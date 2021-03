Amgen Türkiye Yönetim Ekibinin Çoğu Kadın Liderlerden Oluşuyor

SPONSORLU İÇERİK

Biyoteknoloji şirketi Amgen, şirketlerin insan hakları ve çeşitlilik zeminine dayanan politikalarla ileriye gideceğine olan inancı doğrultusunda, özellikle kadın gücünün katma değerinin bilinci ile bu alanda ilham yaratmaya odaklanıyor.

Kadın istihdamına katkıda bulunacak politikalarla kadınların işgücüne katılımını teşvik ettiklerini belirten Amgen Türkiye ve Gensenta Genel Müdürü Güldem Berkman, “Kadınların bulundukları kurumlarda daha fazla söz alması, seslerini daha net duyurması gerekiyor” dedi. Kadınların dünyada çalışma çağındaki nüfusun yarısını oluşturduğuna dikkat çeken Berkman, “Ekonomik cinsiyet farkı 2006-2019 döneminde her yıl %0,1 puan azalmakla birlikte, bugünkü hızda istenilen düzeye gelmek için halen 99,5 yıl geçmesi gerekiyor. Biz Amgen olarak kadınların her alanda yarattığı katma değeri artırmaya önem veriyor, kadınların aktif rol aldığı şirketlerde verimliliğin arttığı farkındalığı ile hareket ediyoruz. Amgen Tükiye’deki toplam çalışan kadın oranı yüzde 41. Yönetim ekibinde bu oran yüzde 65’lere kadar yükseliyor” dedi. Berkman iş hayatındaki kadınlara şu önerilerde bulunuyor: “İşinizi severek ve büyük gayret göstererek yapınca, bununla birlikte gelen başarı, kariyer yolculuğunuzda büyük adımlar atmanızı sağlıyor. Yeni şartlara uyum sağlayabilmenin yolu ise yeni şeyler öğrenmekten geçiyor. Öte yandan kendinden bir şeyler katarak özgün ve kaliteli işler çıkarmanın iş hayatında fark yarattığına inanıyorum.”

“SIRADIŞI KADIN LİDERLER YETİŞTİRMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK”

Filiz KOZCAĞIZ (İnsan Kaynakları Direktörü)

Amgen Türkiye ve Gensenta İnsan Kaynakları Direktörü Filiz Kozcağız Amgen’in insan kaynakları politikasının temelinde “Amgen’deki her iş ve her Amgen çalışanı önemlidir” bakış açısının var olduğunu söyledi. “Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi’nde geçtiğimiz Kadınlar Günü’nde başlattığımız sıra dışı kadın liderlerin yetiştirilmesini hedefleyen “Amgen Women Empowered to be Exceptional” (WE2) girişimi ile Amgen’in geleceğini şekillendiren güçlü kadın lider sayısını artırmak için çalışıyoruz. İşe alım süreçlerinden kariyer planlamasına kadar tüm süreçlerde çalışanlarımıza eşit yaklaşım sergiliyor ve bunu şirket politikalarımızla destekliyoruz. Üniversitelerle yapılan programlarla da kadın yöneticilerin liderlik vasıflarının geliştirilmesine ve yönetimsel açıdan desteklenmelerine öncülük ediyoruz” diye konuştu.

MOLEKÜLER BİYOLOJİDEN YÖNETİM EKİBİ’NE UZANAN BAŞARI HİKAYESİ

Dr. Bilgen DÖLEK (Pazar Erişim, Sağlık Politikaları ve Kurumsal İlişkiler Direktörü)

Lisans, yüksek lisans ve doktora öğrenimini İstanbul Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü’nde tamamlayan Dr. Bilgen Dölek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları süresince, TÜBİTAK MAM Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü ile Düzen Genetik Hastalıklar Tanı Merkezi’nde birim sorumlusu olarak görev aldı. Dr. Bilgen Dölek, sağlık endüstrisinde görev yaptığı 16 yılın 12 yılında ilaç endüstrisinde farklı bölümlerde yöneticilik rolleri üstlendi. Bristol-Myers Squibb firmasındaki görevlerinin ardından Amgen Türkiye ve Gensenta Yönetim Ekibinin bir üyesi olarak Pazar Erişim, Sağlık Politikaları ve Kurumsal İlişkiler bölümlerine liderlik ediyor.

