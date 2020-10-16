Ameliyatsız göz çevresi gençleştirme yöntemleri neler?

Göz çevresinde oluşan kırışıklıklar, ifade çizgileri, torbalanmalar yaşımızı ele verirken bir yandan da yorgunluğumuz, üzüntümüz, sevincimiz ve daha pek çok duygumuz gözlerimizden kolaylıkla dışarı yansıyor.

Peki, daha iyi, daha genç ve dinamik bir göz çevresi için neler yapabiliriz? Dermatoloji Uzmanı Dr Ünzile Seyman Civelek konuyla ilgili ayrıntıları anlattı...

Göz kapakları derinin en ince, en hassas olduğu yerdir. Diğer deri alanlarından farklı olarak altında yağ dokusu gibi bir destek tabakası yoktur. Altında yağ tabakası bulunmadığı için kas dokusu ile devam etmekte ve bu durum genetik yatkınlığı olan kişilerde göz etrafında koyu halka (morluk) şeklinde bir görünüme neden olmaktadır. Bu koyu görüntü ise yaştan bağımsız olarak kişiyi yorgun ve uykusuz göstermektedir.

Göz çevresi koyu halkaların tedavisi zor olup, çeşitli tedavi veya tedavi kombinasyonları ile başarılı sonuçlar alabilmekteyiz.



Evde göz çevresi bakımında kaliteli uyku, sağlıklı beslenme, bol su tüketimi, güneşten korunma ve göz çevresine uygun bir nemlendirici kullanımı en temel basamakları oluşturmaktadır.

Ameliyatsiz göz çevresi gençleştirme yöntemleri neler?

Botulinum toksin (botoks) uygulaması, kozmetik amaçla uzun süredir başarıyla kullandığımız uygulamaların başında gelmektedir. Uygulandığı alanda geçici olarak kas kasılmasını bloke ederek, kas kasılmasına bağlı oluşan kırışıklıkları engellemektedir. Göz çevresinde 'kaz ayağı' olarak bilinen kırışıklık tedavisinde oldukça başarılı sonuçlar vermektedir. Kaz ayakları dışında, göz kapaklarının her alanına uygulanamaz ve her bölgede güvenli değildir.

Göz altı ışık dolgusu olarak bilinen uygulama, göz yaşı oluğu belirgin olan kişilerde bu oluğu doldurmak amaçlı uyguladığımız dolgu işlemini ifade etmektedir. Burada en önemli basamak uygulanacak hastayı doğru seçmek, öncesinde çok iyi analiz etmektir. Gözyaşı oluğu belirgin olan hastalara uygulanmalıdır. En sık karşılaştığım hastaların yanlış değerlendirdiği bir durum var. Bu dolgunun gözdeki koyu halkaları morlukları gidermek amaçlı kullanıldığını düşünüyorlar. Dolgu ihtiyacı olan, göz yaşı oluğu belirgin olan hastaya yapıldığında, evet birlikte koyu halkalarda varsa onlarda bir miktar açılma sağlamaktadır. Ancak tek başına koyu, mor halkaları tedavi eden bir yöntem değildir. Bu amaçla başka tedaviler kullanmakta ya da hastanın durumuna göre kombine tedavi uygulamaktayız.

Global eyecon, göz çevresindeki birçok problem ile savaşmak için global bakım sunan bir uygulamadır.



-Göz çevresi kırışıklıkları

-İfade çizgileri

-Hafif göz torbalanmaları

-Koyu halkalar, morluklar da kullanılan neredeyse tüm göz çevresi problemlerine yönelik özel bir tedavi kitidir.

Tedavi 3 aşamadan oluşmaktadır.

* Göz etrafı peeling: Göz çevresi için özel üretilmiş peeling solüsyonu olup, cildi temizledikten sonra 3 dakika solüsyonu uyguluyor ve nötralizan solüsyonu ile temizliyoruz. Bu cildi ölü derilerden arındırmakta aynı zamanda lekelerde azalma sağlamaktadır.



*Mikro iğneleme ile transepidermal solüsyon uygulama; peeling uygulamasından 1 hafta sonra, içerisinde renk açıcı, nemlendirici, dolaşım düzenleyici ve yenilenmeyi uyaran maddelerin bulunduğu jel kıvamındaki solüsyonun mikro iğne yardımı ile deri katmanları boyunca yayılmasını sağlıyoruz.



*Maske: Son aşamada ise içerisinde hyalorunik asit, salatalık özü ve leke karşıtı içerik olan maskeyi 15-20dakika bekletiyoruz. Bu hem ciltte rahatlama, nemlenme ve renk açılması sağlıyor.



Mezoterapi enjeksiyon yöntemi ile derinin orta tabakasına uygulanan tedavilerinin tamamını kapsamaktadır. Göz çevresine özel uygulanan mezoterapi solüsyonları içerisinde; hyalorunikasit, vitaminler, aminoasitler, peptidler bulunmaktadır. Göz çevresi kırışıklıklarını, ifade çizgilerini, koyu halkaları azaltmakta, kollajen üretimini uyararak sıkılaştırmakta, nemlendirmektedir. 2 haftada bir seans uygulanmakta olup hastanın ihtiyacına göre seans sayısı değişebilmektedir.

Fraksiyonel lazer, yeni teknolojiler arasında bulunan lazer sistemi derinin alt tabakasında çalışarak yenilenme sürecini, yeni kollajen üretimini uyarmakta, deri üzerinde soyulma kabuklanma yapmadan konforlu bir uygulama imkanı sunmaktadır. Göz çevresi kırışıklıklarında, hafif göz torbalarında, sıkılaşmada, renk tonu eşitlemede yani temelde cilt kalitesini artırmada etkili bir yöntemdir.

Sonuç olarak tedavi seçimi tamamen kişiye özel olmalıdır. Probleme göre uygulanacak tedavi veya tedavi kombinasyonları değişkenlik gösterebilmektedir.

Göz çevresi en hassas deri alanı olup özenle yaklaşılmalı ve göz çevresine uygun güvenli tedaviler uygulanmalıdır. Tedavi yönetiminde de bu işin uzmanı olan dermatoloji uzmanlarına başvurulmalı, danışılmalıdır.