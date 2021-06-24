Amerikan Kedisi (American Shorthair) Nedir? Amerikan Kedisinin Özellikleri, Kişiliği Ve Bakımı Nasıldır?

Amerikan Kedisi, yumuşak huylu bir kedi olarak bilinir. Sessiz ve sakin bir yapıya sahip olan Amerikan Kedisi, yapılarında farklı renk ve desen olabilen bir kedi türü olarak bilinir.

Amerikan Kedisi Nedir?

Amerikan Kedisi, genelde durağan ve sakin bir yapısı olan kedi türü olarak bilinir. Pencere kenarında durmayı çok sever, hoşgörülü ve rahat bir yapıya sahiptir. Sağlam yapısı olan, dengeli, dayanıklı, çeviklik gibi özelliklere sahip olan bir kedi türüdür. Bazı gemilerde fareyi yakalamak amacıyla kullanıldığı da bilinen bir ırktır. Avrupa'da da bu nedenden dolayı tercih edildiği görülmüştür.

Amerikan Kedisi Kökeni

Amerikan Kedilerinin atalarının gemi ile geldikleri bilinir. 1620'ye kadar uzanan bir tarih ile bilinen bu yerleşme, Denizci Kediler ile birlikte geldiklerini gösterir. Denizde değer verildiği kadar karada da değer verilen bu kedi türleri, pek çok kişi tarafından tercih edilmekteydi. Kısa tüyleri ile sağlam ve dayanıklı bir yapıya sahip olması, zorlu koşullara da dayanıklı olan bir kedi olduğu için eski zamanda tercih noktası olmuştur. 1895 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde kedi gösterisinde çıkıp iz bırakan bir tür olmuştur. 1906 yılında ise kedi ırkı olarak kabul edilmiştir. 1966 yılında da safkan ırkına dahil olarak American Shorthair adını almıştır. Çoğu kişi tarafından tanınmıştır.

Amerikan Kedisi Fiziksel Özellikleri

Amerikan Kedisinin fiziksel özellikleri şu şekilde sıralanabilir.

1- Vücut: Gelişimi iyi olan omuzlar, kaslı ve güçlü bir yapı, arkası geniş ve düzdür. Kilolarının ise 3 ila 5 kilo arasında değiştiği bilinir.

2- Kafa: Büyük ve tam yanaklı olan bir yüz, alın düz bir şekilde ve orta dereceli dışbükey sürekli olarak eğri meydana getirir. Burnu orta derecede uzunluğa sahip, burun köprüsü alına doğru hafif kıvrımlıdır.

3- Kulaklar: Orta boyludur, tabanda boş yere açılmamış. İç köşeden ölçülen kulaklar arası gözlerin arasındaki mesafeden iki kat fazladır.

4- Gözler: Geniş ve büyüktür. Net ve parlak bir göze sahiptir.

5- Bacak ve Pençeler: Kemikli, orta uzunluğa sahip ve ağır kaslı olduğu bilinir. Yuvarlak ve dolu pençeye sahip. Önde 5 tane arkada ise 4 tane parmağa sahiptir.

6- Kuyruk: Orta uzunluktadır. Omura doğru sivrilen yapısı vardır.

Amerikan Kedisi Kişiliği ve Ruhsal Özelliği

Avlanma içgüdüsünü içerisinde taşır. Son zamanlarda evlerde daha fazla olduklarından dolayı bu özellik biraz eskide kalsa da böcek ve örümcek gibi canlılar gördüğünde yine o çevik hareketlere dönerler. Fazla hareketli yapıya sahip oldukları bilinir. Misafir ve yabancıya karşı biraz çekingen oldukları bilinir.

Amerikan Kedisi Bakımı

Tüyleri kolay bir şekilde tarandığı için haftada birkaç kez taramada önem vardır. Tüy kalınlığı ise mevsimlere göre farklılık gösterir. Bakımı kolaydır. Dikkat edilmesi gereken nokta yemek yemeyi çok sevmeleri olarak bilinir. Bu sebepten dolayı yemek verirken dikkat etmekte fayda vardır. Fazla yemek yediği takdirde sağlığında hasar meydana gelebilir. Haftada 1 defa yıkamak yeterli gelecektir.

Amerikan Kedisi Kaç Yıl Yaşar?

Bu kedi türü 14 ila 16 yıl kadar yaşayabildiği bilinen bir kedi türüdür. Maksimum yaşı ise 17 olarak bilinir.