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRMEYİ TAKİP EDEN FABRİKA LİDERLİĞİ

Dr. İrem YENİCE (Fabrika Direktörü)

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olan Dr. İrem Yenice, aynı üniversiteden doktora derecesine sahip. 1999-2007 yılları arasında, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik çalışmalarda bulunan Dr. Yenice, sırasıyla Sanovel ve Arven İlaç’ta Ar-Ge ve Biyoteknoloji fonksiyonlarında liderlik görevlerini yerine getirdi. Türkiye’de geliştirilen hücreden bitmiş ürüne ilk biyobenzer/biyoteknolojik ürünün hastalara ulaştırılmasına kadar geçen tüm süreçlerin yönetiminde yer aldı. Amgen Türkiye ve Gensenta Yönetim Ekibinin bir parçası olarak, Dr. Yenice, Türk ilaç sektörünün köklü markalarından Gensenta’nın fabrika direktörlüğünü üstleniyor.

TÜRKİYE, ORTA DOĞU VE AVRUPA BÖLGELERİNDE DENEYİM DOLU BİR YOLCULUK

Meltem KORUCU YILDIZ ( Finans Direktörü)

Ankara Üniversitesi Finans ve İşletme Yönetimi mezunu Meltem Korucu Yıldız, kariyerine, geniş bir perspektif sunan ve değişik sektörlerin iş akışlarını görmek için ideal bir fırsat olan denetim bölümünde başladı. 10 sene denetim alanında hem yurtiçi hem de yurtdışında çeşitli şirketlerde ve pozisyonlarda yer aldı. Avrupa’nın birçok ülkesinde farklı kültürlerle birlikte çalışma şansı yakalayan Yıldız, 2005 yılında Dupont Avrupa’dan sorumlu Finansal Kontrolör olarak çalıştıktan sonra, 2010 yılında GE Healthcare ile Türkiye’de Finans Direktörlüğüne atandı. Yıldız, Novartis/Sandoz’da Türkiye ve Ortadoğu’dan sorumlu Finans Direktörlüğü görevinin ardından, Amgen Türkiye ve Gensenta Yönetim Ekibinde Finans Direktörü olarak görev alıyor.

İLAÇ SEKTÖRÜNÜN DİNAMİK YAPISINDA HEYECAN BULAN HUKUK UZMANLIĞI

Canan ARSLAN GIRSAULT (Hukuk Müşaviri)







Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olan Canan Arslan Girsault, Amerika ve Türkiye’de farklı hukuk bürolarında birleşme & devralma, banka & finans, beyaz yaka suçları ve soruşturmalar gibi uzmanlık alanlarında avukatlık yaptığı dönemin ardından, 2011 yılından bu yana ilaç sektöründe kariyer yolculuğuna devam ediyor. Dünya çapındaki hukuk büroları ve hukukçuların analiz edildiği “Legal 500”ün her yıl yayınladığı en inovatif ve ilham verici avukatlar listesinde pek çok kere ismi yer alan Canan Arslan Girsault, 2013 senesinden bu yana Amgen Türkiye ve Gensenta Yönetim Ekibi üyesi olarak hukuk müşavirliği görevini sürdürüyor.

ÇEŞİTLİLİKTEN GÜÇ ALARAK BÜYÜYEN RUHSATLANDIRMA DENEYİMİ

Hatice Atkaya, Ruhsatlandırma Direktörü

Hacettepe Üniversitesi Eczacılık bölümü mezunu Hatice Atkaya, Adeka, Bristol-Myers Squibb ve GSK’da yürüttüğü ruhsatlandırma alanındaki çalışmalarının ardından, Ali Raif İlaç’ta Ruhsatlandırma, Pazara Erişim, Farmakovijilans ve İş Geliştirme Direktörü olarak görev yaptı. Eczacılık ile başlayan, ilaç sektöründe çeşitli alanlarda üstlendiği yöneticilik rolleri ile derinleşen kariyer yolculuğunda, ruhsatlandırma alanında 17 yıllık deneyime sahip Atkaya, Amgen Türkiye Yönetim Kurulu’nda yer alıyor; 2020 Temmuz ayından beri Amgen ve Gensenta portföylerinin ruhsatlandırma faaliyetlerinden ve ruhsatlandırma departmanının yönetiminden sorumlu.

