Amine İsminin Anlamı Nedir? Amine Ne Demek?

Bebek isimleri eski dönemlerde genellikle takvimlerden takip edilmekteydi. Günümüzde ise teknolojinin artması ile ve sözlüklerin çıkması ile isimleri ve anlamları pek çok yerden öğrenmek mümkündür.

Amine İsminin Anlamı

Anne ve baba adayları bebekleri için isim seçerken bazı kriterleri bulunmaktadır. Özellikle klasik ve çok duyulmamış isimler son yıllarda çok tercih edilmektedir. Bazı isimlerin ise dini anlamları önem taşımaktadır.

İsimler sözlüğüne bakıldığında dikkat çeken bir isim ise amine ismidir. Amine ismi Arapça bir isimdir. Dilimize Arapçadan geçmiş isim olan Amine anlam itibariyle dikkat çekmektedir. Amine isminin anlamı inanılır, güvenilir, sakıncasız, tehlikesiz, korkusuz ve yüreğinde korku olmayan anlamlarına gelir.

Amine isminin karakter özelliklerine bakıldığında ise duygusallık ön plana çıkmaktadır. Hayatın her alanında karar verdiğinde genellikle duyguları ön plana çıkar. Fakat sezgileri ise oldukça kuvvetlidir. Genellikle doğru kararlar alırlar.

Sevmek ve sevilmek onlar için çok önemlidir. İnsanlara değer verip sevmeleri en önemli özelliklerindendir. Çevresi tarafından sevilen kişilerdir. Karşı cinste aradığı en önemli özelliklerden biri ise sonsuz aşk ve sadakattir.