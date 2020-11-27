Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott: Gülümseten Cuma ile Türkiye’ye gülümseme dağıtacağımız için heyecanlıyız

Gülümseten Cuma nedir?

Bu yıl ilk kez Gülümseten Cuma konsepti ile kutlayacağımız özel indirim dönemimizde Amazon.com.tr müşterileri, her gün yenilenecek cazip fırsatlarla tüm ihtiyaçlarına çok uygun fiyatlarla sahip olabilecekler. Elektronik, oyuncak, ev ürünleri, moda, kişisel bakım ve daha birçok kategoride prestijli markaların ürünlerini Gülümseten Cuma süresince %70’e varan indirimlerle müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Amacımız, kampanya süresince müşterilerimiz için online alışveriş tecrübelerine değer katarak, onların yüzlerinde gülümsemeler oluşturabilmek. Amazon.com.tr olarak, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için tüm gücümüzle çalışıyoruz.

Amazon.com.tr, bu yıl Gülümseten Cuma’yı nasıl kutlayacak?

Gülümseten Cuma, Amazon.com.tr’de bu yıl gerçekleştirilecek en büyük indirim dönemlerinden bir tanesi olacak. Gülümseten Cuma, 20 ve 27 Kasım tarihleri arasında, uzun süreli bir indirim dönemi olarak kutlanacak. Her gün yeni ürünlerde fırsatların açıklanacağı Gülümseten Cuma haftası ve 27 Kasım günü boyunca, müşterilerimiz modadan elektroniğe, kişisel bakımdan, kitap ve evcil hayvan ürünlerine birçok farklı kategoriden ürüne indirimlerle sahip olabilecek. Tüm Türkiye’ye gülümseme dağıtacağımız bu yıl için oldukça heyecanlıyız.

Müşteriler Gülümseten Cuma döneminde neden Amazon.com.tr’yi tercih etmeliler?

Binlerce gülümseten fırsatın yanı sıra, Amazon.com.tr müşterileri her gün seçili ürünlerde geçerli olacak ‘Günün Fırsatı’, bebek ürünlerinden elektroniğe birçok üründe erişebilecekleri ‘Bitmeden Yakala’ gibi özel fırsatlardan da faydalanabilecekler. Amazon Prime üyeleri, Gülümseten Cuma boyunca erken indirim fırsatlarının yanı sıra, kendileri için özel olarak hazırlanmış ayrıcalıklı indirimlere erişim sağlayabilecekler. Ayrıca tüm müşterilerimiz, hızlı ve ücretsiz teslimatın yanı sıra, uzattığımız iade süreleri sayesinde kolay iade avantajının da keyfini çıkarabilecekler. Amazon.com.tr müşterileri 1 Ekim ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında teslim aldıkları tüm ürünlerin iade işlemlerini, 31 Ocak 2021 tarihine kadar gerçekleştirebilecekler.

Gülümseten Cuma boyunca sunulacak fırsatlar, Amazon’un global pazaryerlerinde sunulacak fırsatlar ile aynı seviyelerde olacak mı?

Amazon.com.tr olarak, her geçen yıl ürün seçeneğimizi geliştirdik, yeni kategoriler ekledik ve müşterilerimizin alışveriş tecrübelerine daha fazla değer kattık. Türk müşterilerimizin sunduğumuz fırsat ve indirimler ile ilgili geri bildirimler bizleri mutlu ediyor. Her müşterinin geniş bir seçki, uygun fiyatlar ve iyi bir teslimat hizmeti beklediği bilinciyle, müşterilerimize üstün bir online alışveriş tecrübesi sunmak için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Çalışmalarımıza devam ederek, önümüzdeki dönemde de ürün seçkimiz ve hizmetlerimiz ile tüm Amazon.com.tr müşterilerine sürekli gelişen bir hizmet sunmaya devam edeceğiz.

Bu yıl Gülümseten Cuma döneminde büyük bir ilgi bekliyor musunuz?

Gülümseten Cuma, müşterilerimizin yoğun ilgisiyle karşılaştığımız bir dönem. Bu yıl da müşterilerimize binlerce fırsatı sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz.

İZMİR DEPREMİ

30 Ekim’de İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında gerçekleştirilen arama kurtarma çalışmalarına Amazon nasıl destek sağladı?

İzmir depreminden etkilenenlerin ihtiyaçlarına destek olmak üzere, bebek bezi, ıslak mendil, dezenfektan, battaniye ve halıdan oluşan temel ihtiyaçları Türk Kızılay iş birliğiyle deprem bölgesine hızlıca teslim etmek üzere hazırladık. Depremde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımızın yakınlarına tekrar başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz.

