılır. Genelde 10 günlük tedavi süreci yeterli olmaktadır. Diğer birçok ishal tipinde ilaç kullanılmazken özellikle bu tür de mutlaka antibiyotik kullanılmalıdır. Hastalık diğer ishallerden özellikle kanlı dışkılama ile ayrılır. Bu türlü bir ishaliniz var ise acil olarak doktora başvurulmalıdır.