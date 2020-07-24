Ameliyatsız gıdı estetiği nasıl yapılır?

Gıdı bölgesi, çeneden boynun alt kısmına kadar uzanan bölümü kaplar. Çene altı sarkması olarak da adlandırılan gıdı, fazla kilo sorununa bağlı olarak oluşabileceği gibi genetik, kötü alışkanlıklar, sigara içme, zayıf beslenme ve yaşlanmayla beliren hormonal değişikliklerden kaynaklanır. İdeal kiloda, hatta zayıf olan kişilerde bile gıdı bölgesinde sarkmalar meydana gelebilir. Önceki yıllara oranla çok daha hızlı bir yaşama sahip olan günümüz gençlerinde çene altında yer alan bölgede kas ve yağların deforme olması nedeniyle gıdı problemleri ortaya çıkıyor. Bunların dışında çene ucunun ileri derecede küçük ve geri yerleşimli olması gibi genetik nedenlerden dolayı, bazen de vücudu deforme edici işlerde çalışmaktan, stresten, psikolojik rahatsızlıklardan, hamilelikten veya pek çok diğer sebepten dolayı oluşabiliyor.

Gıdı bölgesinin estetik ölçülere uygun olduğu nasıl anlaşılır?

Genç yüzün karakteristik bir özelliği olan gıdı çeneye paraleldir ve karşıdan bakıldığında sarkma görülmemelidir. Bu bölgedeki sarkma, bütün yüz algısını olumsuz yönde değiştirir.

Ameliyatsız gıdı estetiği nedir?

Ameliyatsız gıdı estetiğinde iki yöntem vardır. Bu yöntemler kişinin durumuna göre tek başına ya da kombine şekilde uygulanabilir. Kişinin gıdı bölgesindeki yağ oranı fazla ise ilk olarak lipoliz işlemi uygulanabilir. Lipoliz işleminde yağ yakıcı özelliği olan farklı içerikli maddeler kokteyl haline getirilir. Çok ince uçlu bir iğne ile ilaç enjeksiyonu şeklinde fazlalığı olan deri altı yağ tabakasına enjekte edilir. İlacın enjekte edildiği bölgelerde yağ hızla parçalanır, karaciğer, safrakesesi, idrar ve ter yolu ile vücut dışına atılır. Lipoliz tedavisinin avantajı hedef seçilen vücut bölgesindeki yağ dokusunun direkt olarak içine enjekte edilmesidir.

Ameliyatsız gıdı estetiğinde bir başka yöntem daha vardır. Vakum ve ısı temeline dayanan uygulama, cildin derin tabakalarına etki eder. Gıdı bölgesindeki kollajen lifleri ısıtıp, cildin dış yüzeyini gözle görülür şekilde gerginleştirir ve cilt sıkılaşması sağlar. Altı ay içinde yeniden yapılanan kollajen, cildi daha da sıkı, genç, sağlıklı ve elastik bir görünüme kavuşturur.

Ameliyatsız gıdı estetiği kişiye ne tür avantajlar sağlar?

Her iki uygulamanın da en büyük avantajı işlemlerin çok kısa zaman içerisinde yapılmasıdır. Lipoliz 10 dakika; vakum ve ısı temeline dayanan uygulama ise yaklaşık 15 dakika sürmektedir. Lipoliz işlemi birkaç gün içerisinde, diğerinde ise özellikle gergin görünüm sağlama etkisi işlemin hemen sonrasında görülebilir. Her iki uygulamada da yan etki yoktur. Cerrahi bir müdahale olmadığı için işlem sonrası kişiler günlük yaşamına hemen dönebilir. Her iki uygulama da ağrısızdır, hastanede yatma ya da ameliyat ağrısı gibi durumlar söz konusu değildir.

Ameliyatsız gıdı estetiğinin ardından kişi hemen günlük yaşamına dönebilir mi?

Ameliyatsız gıdı estetiği işleminin hemen ardından kişi günlük yaşamına devam edebilir. Öyle ki; kişiler mesai saatinde öğle molasında bile bu işlemi yaptırıp işlerine geri dönebilirler.

Kişiyi bekleyen herhangi bir yan etki var mı?

Her iki uygulamada da yan etki yoktur. İşlem sonrası birkaç günde iyileşen ödem ve saatler içinde sonlanan kızarıklık, morarma gibi yan etkiler oluşabilir.

Ameliyatsız gıdı estetiğine başvuran kişi, sonucu ne zaman görmeye başlar?

Lipoliz işleminin birkaç gün içerisinde, diğer yöntemin ise özellikle gergin görünüm sağlama etkisi işlemin hemen sonrasında görülebilir.

Ameliyatsız gıdı estetiği yaptıran kişi nelere dikkat etmeli? O bölgedeki yağın operasyondan sonra geri dönmesi söz konusu mu?

Genel olarak düzenli su içmek, düzenli beslenmek ve spor yapmak tavsiye edilebilir. Bu tavsiyelere uyulduğu sürece yağların geri dönüşü söz konusu olmaz.