COVID-19

Covid-19 süresince, yerel toplulukların desteklenmesi konusunda Amazon neler yaptı?

Amazon tüm dünyada zor durumda olan toplulukları desteklemek için bağışlar yapıyor. Bu bağışların arasında Türkiye’de yaptığımız yardımlar da var. Bu bağışlar Amazon’un müşterilerini, çalışanlarını ve toplulukları destekleme çalışmalarının bir parçası. Bu doğrultuda, Amazon.com.tr olarak Türkiye’de COVID-19’dan etkilenenlere destek olmak adına, Kızılay aracılığı ile kamu hastanelerine solunum cihazı alması için 3,5 milyon TL bağış yaptık. Bu çalışmayla yoğun bakımdaki hastalar için kritik önem taşıyan 100 solunum cihazının devlet hastanelerine ulaştırılmasını sağladık. Ayrıca, Kızılay’a doğrudan bağışta bulunmak isteyen müşterilerimize kolaylık sağlamak için mağazamıza onları kurumun sitesine yönlendiren bir link yerleştirdik.

COVID-19 ile mücadele adına yaptığımız bağışların ardından hükümetin gerçekleştirdiği 65 yaş ve üzeri vatandaşlara 3 milyon ücretsiz hijyen kiti dağıtımı projesine de lojistik destek sağladık. İçerisinde salgından korunmak ve sterilizasyon için gerekli olan maske ve kolonya gibi ürünler barındıran kitler bizzat depolarımızda hazırlanıp dağıtım ekiplerimizce 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımıza dağıtıldı.

COVID-19 krizi ortaya çıktığından beri, eskisine göre çok daha önemli hale gelen bir diğer konu ise KOBİ’lere sağlanacak destekler oldu. Amazon.com.tr olarak, iş ortaklarımızın ve yeni KOBİ’lerin e-ticaret bilgilerini artırmak ve işleyişlerini geliştirmek adına destek programları uyguluyoruz.

Bu bağlamda, COVID-19 önlemleri kapsamında geçici olarak iptal edilen BiTıklaAvrupa eğitimleri, artık çevrimiçi olarak gerçekleştirilecek. KOBİ’ler online eğitimlere https://bitiklaavrupa.com/ linki üzerinden başvurabilecekler. Bu eğitimlere ek olarak, Avrupa’daki tüm pazar yerlerimizde geçerli olacak şekilde tüm KOBİ’lerimize €125 tutarında site içi reklam desteği sağlıyoruz. Amazon Lojistik hizmetlerimizden faydalanan KOBİ’ler için ise, belirli şartların sağlanması halinde, ilk 500 ürün özelinde; ürünlerin depoya gönderimi, depolama, yükleme-boşaltma, etiketleme ve iade süreçlerinde alınan ücretlerin de bir bölümünün iadelerini gerçekleştiriyoruz. Pazar yerimizde satış yapan ortaklarımız bizler için çok önemliler ve bu girişimlerimiz ile onlara bu zorlu süreçte destek sağlamayı umuyoruz.

Müşterilerinizi COVID-19’dan korumak için ne gibi önlemler aldınız?

Amazon olarak, müşterilerimiz için gerekli olan ürünleri kapılarına ulaştırmak için gecemizi gündüzümüze katarak çalışırken hem çalışanlarımızı hem de müşterilerimizin güvenliğini ve sağlığını korumak adına temassız teslimat hizmeti de sağlıyoruz.

Kuryelerimiz operasyon merkezimizden ayrılırken, müşterilerimizi teslimatın temassız olacağı konusunda kısa mesaj vasıtasıyla bilgilendiriyoruz. Kuryelerimiz, müşterilerimizin siparişlerini barındıran kutuları kapıların önüne bırakıp kapıyı çalıyor ve kapı açıldığında 2-3 metrelik bir mesafeden tüketicilerle iletişim kuruyor. Müşterilerimize bu teslimatın temassız olarak yapıldığı bilgisi de veriliyor. Sonrasında kutuyu kabul edip etmemek müşteriye kalıyor. Müşterimizin isteğine göre kuryemiz alandan ayrılıyor. Teslimat sonrasında, ayrıca, müşterimize teslimatın temassız olarak yapıldığı ve gönderiyi teslim alan kişinin ismi gibi bilgilerin yer aldığı bir bilgilendirme mesajı da iletiliyor.

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